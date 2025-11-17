Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngân hàng rao bán 2 khoản nợ liên quan Tập đoàn FLC

  • Thứ hai, 17/11/2025 15:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Agribank Tây Đô đưa 2 khoản nợ liên quan KLF và FLC Land ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng, kèm loạt cảnh báo rủi ro pháp lý và tranh chấp tài sản.

Tổng giá trị khởi điểm của 2 khoản nợ liên quan Tập đoàn FLC là hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: Đức Anh.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô vừa thông báo tổ chức đấu giá 2 khoản nợ lớn liên quan đến CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (UPCoM: KLF) và Công ty TNHH MTV FLC Land vào ngày 13/11/2025, với tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ của KLF có giá khởi điểm hơn 123 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/5/2025, tổng dư nợ của doanh nghiệp này vào khoảng 133 tỷ đồng, gồm 99,5 tỷ đồng gốc và hơn 33,7 tỷ đồng lãi phát sinh. Khoản vay ký ngày 12/3/2021, được bảo đảm bằng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa, đều đứng tên Tập đoàn FLC.

Khoản nợ thứ hai của FLC Land có giá khởi điểm hơn 77 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 6/5/2025 gần 86 tỷ đồng, gồm gần 64 tỷ đồng gốc và hơn 22 tỷ đồng lãi. Khoản vay ký ngày 3/11/2021, thế chấp bằng 25 thửa đất tại Thanh Hóa, cũng thuộc sở hữu Tập đoàn FLC.

Agribank lưu ý các tài sản bảo đảm được bán theo hiện trạng, không kèm cam kết về chất lượng hoặc tình trạng pháp lý. Ngân hàng đồng thời cảnh báo loạt rủi ro tiềm ẩn như tranh chấp giữa KLF, FLC Land, Tập đoàn FLC và các cá nhân liên quan xoay quanh việc hứa mua - bán, chuyển nhượng hay cầm cố tài sản trái quy định; nghĩa vụ thuế và phí tài chính chưa hoàn thành; cùng nguy cơ xung đột nội bộ về người đại diện pháp luật.

Bên trúng đấu giá sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribank Tây Đô đối với khoản nợ ngay sau khi hoàn tất thanh toán.

Về KLF, doanh nghiệp này tiền thân là CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tân Mỹ Đình, thành lập năm 2009. Tập đoàn FLC bắt đầu góp vốn từ năm 2010, sau đó KLF nhiều lần đổi tên, gồm FLC Golfnet, FLC Travel và FLC Global. Doanh nghiệp hoạt động trong bất động sản, du lịch, từng là đại lý vé máy bay cấp 1 của Vietnam Airlines và sở hữu 2 sân golf tại khu vực Hà Nội - miền Bắc (FLC Golfnet 1 và 2).

FLC Land thành lập năm 2008, từng được biết đến với dự án FLC Landmark Tower - tòa tháp 32 tầng trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Đến tháng 6/2012, doanh nghiệp được sáp nhập vào Tập đoàn FLC, trở thành công ty TNHH một thành viên do FLC sở hữu 100% vốn.

Trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm, FLC Land từng nhiều lần bị ngân hàng thu giữ tài sản giá trị cao. Năm 2022, OCB bán đấu giá chiếc Rolls-Royce Phantom biển số 30E-133.88 của FLC Land với giá khởi điểm 28 tỷ đồng, trong khi BIDV Chi nhánh Quy Nhơn thu giữ một chiếc Rolls-Royce khác thuộc CTCP Xây dựng FLC Faros, đưa ra giá khởi điểm 10 tỷ đồng.

Cổ phiếu FLC sắp được giao dịch trở lại?

Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM vào quý I/2026. Hiện tập đoàn này đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính.

11:48 11/11/2025

Lãi suất cho vay dự báo tăng trở lại

Chứng khoán Vietcombank dự báo đà tăng của lãi suất huy động có thể kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo.

23 giờ trước

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai và Novaland 'dắt tay nhau' tăng trần

NVL và HAG đồng loạt tăng trần, trở thành tâm điểm kéo VN-Index hồi phục trong phiên 14/11, giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau nửa đầu ngày chìm trong bi quan.

17:02 14/11/2025

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn FLC

    Tập đoàn FLC

    Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    Website

  • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
    • Thành lập: 1988
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Trịnh Ngọc Khánh
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • CTCP Xây dựng FLC Faros

    CTCP Xây dựng FLC Faros

    Tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập năm 2011 chuyên thi công đường giao thông, thi công nhà cao tầng và các công trình dân dụng khác.

    • Thành lập: 2011
    • Người sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: ROS

