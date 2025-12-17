Giầy Thượng Đình vang bóng một thời là 'món hời' lớn

Giá trúng đấu giá cổ phần Giầy Thượng Đình cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm, giúp Hà Nội thu về gần 1.400 tỷ đồng từ thương vụ thoái 69% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Giày Thượng Đình là một trong những thương hiệu nổi tiếng một thời của Việt Nam. Ảnh: GTD.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá lô cổ phần CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) do UBND TP Hà Nội sở hữu.

Đây là toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tương ứng gần 69% vốn điều lệ Giầy Thượng Đình. Với tỷ lệ này, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nắm quyền chi phối hoạt động của thương hiệu giày vang bóng một thời.

Theo thông tin từ HNX, 6,38 triệu cổ phần GTD được chào bán với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá thu hút 15 nhà đầu tư tham gia, toàn bộ đều là nhà đầu tư cá nhân.

Diễn biến đấu giá ghi nhận mức giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phần, cao gấp hơn 10 lần so với giá khởi điểm. Kết quả chung cuộc có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá, toàn bộ số cổ phần chào bán được phân phối hết.

Trong đó, giá trúng cao nhất đạt 216.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phần. Mức giá trúng bình quân lên tới gần 216.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất đạt 6,3 triệu cổ phần, trong khi khối lượng thấp nhất chỉ 2.000 cổ phần.

Với kết quả này, UBND TP Hà Nội dự kiến thu về khoảng 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần được ấn định từ ngày 16 đến 22/12/2025.

Đáng chú ý, mức trúng đấu giá cao gấp khoảng 3 lần thị giá cổ phiếu GTD trong phiên giao dịch ngày 16/12, đồng thời cao hơn khoảng 14 lần so với vùng giá quanh 15.000 đồng/cổ phần trước thời điểm Hà Nội công bố kế hoạch thoái vốn.

Với 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa của Giầy Thượng Đình theo mức giá trúng đấu giá được xác định ở ngưỡng hơn 2.000 tỷ đồng .

Trên thị trường chứng khoán, GTD cũng là một trong những mã chứng khoán có "sóng" mạnh nhất khoảng 1 tháng qua. Từ vùng giá dưới 15.000 đồng/cổ phiếu, mã này đã tăng một mạch lên vùng gần 70.000 đồng rồi giảm về 40.000 đồng, nhưng đến nay đã tăng lên 82.800 đồng/cổ phiếu.

Với giá hiện tại, cổ phiếu này đã tăng hơn 5,5 lần chỉ trong 1 tháng. Tuy nhiên, mức giá này mới chỉ tương đương hơn 1/3 giá trúng trong phiên đấu giá cổ phần của UBND TP Hà Nội.

Giầy Thượng Đình tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu, từng là thương hiệu giày dép quen thuộc tại thị trường phía Bắc.

Năm 2015, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký mua. Một năm sau, công ty chuyển sang mô hình cổ phần và đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM dưới mã GTD, vốn hóa thị trường khi đó hơn 400 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau thời hoàng kim, Giầy Thượng Đình dần đánh mất thị phần vì dây chuyền cũ kỹ và không theo kịp thị hiếu người dùng. Sản phẩm bị chê kém thẩm mỹ, thiếu đầu tư trong khi các đối thủ như Biti’s, Nike hay adidas liên tục mở rộng sức ảnh hưởng.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ khi lên UPCoM đến nay khá ảm đạm. Doanh thu giảm từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống 104 tỷ đồng năm 2020. Hai năm 2021-2022, doanh thu nhích nhẹ lên 109 tỷ đồng , trước khi tiếp tục rơi về 80 tỷ đồng năm 2023.

Giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13-17 tỷ đồng. Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng , nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng .

Bước sang năm 2024, tình hình tiếp tục khó khăn khi doanh thu giảm gần 2% còn 78,8 tỷ đồng , trong khi giá vốn và chi phí tăng khiến Giày Thượng Đình lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng , gấp gần 3 lần năm trước. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 đã vượt 67 tỷ đồng , đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp "âm" lợi nhuận.