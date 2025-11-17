Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu Novaland

  • Thứ hai, 17/11/2025 16:36 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Cổ đông Novaland chứng kiến giá cổ phiếu tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bứt phá mạnh trong ngày 17/11.

Cổ phiếu NVL hồi phục ấn tượng sau khi được gỡ vướng tại nhiều dự án. Ảnh: NVL.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần mới bằng một phiên tăng mạnh đầy thuyết phục trong ngày 17/11. Sau nhịp hồi phục rõ nét ở tuần trước, tâm lý nhà đầu tư trở nên cởi mở hơn, góp phần giúp VN-Index dễ dàng mở cửa trong sắc xanh mà không gặp nhiều dao động tiêu cực như những phiên giằng co trước đó.

Dòng tiền chưa bùng nổ nhưng đã có sự lan tỏa tốt, mở rộng ra phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành trụ cột như bất động sản, tài chính - ngân hàng, thép và bán lẻ. Sự đồng thuận này giúp thị trường giữ được nhịp tăng ổn định trong suốt phiên sáng.

Bước sang buổi chiều, xu hướng tích cực tiếp tục được củng cố. Càng về cuối phiên, dòng tiền càng thể hiện rõ trạng thái ủng hộ, liên tục đẩy giá ở nhiều nhóm dẫn dắt và tạo lực kéo mạnh cho chỉ số.

Mức tăng diễn ra tương đối “mượt”, không xuất hiện những nhịp rung lắc lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy rủi ro chốt lời ngắn hạn đã giảm đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 24.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn, đi ngang so với mức bình quân các phiên gần đây. Dù chưa cho thấy sự đột phá, nhưng đây vẫn là mức đủ để duy trì đà tăng và phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,96 điểm (+1,2%) lên 1.654,42 điểm; HNX-Index tăng 1,08 điểm (+0,4%) lên 268,69 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,57 điểm (+0,5%) lên 120,66 điểm.

Thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá với tổng cộng 507 mã xanh (trong đó 21 mã tăng trần), 851 mã đứng tham chiếu và chỉ 243 mã giảm (5 mã giảm sàn). Đây là một trong những phiên hiếm hoi gần đây mà sự lan tỏa thị trường rõ ràng đến vậy.

Rổ VN30 đóng vai trò “đầu tàu”, ghi nhận 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm. Chỉ số đại diện nhóm này nhờ đó phục hồi 22 điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm. Diễn biến này cho thấy lực cầu ở nhóm dẫn dắt đã quay trở lại tương đối mạnh mẽ sau thời gian suy yếu kéo dài.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay phân bổ tại đa dạng nhóm ngành, điển hình như bất động sản có VIC (+2,8%), VHM (+1,2%), NVL (tăng trần); tài chính có MBB (+1,3%), VPB (+1,1%), TCX (+2,3%); nguyên liệu, dầu khí có HPG (+1,5%), BSR (+2,8%), GVR (+2,5%) và bán lẻ có MSN (+2,2%).

co phieu novaland tang tran anh 1

Cổ phiếu NVL tăng hơn 25% trong vòng một tuần. Ảnh: TradingView.

Trong đó, cổ phiếu NVL gây ấn tượng khi tăng trần 2 phiên liên tiếp, kéo thị giá lên mốc 15.100 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với mức đáy trung hạn thiết lập vào đầu tuần trước.

Sự bứt phá của NVL diễn ra sau khi doanh nghiệp đón thêm tín hiệu tích cực từ các dự án tại Đồng Nai. Sở Xây dựng tỉnh này vừa xác nhận 204 căn nhà thấp tầng tại phân khu Ever Green 1, thuộc đại dự án Aqua City (phường Long Hưng, TP Biên Hòa), đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Theo cơ quan quản lý, các sản phẩm nói trên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, đất đai, hạ tầng và quy hoạch chi tiết 1/500 sau điều chỉnh.

Tính đến cuối tháng 10, Aqua City đã có gần 2.400 căn được phép ký hợp đồng mua bán. Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã lần lượt chấp thuận 874 căn tại River Park 2, 576 căn tại Sun Harbor 2, 561 căn tại Sun Harbor 3 và 171 căn thuộc Ever Green 1 đủ điều kiện mở bán.

Bên cạnh việc tháo gỡ pháp lý dự án, Novaland đang đẩy mạnh tiến độ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Doanh nghiệp đã hoàn tất hơn 550 sổ hồng tại dự án The Sun Avenue (TP Thủ Đức), đồng thời hàng nghìn trường hợp khác đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để bàn giao mạnh từ nay đến cuối năm.

Chiều ngược lại, áp lực đẩy lùi chỉ số chủ yếu đến từ các mã VNM (-1,1%), GEE (-1,7%), BVH (-2,2%), CRV (-1,5%), VPL (-0,1%), VTP (-1,4%), CTR (-1,5%), DGC (-0,4%), TMS (-2%) và DCL (-4,2%).

Khối ngoại hôm nay chủ động bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ STB (-233 tỷ đồng), VHM (-121 tỷ đồng), VRE (-119 tỷ đồng).

Mặt khác, HPG đang được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh 236 tỷ đồng, FPT (+172 tỷ đồng), VNM (+69 tỷ đồng).

Ngân hàng rao bán 2 khoản nợ liên quan Tập đoàn FLC

Agribank Tây Đô đưa 2 khoản nợ liên quan KLF và FLC Land ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng, kèm loạt cảnh báo rủi ro pháp lý và tranh chấp tài sản.

1 giờ trước

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai và Novaland 'dắt tay nhau' tăng trần

NVL và HAG đồng loạt tăng trần, trở thành tâm điểm kéo VN-Index hồi phục trong phiên 14/11, giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau nửa đầu ngày chìm trong bi quan.

17:02 14/11/2025

Cổ phiếu công ty đại gia Đào Hữu Huyền tăng trần

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang tăng trần lên 100.000 đồng sau khi được Hà Nội phê duyệt dự án bất động sản hơn 4.500 tỷ đồng.

16:17 13/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu novaland tăng trần Tiền mã hóa Novaland nvl cổ phiếu novaland chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)

    Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)

    Tiền thân của Novaland là Công ty TNHH TM Thành Nhơn hoạt động lĩnh vực thuốc thú y. Năm 2007, công ty tái cấu trúc và hợp nhất thành 2 Tập đoàn Anova Corp và Novaland Group chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

    • Thành lập: 1992
    • Sáng lập: Bùi Thành Nhơn
    • Mã cổ phiếu: NVL

    Website

Đọc tiếp

'Am anh' cua nen kinh te Nhat Ban tro lai hinh anh

'Ám ảnh' của nền kinh tế Nhật Bản trở lại

56 phút trước 15:55 17/11/2025

0

Trong quý III, nền kinh tế Nhật Bản giảm 1,8% khi lĩnh vực xuất khẩu chịu tác động trước các mức thuế từ Mỹ. Đây cũng là quý suy giảm đầu tiên sau 6 quý tăng trưởng liên tiếp.

VinEnergo co them co dong lon hinh anh

VinEnergo có thêm cổ đông lớn

1 giờ trước 15:23 17/11/2025

0

Dynamic Invest Group Limited góp gần 1.417 tỷ đồng, tương đương 5% vốn của CTCP Năng lượng VinEnergo.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý