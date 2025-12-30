Công ty con của Novaland lấn sân ngành thủy sản

Địa ốc Ngân Hiệp - công ty con của Novaland - vừa trở thành cổ đông lớn của Seaprodex. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Novaland đầu tư vào doanh nghiệp thủy sản này.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên liên quan mới đây, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp cho biết đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) trong phiên giao dịch ngày 23/12. Sau giao dịch, doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex với tỷ lệ sở hữu 24,03%.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 23/12 là 45.000 đồng/cổ phiếu, Địa ốc Ngân Hiệp ước chi khoảng 1.350 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Địa ốc Ngân Hiệp hiện là công ty con của Novaland, trong đó tập đoàn này nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Ngân Hiệp đang là chủ đầu tư hai phân kỳ Wonderland và Habana Island thuộc dự án NovaWorld Ho Tram. Theo công bố, hai phân kỳ này đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để tiếp tục bàn giao theo kế hoạch.

Novaland cho biết việc Địa ốc Ngân Hiệp mua cổ phiếu SEA là khoản đầu tư dài hạn, nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản. "Tập đoàn đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh hậu tái cấu trúc", đại diện doanh nghiệp thông tin.

Theo Novaland, đến nay tập đoàn đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 của quá trình tái cấu trúc. Các dự án trọng điểm ghi nhận tiến triển tích cực về pháp lý, được các ngân hàng trong nước tài trợ và cam kết đồng hành.

Riêng các dự án đang triển khai, phần lớn đã phục hồi hoạt động xây dựng, bàn giao hơn 6.000 sản phẩm và cấp sổ cho hàng nghìn sản phẩm sau thời gian dài đình trệ. Đối với nghĩa vụ nợ, tập đoàn cho biết đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp để xử lý từng nhóm nợ, hướng tới đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Về phía Seaprodex, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1978, tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Đây từng là một trong những doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Seaprodex còn được chú ý nhờ quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP.HCM, trong đó có khu đất trụ sở chính tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Từ năm 2024 đến nay, cơ cấu cổ đông của Seaprodex liên tục biến động. Một số nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Gelex (GEX) và Tập đoàn S.S.G từng trở thành cổ đông lớn nhưng sau đó đã thoái vốn. Hiện nay, cổ đông lớn nhất của Seaprodex là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 63,38%.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Novaland tham gia đầu tư vào Seaprodex. Trước đó, vào tháng 12/2023, công ty con Nova Hospitality từng mua vào hơn 18,6% cổ phần SEA. Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 tuần sau, Nova Hospitality đã đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu SEA, trong khi thị trường ghi nhận bên mua tương ứng là Công ty Quản lý quỹ HD (HD Capital).