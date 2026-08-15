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Kinh doanh

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Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu tuần này

  • Thứ bảy, 15/8/2026 10:04 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Mỗi lượng vàng miếng đã tăng 700.000 đồng trong phiên giao dịch cuối tuần (15/8), kéo tổng mức tăng cả tuần lên gần 2 triệu đồng. Hiện giá bán đang neo tại vùng 144 triệu/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 15/8, giá vàng miếng tại CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh, hiện đã chạm mốc 144 triệu đồng/lượng (bán) sau khi tăng khoảng 700.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Ở chiều mua vào, doanh nghiệp niêm yết giá sản phẩm này ở mức 141 triệu đồng/lượng.

Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… Giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này hiện phổ biến quanh vùng 144 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, giá vàng miếng liên tục ghi nhận những đợt tăng - giảm đan xen bất ngờ. Dù vậy, nếu so với cuối tuần trước, hiện giá vàng miếng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra vẫn đang được các doanh nghiệp giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Do đó, người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ hơn 1 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH CUỐI TUẦN
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên trong phiên giao dịch sáng nay. Theo đó, Công ty SJC đã nâng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

PNJ cũng tăng giá vàng nhẫn với mức tương tự, đưa giá mua - bán lên 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá mua vào và bán ra cùng tăng 700.000 đồng để nâng giá giao dịch vàng nhẫn tròn lên 141 - 144 triệu/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá nhẫn tròn ép vỉ ở mức 140,5 - 144,5 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu neo giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở 140,7- 144,7 triệu đồng.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng tăng 200.000 đồng với giá giao dịch vàng nhẫn, hiện niêm yết ở mức 141,5 triệu/lượng (mua) và 143 triệu/lượng (bán).

Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá kim loại quý giao ngay tạm dừng ở mức 4.377,6 USD/ounce, tức tăng hơn 25 USD (+0,6%) so với giá chốt phiên liền trước. Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3,3%. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 138,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5 triệu đồng/lượng.

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