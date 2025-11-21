Hà Nội sắp thoái vốn khỏi thương hiệu giày vang bóng một thời

UBND TP Hà Nội dự kiến bán đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phần Giầy Thượng Đình, tương đương toàn bộ 68,67% vốn đang nắm giữ, với mục tiêu thu về tối thiểu 130,9 tỷ đồng.

Mẫu giày Thượng Đình đã gắn bó với nhiều thế hệ khách hàng Việt Nam. Ảnh: GTD.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại CTCP Giầy Thượng Đình. Số lượng bán đấu giá là hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương toàn bộ 68,67% vốn Hà Nội đang nắm giữ tại doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm được đặt ở mức 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu về tối thiểu khoảng 130,9 tỷ đồng . Đợt đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 16/12, mở đấu giá cho nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước.

Giầy Thượng Đình, tiền thân là xí nghiệp X30 thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu, từng là thương hiệu giày dép quen thuộc tại thị trường phía Bắc.

Năm 2015, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký mua. Một năm sau, công ty chuyển sang mô hình cổ phần và đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM dưới mã GTD, vốn hóa thị trường khi đó hơn 400 tỷ đồng .

Tuy nhiên, sau thời hoàng kim, Giầy Thượng Đình dần đánh mất thị phần vì dây chuyền cũ kỹ và không theo kịp thị hiếu người dùng. Sản phẩm bị chê kém thẩm mỹ, thiếu đầu tư trong khi các đối thủ như Biti’s, Nike hay adidas liên tục mở rộng sức ảnh hưởng.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ khi lên UPCoM đến nay khá ảm đạm. Doanh thu giảm từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống 104 tỷ đồng năm 2020. Hai năm 2021-2022, doanh thu nhích nhẹ lên 109 tỷ đồng , trước khi tiếp tục rơi về 80 tỷ đồng năm 2023.

Giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp liên tục thua lỗ và chỉ ghi nhận lãi duy nhất 117 triệu đồng năm 2022; các năm còn lại đều lỗ 13- 17 tỷ đồng . Năm 2023, công ty tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng , nâng lỗ lũy kế lên 54 tỷ đồng .

Bước sang năm 2024, tình hình tiếp tục khó khăn khi doanh thu giảm gần 2% còn 78,8 tỷ đồng , trong khi giá vốn và chi phí tăng khiến Giày Thượng Đình lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng , gấp gần 3 lần năm trước. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 đã vượt 67 tỷ đồng , đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp "âm" lợi nhuận.