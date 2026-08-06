Một cửa hàng kim cương ở TP.HCM mở lại, loạt nơi khác vẫn im lìm

Ghi nhận sáng 5/8, Quế Jewelry (đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) đã mở cửa đón khách trở lại. Bên trong cửa hàng khá vắng, chỉ có khoảng 2 tư vấn viên. Đại diện cửa hàng cho biết sau khi hoạt động trở lại, thương hiệu tạm thời không nhận thu mua các sản phẩm của thương hiệu khác nhằm ưu tiên nguồn quỹ dự phòng để mua lại sản phẩm do chính Quế Jewelry bán ra.

Trước đó, giữa làn sóng nhiều cửa hàng kim hoàn đóng cửa, Quế Jewelry ra thông báo tạm nghỉ từ ngày 19/7 đến 3/8 để sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, thương hiệu vẫn duy trì giới thiệu, kinh doanh sản phẩm trên fanpage chính thức.

Trong khi đó, cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry gần đó vẫn đóng cửa im lìm. Dù trước cửa treo bảng "xin tạm nghỉ ngày hôm nay", thực tế đã nhiều ngày trôi qua mà cửa hàng vẫn chưa mở cửa trở lại. Thông báo chính thức của Hoàng Thứ cũng không nêu thời gian tạm nghỉ cụ thể.

Loạt cửa hàng kim cương khác như Chín Tâm, Thiên Thiên Ngọc quanh khu vực chợ Bến Thành cũng trong tình trạng tương tự. Riêng Chín Tâm hẹn đến ngày 17/8 sẽ bán lại bình thường, còn trên bảng hiệu Thiên Thiên Ngọc đã dán thông tin cho thuê nhà.

Trong khi đó, Kim Châu (đường An Dương Vương, phường An Đông) từng dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 30/7. Nhưng ngay sau đó, thương hiệu bất ngờ công bố tiếp tục ngừng hoạt động từ ngày 1/8 cho đến khi có thông báo mới.

Tiệm Ngọc Tâm kế bên vẫn đóng cửa im lìm từ giữa tháng 7 đến nay, dù trước đó chỉ thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần, sau khi Giám đốc Nguyễn Thị Liên bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Cách đó 50 m là Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý. Theo thông báo, Kim Lý sẽ hoạt động trở lại sau một tháng kể từ ngày 14/7, hiện chỉ còn hơn một tuần nữa. Một người bốc vác, vận chuyển hàng hóa ở chợ An Đông cho biết thi thoảng vẫn có khách ghé đến, nhưng sau khi đọc thông báo dán trước cửa lại lặng lẽ rời đi.

Cửa hàng Kim Khiết đối diện chợ An Đông cũng không nêu rõ khi nào mở cửa. Đáng chú ý, ngay bên dưới thông báo tạm nghỉ để sửa chữa cửa hàng là giấy nhắc đóng tiền điện lần hai vào ngày 4/8 sau lần 1 vào ngày 2/8.

Đã quá hẹn mở cửa trở lại hơn 10 ngày, thương hiệu Ngọc Châu Âu (đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) vẫn không có thông báo mới, bên ngoài chỉ có bảo vệ túc trực. Trước đó, doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết 24/7 để sắp xếp lại công việc.

Cao Hùng Diamond (35 Trần Phú, phường Chợ Quán) là một trong những doanh nghiệp tuyên bố mất thanh khoản, phải tạm ngưng hoạt động thu đổi trong 2 tuần để ổn định hệ thống kể từ ngày 18/8. Ghi nhận cho thấy mặt bằng vẫn "cửa đóng then cài" đến nay. Dù vậy, Cao Hùng nhấn mạnh doanh nghiệp không đóng cửa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ.

Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.

Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng .