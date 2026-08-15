Vingroup thay đổi con dấu

Vingroup vừa thay đổi mẫu con dấu nhằm đồng bộ với hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Mẫu con dấu mới có hiệu lực từ ngày 15/8.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa qua đã đổi logo thương hiệu nhân dịp 33 năm thành lập. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố thay đổi mẫu con dấu để phù hợp với mẫu logo mới của tập đoàn. Mẫu con dấu mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Vingroup công bố bộ nhận diện thương hiệu mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh đây không phải một cuộc thay đổi nhận diện hoàn toàn mà là sự điều chỉnh trên nền tảng những yếu tố vốn đã quen thuộc với thương hiệu Vingroup.

Cụ thể, 5 ngôi sao màu vàng được chuyển từ phía dưới lên phía trên biểu tượng cánh chim. Trong khi đó, các thành phần nhận diện chính gồm cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ và dòng chữ “VINGROUP” vẫn được giữ lại, nhưng được sắp xếp lại để tạo nên tổng thể mới.

Theo Vingroup, cách bố trí 5 ngôi sao ở phía trên nhằm thể hiện cam kết duy trì chuẩn mực chất lượng 5 sao, đồng thời truyền tải tinh thần luôn hướng tới những đỉnh cao mới.

Đáng chú ý, ngôi sao lớn nhất được đặt ở vị trí cao nhất trong cụm 5 ngôi sao. Vingroup lý giải chi tiết này tượng trưng cho những mục tiêu cao nhất mà tập đoàn hướng tới, đồng thời đóng vai trò định hướng trong quá trình mở rộng sang các thị trường và phân khúc mới.

Mẫu con dấu mới của Vingroup. Ảnh: Vingroup.

Việc điều chỉnh nhận diện thương hiệu diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động. Từ nền tảng truyền thống là bất động sản, du lịch và dịch vụ, tập đoàn đang ngày càng dành nhiều nguồn lực cho các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp và hạ tầng năng lượng với các mảng như xe điện, sản xuất, hạ tầng sạc, công nghệ và gần đây là không gian.

Trước thời điểm công bố logo mới, vào cuối tháng 7, Vingroup đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026. Theo đó, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng , gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ. Như vậy, sau nửa đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.