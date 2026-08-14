Giá vàng miếng rơi mạnh, mất 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Trong phiên giao dịch sáng nay (14/8), thị trường vàng trong nước chứng kiến cú lao dốc bất ngờ khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt mất cả triệu đồng mỗi lượng.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm tới 1 triệu đồng so với chốt phiên ngày 13/8.
Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giá theo xu hướng giảm, kéo giá bán vàng miếng về dưới 144 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM MẠNH
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
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|9/4
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|11/4
|12/4
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|15/4
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|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
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|29/4
|30/4
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|19/6
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|29/6
|30/6
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|6/7
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|11/7
|12/7
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|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
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|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
Áp lực giảm giá cũng lan rộng sang thị trường vàng nhẫn. Sau mức giảm khoảng 1 triệu đồng tương tự vàng miếng, hiện vàng nhẫn cũng chủ yếu giao dịch quanh vùng 143-144 triệu đồng/lượng.
Trong đó, SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm về quanh 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI đưa giá vàng nhẫn tròn về vùng 140 - 144 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở 139,7 - 143,2 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Mi Hồng giữ giá đi ngang ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra đối với vàng nhẫn, hiện giao dịch ở 140,5 - 142 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng được niêm yết phổ biến quanh 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.
Đà suy yếu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Giá vàng giao ngay hiện lao xuống 4.314 USD/ounce, tức giảm 37 USD (-0,9%) so với giá mở cửa. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 136,7 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì khoảng cách thấp hơn gần 7 triệu đồng so với giá trong nước.
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