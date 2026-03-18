Giá vàng thế giới lao dốc không phanh

Giá vàng lao dốc xuống 4.841 USD/ounce khi dữ liệu lạm phát Mỹ vượt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Giá vàng thế giới rớt mạnh xuống dưới mốc 4.900 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Theo Kitco, thị trường vàng tiếp tục gặp khó khi đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 5.000 USD /ounce. Sau áp lực bán kéo dài từ hôm qua, kim loại quý này đang đối mặt thêm lực cản khi lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu nóng lên.

Bộ Lao động Mỹ mới đây cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) toàn phần tăng 0,7% trong tháng 2, nối tiếp mức tăng 0,3% của tháng 1. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế, vốn chỉ kỳ vọng mức tăng 0,3%.

Tính trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn đã tăng 3,4%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2025.

PPI lõi (loại trừ các yếu tố biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng) tăng 0,5% trong tháng trước, sau khi tăng 0,8% trong tháng 1. Mức tăng này cũng vượt dự báo 0,3% của thị trường.

Trong vòng 12 tháng, PPI lõi tăng 3,5%, thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng 3,7% của giới phân tích.

Giá vàng lao dốc thẳng đứng trong phiên giao dịch sáng 18/3 (giờ Mỹ). Ảnh: Kitco.

Thị trường vàng vốn đã chịu áp lực trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Giá vàng giao ngay hiện đã giảm xuống còn khoảng 4.841 USD /ounce, nối dài đà suy yếu trong bối cảnh đồng USD và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

PPI được xem là chỉ báo sớm của lạm phát, phản ánh xu hướng chuyển phần chi phí đầu vào gia tăng sang người tiêu dùng của các nhà sản xuất.

Dữ liệu lạm phát mới nhất xuất hiện trong bối cảnh nhạy cảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang hoàn tất cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Giới phân tích hiện chưa kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trước mùa hè và áp lực lạm phát mới có thể khiến ngân hàng trung ương duy trì lập trường trung lập trong thời gian dài hơn dự kiến.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh của PPI được ghi nhận trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.