Giá vàng thế giới 'chìm sâu'

Giá vàng thế giới vẫn duy trì đà giảm khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến leo thang cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran và chờ đợi quyết định chính sách sắp tới của Fed.

Chốt phiên giao dịch 17/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay gần như đi ngang so với phiên liền trước, giảm 0,5 USD xuống 5.005 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng nhẹ 0,1%, lên 5.008,2 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý tiếp tục giảm 7,8 USD xuống 4.997 USD /ounce. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng liên tục trồi sụt quanh vùng 4.900- 5.000 USD /ounce, qua đó thu hẹp đà tăng đạt được trước đó. So với đỉnh gần nhất đạt được ngày 2/3, giá kim quý đã giảm sâu 7,6%.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho rằng thị trường vàng đang thể hiện "sự giằng co" giữa nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và các áp lực tiêu cực từ lạm phát, theo Reuters.

"Tôi cho rằng vàng có thể lập các mức đỉnh kỷ lục mới, nhưng có lẽ không phải trong thời gian sớm. Tôi nghĩ lực mua đã bắt đầu hụt hơi", ông nói thêm.

Vàng vật chất được xem là tài sản an toàn trong giai đoạn bất ổn và lạm phát, nhưng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao vì không mang lại lợi suất.

Về tình hình địa chính trị, cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ 3, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng vọt.

Vào ngày 17/3 (giờ địa phương), Israel tuyên bố đã tiêu diệt người đứng đầu lực lượng an ninh của Iran. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết lãnh đạo tối cao mới đã bác bỏ các đề nghị hạ nhiệt căng thẳng do các bên trung gian truyền đạt, đồng thời yêu cầu Israel và Mỹ trước tiên phải "bị khuất phục".

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố quyết định lãi suất vào ngày 18/3 (giờ Mỹ) và giới đầu tư cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên lãi suất.

Ngân hàng Commerzbank nhận định trong một báo cáo cuộc họp của Fed khó có thể tạo động lực cho giá vàng, do sự bất định về thời gian kéo dài của cuộc chiến và tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu có thể khiến ngân hàng trung ương Mỹ trở nên thận trọng hơn.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống còn 79,55 USD /ounce, trong khi bạch kim tăng 0,6% lên 2.129,53 USD /ounce và palladium tăng 0,7% lên 1.609,7 USD /ounce.