Động thái lạ của Novaland

Novaland dự kiến thực hiện 2 động thái cơ cấu lại vốn tại Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega: vừa tăng vốn góp, vừa thoái vốn tại công ty này.

Novaland dự kiến thực hiện 2 động thái cơ cấu lại vốn tại Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega. Ảnh: NVL.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa ban hành Nghị quyết của HĐQT, thông qua chủ trương sử dụng 47,06% cổ phần của CTCP Đầu tư Địa Ốc No Va và 99,99% cổ phần của CTCP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản An Phát để góp vốn vào Công ty TNHH Ngôi Nhà Mega.

Doanh nghiệp cho biết việc góp vốn sẽ được đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá trước khi triển khai. Mục đích của việc góp vốn là để cơ cấu danh mục đầu tư và tối ưu cơ cấu vốn.

Sau khi hoàn tất góp vốn, Novaland không còn sở hữu vốn góp tại An Phát, và tổng vốn góp của Novaland tại Ngôi Nhà Mega tăng từ gần 212 tỷ đồng lên 5.413 tỷ đồng , chiếm 99,9% vốn điều lệ Công ty TNHH Ngôi nhà Mega.

Sau khi tăng vốn, Novaland sẽ tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 99,9% vốn điều lệ của Ngôi nhà Mega nhằm cơ cấu danh mục đầu tư khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại Ngôi nhà Mega.

Ngôi nhà Mega được thành lập từ tháng 9/2013, trụ sở chính đặt tại Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM. Công ty vừa chuyển đổi loại hình từ CTCP sang TNHH vào ngày 14/11. Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 215 tỷ đồng , trong đó Novaland sở hữu 98,6% vốn điều lệ, ông Nguyễn Hữu Duy sở hữu gần 1,4% và ông Nguyễn Ngọc Tuấn sở hữu 0,001%.

CTCP Đầu tư Địa Ốc No Va là chủ đầu tư dự án Sunrise City và Golf Park Residence. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nằm trong liên danh chủ đầu tư của dự án Aqua City Phoenix Island tại tỉnh Đồng Nai.

Còn An Phát được thành lập từ tháng 8/2020, vốn điều lệ gần 1.633 tỷ đồng .

Về phía Novaland, quý III vừa qua, doanh nghiệp này lỗ sau thuế hơn 1.153 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lãi khoảng 2.950 tỷ đồng . Đây là khoản lỗ lớn thứ hai từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin năm 2016. Lũy kế 9 tháng, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng và lỗ ròng 1.820 tỷ đồng ,

Tại thời điểm kết thúc tháng 9, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng , trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng . Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc, song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.