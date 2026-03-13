Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu đảm bảo mỹ quan các khu đất đã chỉnh trang

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại 11 khu đất trống đã được chỉnh trang trước Tết Bính Ngọ 2026.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần (Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng) được cải tạo thành công viên, theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị". Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp tài trợ, tổ chức thực hiện chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đề nghị tiếp tục đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất này.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác chỉnh trang đã hoàn thành và kịp thời đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Sau thời gian phục vụ Tết, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của các khu đất đã được chỉnh trang; đồng thời, tránh tình trạng hoa kiểng, thảm cỏ, cây xanh và các hạng mục cảnh quan bị héo úa, xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu vực, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tăng cường công tác quản lý.

Theo đó, các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND phường nơi có khu đất để thực hiện các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự tại khu vực; tránh để phát sinh tình trạng khu đất bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không phù hợp.

Đồng thời, các đơn vị được giao rà soát kế hoạch sử dụng khu đất để có giải pháp phù hợp nhằm duy trì cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân như bố trí cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh hoặc các hình thức tổ chức không gian mở phù hợp.

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND các phường - nơi có khu đất - phối hợp với các đơn vị quản lý khu đất và các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực đã được chỉnh trang; kịp thời trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý khu đất để có biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan,và an ninh trật tự khu vực.

11 khu đất được đã được chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: 1. Khu đất số 8 Võ Văn Tần (Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng), chỉnh trang toàn bộ khu đất với diện tích khoảng 14.417 m2. 2. Khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, diện tích chỉnh trang khoảng 3.000 m2/6.274 m2. 3. Khu đất số 152 Trần Phú, diện tích chỉnh trang khoảng 1.500 m2 /30.972 m2. 4. Khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi, diện tích chỉnh trang khoảng 3.000 m2/7.630 m2. 5. Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi- Nguyễn Trung Trực (tòa nhà SJC), diện tích chỉnh trang khoảng 3.791 m2. 6. Khu đất số 8-12 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2, chỉnh trang ba mặt tiền của khu đất. 7. Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, diện tích chỉnh trang là 2.000 m2/6.080 m2. 8. Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh có diện tích 8.320 m2 (chỉnh trang hàng rào). 9. Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo có diện tích 4.250 m2 (chỉnh trang hàng rào). 10. Số 2-4-6 Nguyễn Huệ (mũi tàu Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ), chỉnh trang hoa kiểng, tiểu cảnh Tết. 11. Khu đất số 7 Lê Thị Hồng Gấm Chỉnh trang hai mặt tiền với diện tích khoảng 370 m2/3.513 m2.