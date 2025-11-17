Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu Novaland

Cổ đông Novaland chứng kiến giá cổ phiếu tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bứt phá mạnh trong ngày 17/11.

Cổ phiếu NVL hồi phục ấn tượng sau khi được gỡ vướng tại nhiều dự án. Ảnh: NVL.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần mới bằng một phiên tăng mạnh đầy thuyết phục trong ngày 17/11. Sau nhịp hồi phục rõ nét ở tuần trước, tâm lý nhà đầu tư trở nên cởi mở hơn, góp phần giúp VN-Index dễ dàng mở cửa trong sắc xanh mà không gặp nhiều dao động tiêu cực như những phiên giằng co trước đó.

Dòng tiền chưa bùng nổ nhưng đã có sự lan tỏa tốt, mở rộng ra phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành trụ cột như bất động sản, tài chính - ngân hàng, thép và bán lẻ. Sự đồng thuận này giúp thị trường giữ được nhịp tăng ổn định trong suốt phiên sáng.

Bước sang buổi chiều, xu hướng tích cực tiếp tục được củng cố. Càng về cuối phiên, dòng tiền càng thể hiện rõ trạng thái ủng hộ, liên tục đẩy giá ở nhiều nhóm dẫn dắt và tạo lực kéo mạnh cho chỉ số.

Mức tăng diễn ra tương đối “mượt”, không xuất hiện những nhịp rung lắc lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy rủi ro chốt lời ngắn hạn đã giảm đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 24.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn, đi ngang so với mức bình quân các phiên gần đây. Dù chưa cho thấy sự đột phá, nhưng đây vẫn là mức đủ để duy trì đà tăng và phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,96 điểm (+1,2%) lên 1.654,42 điểm; HNX-Index tăng 1,08 điểm (+0,4%) lên 268,69 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,57 điểm (+0,5%) lên 120,66 điểm.

Thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá với tổng cộng 507 mã xanh (trong đó 21 mã tăng trần), 851 mã đứng tham chiếu và chỉ 243 mã giảm (5 mã giảm sàn). Đây là một trong những phiên hiếm hoi gần đây mà sự lan tỏa thị trường rõ ràng đến vậy.

Rổ VN30 đóng vai trò “đầu tàu”, ghi nhận 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm. Chỉ số đại diện nhóm này nhờ đó phục hồi 22 điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm. Diễn biến này cho thấy lực cầu ở nhóm dẫn dắt đã quay trở lại tương đối mạnh mẽ sau thời gian suy yếu kéo dài.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay phân bổ tại đa dạng nhóm ngành, điển hình như bất động sản có VIC (+2,8%), VHM (+1,2%), NVL (tăng trần); tài chính có MBB (+1,3%), VPB (+1,1%), TCX (+2,3%); nguyên liệu, dầu khí có HPG (+1,5%), BSR (+2,8%), GVR (+2,5%) và bán lẻ có MSN (+2,2%).

Cổ phiếu NVL tăng hơn 25% trong vòng một tuần. Ảnh: TradingView.

Trong đó, cổ phiếu NVL gây ấn tượng khi tăng trần 2 phiên liên tiếp, kéo thị giá lên mốc 15.100 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với mức đáy trung hạn thiết lập vào đầu tuần trước.

Sự bứt phá của NVL diễn ra sau khi doanh nghiệp đón thêm tín hiệu tích cực từ các dự án tại Đồng Nai. Sở Xây dựng tỉnh này vừa xác nhận 204 căn nhà thấp tầng tại phân khu Ever Green 1, thuộc đại dự án Aqua City (phường Long Hưng, TP Biên Hòa), đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Theo cơ quan quản lý, các sản phẩm nói trên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, đất đai, hạ tầng và quy hoạch chi tiết 1/500 sau điều chỉnh.

Tính đến cuối tháng 10, Aqua City đã có gần 2.400 căn được phép ký hợp đồng mua bán. Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã lần lượt chấp thuận 874 căn tại River Park 2, 576 căn tại Sun Harbor 2, 561 căn tại Sun Harbor 3 và 171 căn thuộc Ever Green 1 đủ điều kiện mở bán.

Bên cạnh việc tháo gỡ pháp lý dự án, Novaland đang đẩy mạnh tiến độ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Doanh nghiệp đã hoàn tất hơn 550 sổ hồng tại dự án The Sun Avenue (TP Thủ Đức), đồng thời hàng nghìn trường hợp khác đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để bàn giao mạnh từ nay đến cuối năm.

Chiều ngược lại, áp lực đẩy lùi chỉ số chủ yếu đến từ các mã VNM (-1,1%), GEE (-1,7%), BVH (-2,2%), CRV (-1,5%), VPL (-0,1%), VTP (-1,4%), CTR (-1,5%), DGC (-0,4%), TMS (-2%) và DCL (-4,2%).

Khối ngoại hôm nay chủ động bán ròng gần 1.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ STB (- 233 tỷ đồng ), VHM (- 121 tỷ đồng ), VRE (- 119 tỷ đồng ).

Mặt khác, HPG đang được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh 236 tỷ đồng , FPT (+ 172 tỷ đồng ), VNM (+ 69 tỷ đồng ).