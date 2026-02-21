Chuyên gia dự báo nhóm ngành nên đầu tư cổ phiếu năm 2026

Bước sang năm 2026, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản mạnh và định giá còn ở mức hợp lý.

Ông Trần Thái Bình, Giám đốc cấp cao - Khối Phân tích tại Công ty chứng khoán OCBS, trong năm 2026, dòng tiền đầu tư sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường. Dòng tiền nhiều khả năng tập trung vào các ngành và doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, tăng trưởng bền vững và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của nền kinh tế.

Nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến những doanh nghiệp sở hữu câu chuyện đầu tư rõ ràng, gắn với chiến lược dài hạn, lợi thế cạnh tranh và khả năng mở rộng trong tương lai, thay vì chỉ dựa vào các nhịp tăng ngắn hạn mang tính đầu cơ.

Ngoài ra, diễn biến của lãi suất, tỷ giá, giá vàng, tài sản số trên thị trường quốc tế cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn kênh đầu tư. Đặc biệt, dòng vốn ngoại và tiến trình nâng hạng thị trường được kỳ vọng tiếp tục là yếu tố then chốt, tác động mạnh đến việc lựa chọn nhóm ngành và cổ phiếu cụ thể trong năm tới.

Trong đó, một số nhóm ngành sẽ có nhiều triển vọng và cũng là nền tảng đáng chú ý cho năm 2026. Trước hết là nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính. Nhóm ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số cùng với nhóm chứng khoán đang tích cực mở rộng vốn để đáp ứng nhu cầu thị trường là hai nhóm ngành đáng chú ý nhất.

Bên cạnh đó, nhóm tiêu dùng - bán lẻ, đặc biệt các doanh nghiệp đầu ngành, có thể hưởng lợi từ mùa cao điểm cuối năm và xu hướng phục hồi của sức cầu nội địa.

Cổ phiếu ngân hàng được dự báo vẫn tiềm năng trong năm 2026. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, bất động sản có thể từng bước khởi sắc ở những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh và sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực. Nhóm nông nghiệp và xuất khẩu cũng là điểm nhấn đầu tư lưu ý khi hiện nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn và áp dụng công nghệ tiên tiến để đạt năng suất cao.

Nêu quan điểm của mình, ông Bùi Văn Huy, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư FIDT, nhận định, dòng tiền thông minh đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản mạnh và định giá còn ở mức hợp lý để quản trị rủi ro và tìm kiếm sự bền vững.

Trong đó, ngành ngân hàng duy trì tích cực do hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ đạo cho nền kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2026 - 2030 dự báo đạt mức khoảng 20%/năm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho toàn ngành.

Nhóm cổ phiếu có mức cổ tức bằng tiền cao cũng đáng được quan tâm lưu ý đưa vào danh mục. Đây là nhóm cổ phiếu có nền giá thấp và biên an toàn tốt cho việc đầu tư. Trong đó, bất động sản khu công nghiệp và năng lượng là hai ngành nổi bật nhờ dòng tiền kinh doanh mạnh, ít biến động và duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn.

Với định giá tương đối hấp dẫn và nền tảng kinh doanh vững chắc, đây là nhóm cổ phiếu tiềm năng để trú ẩn và thu hút dòng tiền khi thị trường ưu tiên quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bất động sản và xu hướng đẩy mạnh đầu tư công là nhóm Vật liệu xây dựng - Thép, Đá và Xây dựng.

Cụ thể, sự cộng hưởng giữa làn sóng đẩy mạnh đầu tư công và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản dân dụng đang tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho toàn ngành xây dựng vào năm 2026. Khi các dự án lớn đồng loạt bước vào giai đoạn thi công thực tế, nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu sẽ tăng vọt, tạo đà bứt phá lợi nhuận trực tiếp cho nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng như Thép và Đá.

Đồng thời, việc triển khai xây dựng hàng loạt các dự án nhà ở sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý cũng mang lại khối lượng công việc khổng lồ cho nhóm Xây dựng dân dụng.

"Với triển vọng doanh thu rõ ràng và sự cải thiện mạnh mẽ về dòng tiền, các nhóm cổ phiếu này được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền dẫn dắt trên thị trường chứng khoán trong năm 2026", ông Huy dự báo.

