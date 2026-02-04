Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo về chỉnh trang chợ Bến Thành

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ quy trình, thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công đối với các công trình đã, đang và sẽ chỉnh trang.

Tạo hình sóng nước trước chợ Bến Thành đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 4/2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TP.HCM, TP.HCM triển khai chủ trương đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị, trong đó sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Thường trực Thành ủy TP.HCM đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan có liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số công trình như chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành, hồ Con Rùa... ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi từ người dân và dư luận.

Để tạo sự đồng thuận xã hội, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ quy trình, thủ tục pháp lý, phương án thiết kế, thi công đối với các công trình đã, đang và sẽ chỉnh trang.

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Cùng với đó, tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp. Đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng có văn bản đánh giá việc chỉnh trang một số công trình do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký.

Theo UBND TP.HCM, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra thực địa tại nhiều khu vực như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, công viên 152 Trần Phú, tuyến Lê Lợi, cầu Ba Son, khu đất 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh…

UBND TP.HCM đánh giá các công trình được chỉnh trang đúng chủ trương, tạo cảnh quan khang trang, tươi mới cho khu vực trung tâm thành phố, được người dân quan tâm, hình thành các điểm tham quan, sinh hoạt cộng đồng.

Theo UBND Thành phố, các sở ngành liên quan đã thực hiện đúng chủ trương, quy trình, quy định; phù hợp quy tắc bảo tồn di tích và chi tiết kiến trúc, có tính mỹ quan tổng thể với kiến trúc cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP phương án xử lý phát sinh.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của người dân và dư luận, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương chỉnh trang đô thị.

Các sở, ngành được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng thủ tục pháp lý, tăng cường kiểm tra thực địa để bảo đảm thống nhất giữa phương án chỉnh trang và tiến độ thi công, bảo đảm phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, chủ động tiếp nhận ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, kịp thời thông tin tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý các góp ý của người dân. Tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 10/2.