Highlands Coffee lãi lớn

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận EBITDA của Highlands Coffee đạt khoảng 738 tỷ đồng, tăng 39% và cao hơn mức tăng của toàn tập đoàn mẹ Jollibee Foods Corp.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 công bố gần đây, Jollibee Foods Corp - JFC (Philippines), tập đoàn đứng sau hàng loạt thương hiệu F&B nổi tiếng bao gồm Highlands Coffee, đã ghi nhận doanh thu tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu quý II năm nay của tập đoàn này đã tăng 11%, lên 85,9 tỷ peso (khoảng 1,4 tỷ USD ), trong khi doanh số toàn hệ thống tăng 14%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,5% quý I lên 18,5% trong quý II.

Lợi nhuận ròng của JFC trong cùng giai đoạn đạt 3,4 tỷ peso (khoảng 58,6 triệu USD ), tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 131% so với quý I. Đáng chú ý, đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý II là đà tăng mạnh doanh số toàn hệ thống của các thương hiệu quốc tế. Trong đó, Highlands Coffee dẫn đầu với mức tăng 47%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 25% của toàn bộ mảng kinh doanh quốc tế JFC. Tiếp theo là Compose Coffee tăng 40%, Tim Ho Wan tăng 23%, Jollibee North America tăng 22% và Milksha tăng 12%.

Tại thị trường Việt Nam, Highlands Coffee cũng ghi nhận tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng hiện hữu ở mức 12%, cho thấy đà tăng không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới mà còn từ hiệu quả vận hành trên các cửa hàng đang hoạt động.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh doanh của chuỗi trà cà phê Highlands cũng cải thiện. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) của chuỗi này ước đạt 1,03 tỷ peso ( 17 triệu USD ) trong quý II/2026, tăng 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Highlands ghi nhận EBITDA đạt hơn 1,7 tỷ peso ( 28 triệu USD ), tăng 39% so với mức 1,24 tỷ peso ( 20 triệu USD ) cùng kỳ năm trước.

LỢI NHUẬN EBITDA CỦA CHUỖI HIGHLANDS COFFEE Nguồn: Jollibee Foods Corp (JFC). Nhãn Quý I/2025 Quý II/2025 Quý III/2025 Quý IV/2025 Quý I/2026 Quý II/2026 Lợi nhuận EBITDA Triệu USD 10.33 9.89 10.84 9.27 11.26 17

Đáng chú ý, mức tăng EBITDA của Highlands cao hơn đáng kể mức tăng EBITDA của toàn tập đoàn JFC (1,6%) trong nửa đầu năm nay.

Tính đến cuối quý II/2026, Highlands Coffee đã mở rộng mạng lưới lên 1.062 cửa hàng, phần lớn tại Việt Nam. Chuỗi cà phê này hiện thuộc SuperFoods Group, doanh nghiệp mà JFC đang nắm giữ 60% vốn.

Ông Ernesto Tanmantiong, CEO JFC, cho biết doanh số toàn hệ thống tăng trưởng tích cực tại tất cả khu vực nhờ đóng góp từ cả thị trường Philippines và quốc tế, doanh số tại các cửa hàng hiện hữu tiếp tục tăng và mạng lưới cửa hàng toàn cầu tiếp tục được mở rộng.

Trong cả năm 2026, Jollibee Group kỳ vọng đà tăng trưởng doanh số cốt lõi sẽ tiếp tục duy trì vững vàng. Tập đoàn giữ nguyên dự báo doanh số toàn hệ thống (SWS) tăng 8-12% và mạng lưới cửa hàng tăng 5-10%, được hỗ trợ bởi nhu cầu tiếp tục duy trì tại các thị trường chủ chốt và việc triển khai chiến lược một cách kỷ luật trên toàn bộ danh mục thương hiệu toàn cầu.

Đồng thời, Jollibee Group điều chỉnh một số dự báo liên quan đến kết quả hoạt động. Dự báo tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng hiện hữu cả năm được điều chỉnh xuống 3-4%, trong khi mục tiêu mở mới cửa hàng được điều chỉnh xuống 1.000-1.100 cửa hàng.

Dù mục tiêu mở mới giảm, Jollibee Group vẫn kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tổng mạng lưới cửa hàng sẽ nằm trong khoảng dự báo 5-10% trước đó, qua đó phản ánh quá trình tối ưu hóa danh mục đang diễn ra cũng như thời điểm mở và đóng cửa các cửa hàng.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư hiện được dự báo nằm trong khoảng 13-15 tỷ peso (212- 245 triệu USD ). Dự báo tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh được điều chỉnh xuống 10-15%.

JFC được đánh giá là một trong những công ty nhà hàng phát triển nhanh nhất thế giới. Công ty hiện quản lý và vận hành danh mục gồm 20 thương hiệu, với hơn 10.700 cửa hàng và quán cà phê tại 33 quốc gia.

Danh mục của tập đoàn này bao gồm 9 thương hiệu sở hữu toàn phần: Jollibee, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal, Yonghe King, Hong Zhuang Yuan, Smashburger và Tim Ho Wan.

Tập đoàn đồng thời vận hành 5 thương hiệu nhượng quyền tại Philippines, gồm Burger King, Panda Express, Yoshinoya, Common Man Coffee Roasters và Tiong Bahru Bakery.

Ngoài ra, Jollibee Group còn nắm cổ phần chi phối tại một số thương hiệu khác, như The Coffee Bean & Tea Leaf (80%), Compose Coffee (70%), Shabu All Day (70%), Milksha (51%) và SuperFoods Group (60%) - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee.