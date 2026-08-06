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Kinh doanh

Giá vàng trong nước lên cao nhất 2 tuần

  • Thứ năm, 6/8/2026 09:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà tăng trong các phiên giao dịch gần đây đã giúp vàng miếng và vàng nhẫn leo lên vùng giá cao nhất hai tuần qua, hiện bán ra trên 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã hồi phục lên mức 143 triệu đồng/lượng (bán ra) trong phiên giao dịch sáng 6/8. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra sáng nay (6/8), giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 1,5 triệu đồng so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, đều giao dịch trên mốc 143 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là vùng giá cao nhất mà vàng miếng SJC có được trong vòng hai tuần qua. Còn nếu xét chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng cũng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 140.3
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 143.3

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ sáng nay cũng được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 139,8 triệu/lượng và bán ra ở 142,8 triệu đồng.

Cùng mức tăng, Tập đoàn Phú Quý, Công ty PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đã nâng giá giao dịch vàng nhẫn, hiện chạy quanh vùng 140 - 144,5 triệu/lượng. Trong khi tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng giao dịch sản phẩm vàng nhẫn 999 ở mức 141 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 4.295 USD/ounce, tức tăng 50 USD (+1,2%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 6-7 triệu đồng/lượng.

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Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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