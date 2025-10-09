Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội

Trước tình trạng giá nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội đang có dấu hiệu tăng cao bất thường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị UBND TP Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra để làm rõ nguyên nhân và kiểm soát giá bán đúng theo quy định.

Ngày 8/10, đoàn công tác Bộ Xây dựng đã kiểm tra thực tế 4 dự án NƠXH trên địa bàn Hà Nội, gồm: NO1 khu đô thị mới Hạ Đình; CT3 khu đô thị mới Kim Chung; các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 và tổ hợp CT1, CT2, CT3 thuộc dự án NƠXH Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay thành phố đã hoàn thành 1 dự án với khoảng 1.340 căn hộ; 5 dự án khác đủ điều kiện đưa ra thị trường với 4.635 căn hộ. Tính chung giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 17.300 căn hộ từ 16 dự án, đạt 94% mục tiêu kế hoạch đề ra.

Nhà ở xã hội tại Hạ Đình. Ảnh: CP.

Hiện có 6 dự án đang thi công với tổng số hơn 4.400 căn hộ; 2 dự án khác đã được UBND TP Hà Nội giao chủ đầu tư, quy mô hơn 2.100 căn. Ngoài ra, thành phố cũng đang thẩm định 29 hồ sơ mới, tổng diện tích đất khoảng 70 ha, tương đương hơn 28.000 căn hộ NƠXH.

Ông Hà Quang Hưng - Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, cho biết một số dự án của Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty HUD đang được triển khai đúng tiến độ, chuẩn bị cất nóc. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án bị chậm, điển hình như của Liên danh Công ty Bic Việt Nam và Him Lam Thủ đô, có nguy cơ không kịp hoàn thành trong năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển NƠXH, song cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thực hiện. “Không chỉ dừng ở việc khởi công hay chấp thuận chủ trương, thành phố phải tập trung để các dự án sớm cất nóc, hoàn thiện và đủ điều kiện mở bán. Quan trọng hơn là phải đảm bảo căn hộ thực, giá trị thực phục vụ đúng người dân có nhu cầu ở thực,” ông Sinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đồng thời bày tỏ lo ngại khi giá NƠXH tại Hà Nội đang ở mức cao kỷ lục, không phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp. “Giá cao có thể do năng lực chủ đầu tư yếu, kéo dài tiến độ khiến chi phí tăng, hoặc có hiện tượng lợi dụng chính sách để thổi giá. Cần kiểm soát chặt, tránh để người dân khó tiếp cận,” Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nói.

Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội sớm lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra thực tế tại các dự án, đồng thời phối hợp thường xuyên với Bộ và Sở Xây dựng để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025.