Đầu tư công hút dòng tiền

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, cho biết, khác với đầu tư tư nhân hay tiêu dùng vốn phụ thuộc vào tâm lý doanh nghiệp, đầu tư công là lĩnh vực Chính phủ có thể “làm trước và làm ngay” trong năm 2026. Giai đoạn năm 2026-2030 được dự báo là chu kỳ giải ngân mạnh cho hạ tầng giao thông, năng lượng và các dự án trọng điểm.

Các nhóm hưởng lợi trực tiếp gồm xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng giao thông, dầu khí và năng lượng. Không dừng lại ở đó, dòng vốn đầu tư công còn lan tỏa sang các ngành phụ trợ, từ logistics đến cung ứng nguyên vật liệu.

Cổ phiếu nhóm ngành đầu tư công sẽ hút dòng tiền năm 2026. Ảnh minh họa.

Năng lượng (điện, dầu khí, năng lượng tái tạo) cũng được đánh giá là nhóm ngành tạo nền tăng trưởng dài hạn. Bước sang năm mới, nhu cầu điện, nhiên liệu và các nguồn năng lượng mới dự kiến tiếp tục tăng khi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng.

Các dự án năng lượng lớn không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn giữ sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế gay gắt, năng lượng là mắt xích quan trọng hỗ trợ tăng trưởng bền vững nhiều năm tới.

Cùng với các "trụ cột" đầu tư công và năng lượng, ông Trung đề xuất đầu tư "ngược dòng" vào nhóm xuất khẩu và khu công nghiệp, vốn đang bị thị trường lãng quên khi giá cổ phiếu quay về vùng thấp, tương đương đáy tháng 4/2025 do lo ngại rủi ro thuế quan.

"Khi phần lớn rủi ro đã phản ánh vào giá, chỉ cần tín hiệu tích cực từ thương mại toàn cầu cũng có thể tạo ra nhịp hồi đáng kể cho các nhóm này", CEO FinSuccess nói.

Công ty Chứng khoán SSI cũng đưa ra dự báo về những nhóm ngành là chủ điểm đầu tư trong tháng đầu năm này, bao gồm 4 nhóm: Nhóm đầu tư công và nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước; Ngân hàng, nhóm doanh nghiệp có tiền mặt ròng lớn hưởng lợi từ lãi suất tăng.

Cụ thể, nhóm ngành tích cực từ đầu tư công, SSI dự báo ngành xây dựng tiếp tục tăng trưởng dựa trên động lực về đầu tư công và nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, nhóm ngành vật liệu xây dựng như cát, đá xây dựng và xi măng cũng tăng nhu cầu và được hỗ trợ pháp lý trong việc cấp giấy phép các mỏ mới. Vật liệu xây dựng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026, nhờ nhu cầu gia tăng, giá bán cao hơn và chi phí đầu vào giảm.

Với nhóm ngân hàng, đây là một trong những nhóm ngành có diễn biến cổ phiếu tương đối thuận lợi trong tháng 1 với xác suất tăng 86% và mức tăng trung bình 9%. Định giá nhóm ngân hàng hiện tại đã giảm về vùng hấp dẫn cùng triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2025 và 2026.

Về nhóm ngành hưởng lợi từ lãi suất, lãi suất huy động đã tăng khoảng 1-2% từ đầu quý IV/2025. Diễn biến này tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành: những doanh nghiệp thâm dụng vốn, phụ thuộc nhiều vào vay nợ như bất động sản và xây dựng sẽ chịu áp lực chi phí tài chính cao hơn.

Ngược lại, nhóm bảo hiểm cùng các công ty có tỷ lệ tiền mặt lớn và thu nhập từ tiền gửi chiếm tỷ trọng cao trong lợi nhuận ròng lại được hưởng lợi. Đồng thời, nhóm cổ phiếu có tỷ lệ tiền mặt ròng cao và tỷ trọng lãi tiền gửi ròng/ lãi ròng cao thuộc các ngành Dầu khí, Đạm, Tiêu dùng… trong đó phần lớn là nhóm doanh nghiệp Nhà nước, cũng có thể hưởng lợi từ đà tăng của lãi suất.