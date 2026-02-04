Đơn vị chỉnh trang sẵn sàng đổi màu sơn chợ Bến Thành

Trước ý kiến trái chiều về việc chỉnh trang chợ Bến Thành, đơn vị thực hiện khẳng định làm đúng quy trình, song vẫn sẵn sàng điều chỉnh khi nghiệm thu để đạt đồng thuận cao nhất.

Tạo hình sóng nước trước chợ Bến Thành đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận liên quan đến việc chỉnh trang một số công trình, không gian công cộng trên địa bàn TP.HCM, ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan nhằm làm rõ cơ sở pháp lý, quá trình triển khai và định hướng xử lý trong thời gian tới.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Sở VHTT, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cùng chính quyền địa phương.

Khẳng định làm đúng hướng dẫn

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở VHTT TP.HCM, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, trong đó có cả ý kiến trên không gian mạng, liên quan đến việc chỉnh trang các công trình, địa điểm có yếu tố lịch sử - văn hóa hoặc ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Các ý kiến tập trung vào nhóm di tích đã được xếp hạng, công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích, cũng như một số địa điểm chưa xếp hạng nhưng có vai trò nhất định trong cảnh quan đô thị chung, đặc biệt là việc chỉnh trang tại chợ Bến Thành và hồ Con Rùa.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Khởi, Phó tổng giám đốc Khang Điền cho biết việc chỉnh trang các công trình, nút giao thông và không gian công cộng trên địa bàn TP.HCM được doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở chấp thuận chủ trương của UBND TP, tuân thủ đầy đủ quy trình, cũng như ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan.

Theo ông Khởi, năm 2025, Khang Điền tham gia chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Trên cơ sở kết quả đạt được, doanh nghiệp tiếp tục đề xuất mở rộng phạm vi thực hiện. Sang năm 2026, đơn vị triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, chợ Bến Thành, tòa nhà Hỏa Xa, khu vực hồ Con Rùa, cùng một số tuyến đường trung tâm.

Về cơ sở pháp lý, ngày 7/1, Văn phòng Thành ủy đã truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM, thống nhất chủ trương cho Khang Điền thực hiện chỉnh trang các công trình nêu trên. Ngày 13/1, Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường để nghe doanh nghiệp trình bày phương án. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng lấy ý kiến Sở VHTT và tiếp thu các góp ý chuyên môn.

Ngày 15/1, Khang Điền có văn bản chính thức trình phương án chỉnh trang đã hoàn thiện theo kết luận cuộc họp và ý kiến của Sở VHTT. Sau đó, Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND TP.HCM xem xét và chấp thuận đề xuất, đồng ý để Khang Điền tổ chức tài trợ và trực tiếp thi công, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/2.

Lãnh đạo Khang Điền cho biết trong các hạng mục triển khai, chợ Bến Thành và tòa nhà Hỏa Xa là các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích; do đó các hoạt động chỉnh trang tại đây được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở VHTT, phù hợp phương án đã được Sở Xây dựng trình UBND TP.HCM.

Riêng hồ Con Rùa - hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, Khang Điền cho biết đang thực hiện đúng màu sắc theo góp ý của Sở Xây dựng.

Sẵn sàng điều chỉnh

Theo doanh nghiệp, trong quá trình thi công, đơn vị tiếp nhận ý kiến về màu cầu thang ở hồ Con Rùa theo hiện trạng cũ là xanh, sau đó được kiểm tra và điều chỉnh sang màu xám theo yêu cầu chuyên môn. Đối với tháp trung tâm, từ phương án ban đầu sơn trắng, doanh nghiệp đã thực hiện sơn màu vàng theo góp ý của Sở Xây dựng.

Cầu thang màu xanh đã được thay bằng màu xám sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đối với quảng trường trước chợ Bến Thành, Khang Điền thừa nhận không xác định được chính xác màu gốc của mái, nên căn cứ vào màu hiện trạng kết hợp với mái của một số công trình trên đường Lê Lợi - các công trình được xây dựng cùng thời kỳ. Theo doanh nghiệp, phương án màu này đã được cơ quan chức năng chấp thuận trước đó và không ghi nhận phản ứng khi công trình hoàn thành.

Đại diện Khang Điền cũng cho biết quảng trường trước chợ mang tính chất tạm thời trong giai đoạn chờ triển khai công trình ngầm. Do đó, doanh nghiệp lựa chọn họa tiết hình sóng với màu sắc tươi mới, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết. Hạng mục này có thể điều chỉnh màu sắc theo các chủ đề, phong cách khác nhau khi cần thiết.

Đại diện Khang Điền cho biết trước những ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến màu sắc, doanh nghiệp sẽ xin ý kiến chỉ đạo cuối cùng từ lãnh đạo TP.HCM và sẵn sàng điều chỉnh trong quá trình nghiệm thu nhằm đạt sự đồng thuận cao nhất.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết Sở VHTT là đơn vị tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý và bảo tồn di tích, song chưa được thông tin đầy đủ về phương án màu sơn mới khi chỉnh trang chợ Bến Thành. Sau buổi làm việc, Sở sẽ tổng hợp ý kiến của các sở, ngành và chuyên gia, báo cáo UBND TP.HCM, đồng thời đề xuất phương án màu sắc phù hợp và chịu trách nhiệm với ý kiến tham mưu của mình.