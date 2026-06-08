VinFast thu hơn 23.000 tỷ một quý

VinFast ghi nhận doanh thu hơn 23.100 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước nhờ đà tăng trưởng mạnh của mảng xe điện tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Nhờ kết quả bán hàng khả quan, doanh thu toàn cầu của VinFast trong quý I đạt 23.111 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Theo kết quả kinh doanh quý I vừa công bố ngày 8/6, VinFast đã bàn giao 58.577 ôtô điện trong quý đầu năm nay, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các thị trường nước ngoài đóng góp khoảng 8% tổng lượng xe giao.

Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ôtô kể từ tháng 9/2024. Doanh số ôtô bàn giao trong quý I năm nay cũng tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Ở các thị trường quốc tế, Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là những khu vực trọng điểm của nhà sản xuất xe điện Việt Nam. Đến cuối quý I, VinFast cho biết đang dẫn đầu thị trường xe thuần điện tại Philippines, đứng thứ 4 tại Ấn Độ và xếp thứ 8 tại Indonesia.

Bên cạnh ôtô điện, mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Trong quý I, hãng đã bàn giao 143.136 xe điện 2 bánh, tăng 219% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 3, VinFast nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện và đã giao hơn 93.000 xe tới các đại lý trong nước. Theo doanh nghiệp, kết quả này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang diễn ra mạnh mẽ.

Hiện VinFast dẫn đầu thị phần xe máy điện trong nước và chiếm khoảng 17% thị phần toàn ngành xe máy, bao gồm cả xe sử dụng động cơ xăng, trong tháng 3.

Nhờ kết quả bán hàng khả quan, doanh thu toàn cầu của VinFast trong quý I đạt 23.111 tỷ đồng (tương đương 920,7 triệu USD ), tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết mức tăng chủ yếu đến từ đà tăng trưởng của thị trường Việt Nam cùng đóng góp từ các thị trường mới như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, lên 40.116 tỷ đồng , khiến hãng ghi nhận lỗ gộp 17.005 tỷ đồng trong quý, gần gấp 3 lần cùng kỳ.

Kết quả, lỗ từ hoạt động kinh doanh của VinFast tăng lên 22.862 tỷ đồng . Sau khi ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí tài chính, doanh nghiệp lỗ ròng 28.108 tỷ đồng (khoảng 1,12 tỷ USD ), tăng gần 59% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình hoạt động, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết đang tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ. Tính đến cuối quý I, VinFast sở hữu 447 showroom xe điện trên toàn cầu.

Về mục tiêu năm nay, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.

Giữa tháng 5 vừa qua, VinFast đã công bố kế hoạch tách một số bộ phận cốt lõi khỏi VFTP - đơn vị hiện phụ trách hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng tại Việt Nam. Các mảng được chuyển sang pháp nhân mới gồm thiết kế và tạo kiểu xe điện, phát triển sản phẩm, tính năng kỹ thuật, thương hiệu, chiến lược thị trường, bán hàng, nghiên cứu phát triển (R&D), sở hữu trí tuệ và dịch vụ hậu mãi.

Sau quá trình tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Future Investment Research and Development JSC (CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai) dẫn dắt. Nhóm này có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng với vai trò nhà đầu tư thiểu số. Giá trị thương vụ vào khoảng 13.310 tỷ đồng , tương đương khoảng 530 triệu USD .

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, bản chất của kế hoạch tái cấu trúc là CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại hai nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá hơn 13.300 tỷ đồng , đồng thời tiếp nhận phần lớn nghĩa vụ nợ và các khoản phải trả của VinFast Việt Nam, tổng cộng khoảng 182.000 tỷ đồng tính đến cuối quý I năm nay.

Sau giao dịch, VinFast Việt Nam sẽ chuyển sang mô hình thuê ngoài hoạt động sản xuất trong nước, trong khi hãng vẫn giữ lại hoạt động sản xuất toàn cầu. Các phần còn lại không thuộc phạm vi giao dịch vẫn thuộc VinFast và tiếp tục vận hành bình thường.

Theo đại diện hãng xe, mô hình mới sẽ giúp VinFast giảm đáng kể áp lực chi phí tài chính và khấu hao - hai yếu tố ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam dự kiến không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán.

VinFast hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Thông qua đợt tái cấu trúc này, hãng xe điện kỳ vọng rút ngắn thời gian hòa vốn và xây dựng mô hình vận hành bền vững hơn trong dài hạn.