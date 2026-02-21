Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới tăng trở lại

  • Thứ bảy, 21/2/2026 07:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá thông báo áp thuế toàn cầu mới của Tổng thống Donald Trump, ngay sau phán quyết về thuế quan của Tòa Tối cao Mỹ.

Chốt phiên giao dịch 20/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.105,9 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 20/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 111 USD lên 5.105,9 USD/ounce, tức nhích hơn 5% từ mức đáy thiết lập trong tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,7% lên 5.080,9 USD/ounce.

Chỉ trước đó một ngày, giá vàng từng có cú tăng vọt trên 5.000 USD/ounce nhưng dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý rơi thẳng xuống 4.981 USD/ounce. Trong tuần qua, giá kim quý có biên độ dao động thu hẹp khi thị trường châu Á bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), Tòa án Tối cao đã tuyên bố các mức thuế toàn cầu diện rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp, cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền theo đạo luật này.

Trước động thái trên, ông Trump cho biết sẽ áp mức thuế toàn cầu 10% trong 150 ngày để thay thế một phần các mức thuế khẩn cấp đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ, theo Reuters.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump xác nhận đang cân nhắc không kích hạn chế Iran nhằm gây áp lực lên đàm phán hạt nhân. Trước nguy cơ xung đột, Tehran lập tức kích hoạt các kịch bản chuẩn bị cho chiến tranh.

Mặt khác, dữ liệu công bố mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm mạnh xuống mức 1,4% tính theo năm trong quý IV/2025, thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các nhà kinh tế. Chuyên gia cho rằng việc đóng cửa chính phủ và chi tiêu tiêu dùng yếu hơn đã gây áp lực lên các hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), tăng 0,4% trong tháng 12, tức tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường.

"Dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn hiện hữu trên thị trường, nhưng với GDP thấp hơn cho thấy nền kinh tế vẫn chưa thể đảo chiều. Các ẩn số và bất định còn xoay quanh kinh tế Mỹ và đây là các yếu tố hỗ trợ tốt cho giá vàng", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản, với lần cắt giảm đầu tiên được dự báo vào tháng 6.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 7,7% lên 84,52 USD/ounce. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 4,5% lên 2.163,53 USD, trong khi palladium tăng 4% lên 1.751,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lại rơi khỏi mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới rơi khỏi mốc 5.000 USD trong bối cảnh đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm, giới đầu tư theo dõi căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

25:1480 hôm qua

Giá vàng thế giới đã vượt 5.000 USD/ounce

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh khi thị trường hồi phục sau nhịp điều chỉnh trước đó và nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

45:2703 hôm qua

Giá vàng thế giới lại lao dốc

Giá vàng thế giới vừa trượt khỏi mốc 5.000 USD/ounce và lùi về dưới 4.970 USD trong phiên 16/2 trong bối cảnh nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt là châu Á, đang nghỉ lễ.

09:59 17/2/2026

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Donald Trump giá vàng kim loại quý Donald Trump thuế toàn cầu Iran

    Đọc tiếp

    Doanh thu Sabeco cham day 11 nam hinh anh

    Doanh thu Sabeco chạm đáy 11 năm

    2 giờ trước 06:49 21/2/2026

    0

    Doanh thu năm 2025 của Sabeco xuống mức thấp nhất 11 năm, còn 25.888 tỷ đồng, song lợi nhuận vẫn tăng nhẹ so với năm 2024 nhờ các chi phí được tiết giảm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý