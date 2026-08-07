Vàng thế giới hạ nhiệt, dầu thô bật tăng

Sau khi đạt đỉnh ngắn hạn 4.303 USD/ounce trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng dần thu hẹp đà tăng và hiện đã rớt xuống vùng 4.240 USD/ounce. Trong khi giá dầu thô bật tăng.

Sau khi vượt mốc 4.300 USD/ounce trong phiên liền trước, giá vàng hiện đã quay về mức 4.245 USD. Ảnh: Reuters.

Sau phiên giao dịch tăng mạnh nhất trong một tháng qua, giá vàng thế giới đang có xu hướng thu hẹp đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay, khi giảm từ 4.303 USD /ounce xuống 4.250 USD /ounce, trước khi quay đầu tăng trở lại trên 4.280 USD /ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài và hiện giá kim quý đã rơi xuống vùng 4.245 USD /ounce, tức giảm khoảng 40 USD so với cuối phiên liền trước. Dù vậy, nếu tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng gần 4%.

Giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 cũng giảm 0,1%, xuống còn 4.293,8 USD /ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại vùng 4,6-4,7% đã gây sức ép lên giá vàng thông qua việc làm tăng lợi suất thực. Tuy nhiên, chuyên gia Kitco nhận định nhu cầu trú ẩn và những lo ngại địa chính trị vẫn giúp hạn chế đà giảm của kim loại quý.

Không chỉ vàng, đà tăng của các kim loại khác cũng hạ nhiệt. Cụ thể, giá bạc giao ngay đã quay đầu giảm 0,4% xuống 61,26 USD /ounce; giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.720,75 USD /ounce; còn giá palladium giảm 0,5% xuống 1.363,50 USD /ounce.

Liên quan đến tình hình địa chính trị, Iran và Oman được cho là sắp hoàn tất một thỏa thuận về các tuyến hàng hải. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ vai trò quyết định, nhất là trong trường hợp thỏa thuận bị cho là công nhận quyền kiểm soát chính thức của Tehran đối với hoạt động vận tải thương mại.

Yếu tố trên khiến thị trường dầu thô tiếp tục tăng giá, với giá dầu WTI tại Mỹ tăng 0,6% lên sát 78 USD /thùng, trong khi giá dầu Brent nhích thêm gần 0,8% lên 83 USD /thùng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên gần nhất khi giá dầu phục hồi và giới đầu tư quay trở lại trạng thái phòng thủ trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố.

Chỉ số S&P 500 giảm 13,59 điểm (-0,2%) xuống 7.709,96 điểm; Dow Jones giảm 464,02 điểm (-0,9%) xuống 53.885,1 điểm; Nasdaq Composite giảm 15,09 điểm (-0,1%) xuống 26.348,35 điểm.

Các số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy thị trường vẫn tập trung vào khả năng nền kinh tế duy trì sức chống chịu sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay vì lo ngại suy thoái.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng thêm 1.000 đơn lên 199.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 1/8, vẫn thấp hơn dự báo của thị trường, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,8 triệu người.