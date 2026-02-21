Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá thông báo áp thuế toàn cầu mới của Tổng thống Donald Trump, ngay sau phán quyết về thuế quan của Tòa Tối cao Mỹ.

Chốt phiên giao dịch 20/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.105,9 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 20/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 111 USD lên 5.105,9 USD /ounce, tức nhích hơn 5% từ mức đáy thiết lập trong tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,7% lên 5.080,9 USD /ounce.

Chỉ trước đó một ngày, giá vàng từng có cú tăng vọt trên 5.000 USD /ounce nhưng dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý rơi thẳng xuống 4.981 USD /ounce. Trong tuần qua, giá kim quý có biên độ dao động thu hẹp khi thị trường châu Á bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), Tòa án Tối cao đã tuyên bố các mức thuế toàn cầu diện rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp, cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền theo đạo luật này.

Trước động thái trên, ông Trump cho biết sẽ áp mức thuế toàn cầu 10% trong 150 ngày để thay thế một phần các mức thuế khẩn cấp đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ, theo Reuters.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump xác nhận đang cân nhắc không kích hạn chế Iran nhằm gây áp lực lên đàm phán hạt nhân. Trước nguy cơ xung đột, Tehran lập tức kích hoạt các kịch bản chuẩn bị cho chiến tranh.

Mặt khác, dữ liệu công bố mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm mạnh xuống mức 1,4% tính theo năm trong quý IV/2025, thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các nhà kinh tế. Chuyên gia cho rằng việc đóng cửa chính phủ và chi tiêu tiêu dùng yếu hơn đã gây áp lực lên các hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), tăng 0,4% trong tháng 12, tức tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường.

"Dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn hiện hữu trên thị trường, nhưng với GDP thấp hơn cho thấy nền kinh tế vẫn chưa thể đảo chiều. Các ẩn số và bất định còn xoay quanh kinh tế Mỹ và đây là các yếu tố hỗ trợ tốt cho giá vàng", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản, với lần cắt giảm đầu tiên được dự báo vào tháng 6.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 7,7% lên 84,52 USD /ounce. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 4,5% lên 2.163,53 USD , trong khi palladium tăng 4% lên 1.751,7 USD /ounce.