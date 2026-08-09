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Kinh doanh

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Giá vàng liệu có tăng tiếp sau cú bứt phá gần 300 USD/ounce?

  • Chủ nhật, 9/8/2026 14:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau cú bứt phá gần 300 USD/ounce trong tuần qua, giá vàng đang đứng trước cơ hội nối dài đà tăng khi 84% chuyên gia Phố Wall dự báo kim loại quý tiếp tục đi lên trong tuần tới.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp đà tăng mạnh trong tuần tới. Ảnh: Reuters.

Sau giai đoạn trầm lắng đầu mùa hè, tâm lý trên thị trường vàng đang nóng lên khi đà tăng mạnh đưa giá kim loại quý thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài hai tháng.

Giá vàng bứt phá gần 300 USD, thị trường kỳ vọng tăng tiếp

Trong tuần qua, giá vàng tăng gần 300 USD/ounce, được thúc đẩy bởi loạt dữ liệu kém tích cực từ thị trường lao động Mỹ. Tâm lý lạc quan đang bao trùm cả giới phân tích Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân, cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới, theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News.

Đà tăng mạnh bắt đầu từ phiên thứ ba, khi giá vàng chạm ngưỡng kháng cự ban đầu 4.100 USD/ounce. Sang thứ tư, giá vàng tiếp tục bứt phá lên trên 4.200 USD/ounce.

Đến cuối tuần, đà tăng càng được củng cố khi những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động giúp giá vàng vượt mốc 4.300 USD/ounce, đồng thời khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 9 hiện xuống dưới 50%, từ mức gần 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố hôm thứ sáu.

Tâm lý lạc quan cũng thể hiện rõ trong khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News. Trong số 19 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có 16 người (chiếm 84%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Chỉ 2 người (chiếm 11%) cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi 1 người (chiếm 5%) giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Đà tăng mạnh vào cuối tuần cũng thúc đẩy tâm lý tích cực trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 241 người, trong đó 166 người (chiếm 69%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, 37 người (chiếm 15%) cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi 38 người (chiếm 16%) giữ quan điểm trung lập.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG TUẦN TỚI
Nguồn: Kitco News.
NhãnTăng giáKhông thay đổiGiảm giá
Chuyên gia Phố Wall % 84511
Nhà đầu tư nhỏ lẻ
691615

Như vậy, cả giới phân tích chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân đều đang nghiêng mạnh về kịch bản giá vàng tiếp tục đi lên sau khi kim loại quý bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai tháng.

Sau loạt dữ liệu đáng thất vọng từ thị trường lao động Mỹ trong tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ ba tuần tới. Nếu áp lực lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed có thể phải duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Ngưỡng 4.500 USD/ounce thành thử thách mới

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, duy trì quan điểm tích cực với giá vàng, song cho rằng đà tăng có thể bị hạn chế bởi loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ sắp được công bố.

Theo chuyên gia này, để giá vàng có thể vượt qua mốc 4.500 USD/ounce, lực cầu cơ bản và dòng tiền đầu tư cần đồng thời tăng mạnh. Việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vàng đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá, trong khi sự quan tâm của giới đầu tư cũng bắt đầu gia tăng.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường tại FxPro, cũng đang theo dõi sát mốc 4.500 USD/ounce trong ngắn hạn. Theo ông, phe mua vẫn cần thêm động lực để đưa giá vàng vượt qua các vùng kháng cự quan trọng. Hiện giá vàng đang giao dịch quanh 4.400 USD/ounce, trong khi mốc 4.500 USD/ounce được xem là vùng kháng cự đáng chú ý, từng khiến xu hướng giá đảo chiều vào tháng 12 năm ngoái và tháng 3 năm nay.

Dù Phố Wall và giới đầu tư lạc quan về triển vọng vàng trong tuần tới, một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng sau cú tăng mạnh của kim loại quý. Giá vàng đã tăng gần 8% chỉ trong tuần này, tạo ra khả năng xuất hiện áp lực chốt lời sau khi thị trường ghi nhận mức tăng gần 300 USD/ounce chỉ trong 4 ngày.

Nicky Shiels, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAMP, cho rằng dữ liệu CPI của Mỹ trong tuần tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng giá vàng. Chỉ khi lạm phát thấp hơn đáng kể so với dự báo, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ổn định trong phần còn lại của năm mới có thể được củng cố, qua đó tạo thêm dư địa cho giá vàng hướng tới mốc 4.500 USD/ounce.

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