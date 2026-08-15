Giá vàng, dầu thô đồng loạt tăng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới lao dốc mạnh xuống sát 4.300 USD. Tuy nhiên nhờ các yếu tố tích cực tác động, kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi trở lại.

Giá vàng thế giới khép lai phiên giao dịch cuối tuần ở mức 4.375,6 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, giá vàng thế giới có thời điểm lao dốc từ vùng 4.400 USD /ounce xuống 4.313 USD /ounce, tương đương "bốc hơi" hơn 80 USD chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên sau đó, nhờ lực mua bắt đáy của thị trường, giá kim loại quý đã phục hồi trở lại và chốt phiên ở mức 4.377,6 USD /ounce, cao hơn 60 USD so với vùng đáy thiết lập trong phiên.

Đầu tuần vừa qua, giá vàng đã lần đầu tiên vượt qua vùng giá 4.400 USD sau hơn 2 tháng trồi sụt quanh ngưỡng kháng cự 4.000 USD /ounce. Khoảng thời gian còn lại trong tuần, kim loại quý có thời điểm trượt dài xuống sát 4.300 USD nhưng nhờ các yếu tố hỗ trợ và lực mua từ các ngân hàng trung ương, giá mặt hàng này đã khép lại tuần với mức tăng hơn 3,3%.

Đối với các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay kết phiên tăng nhẹ 0,3% lên gần 65 USD /ounce, giá bạch kim nhích thêm gần 2% lên 1.745 USD /ounce, trong khi giá palladium tăng thêm 0,4% lên 1.298 USD /ounce.

Về giá dầu thô, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục là tác nhân chủ chốt tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc mở lại tuyến đường biển này vẫn đình trệ, trong khi thêm 2 tàu bị tấn công và Washington phát tín hiệu rằng nước này có thể duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, theo Kitco.

Theo cập nhật, giá dầu thô Brent đã tăng mạnh lên quanh 88 USD /thùng, còn dầu WTI ở vùng 82 USD /thùng, khi căng thẳng tiếp diễn khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng vẫn hiện hữu trên thị trường.

Mặt khác trên thị trường Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 14/8 giảm nhẹ sau khi chạm vùng kỷ lục vào đầu tuần. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 7.785,76 điểm, Dow Jones giảm 0,2% xuống 53.732,41 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 26.729,16 điểm.

Các dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường vẫn giằng co giữa tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và rủi ro lạm phát do giá dầu tăng. Doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 0,6%, trái với kỳ vọng tăng 0,1%, trong khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của Đại học Michigan giảm từ 55,2 xuống 51 điểm.

Doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến, cùng với CPI tháng 7 thấp hơn kỳ vọng công bố hôm thứ Tư và PPI tháng 7 đi ngang công bố hôm thứ Năm, đã khiến xác suất thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống còn 29%, từ mức khoảng 34% vào tối thứ Năm.