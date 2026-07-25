Bên trong nơi bán vàng bạc, đá quý giữa chợ An Đông, Bến Thành

Chợ An Đông (phường An Đông) không chỉ được biết đến là chợ đầu mối thời trang, may mặc lớn của TP.HCM mà còn là địa chỉ lâu năm chuyên mua bán, trao đổi vàng bạc, đá quý thiên nhiên và gia công nữ trang, nằm tập trung ở tầng hầm của chợ.

Khi tìm đến nơi mua bán những mặt hàng xa xỉ này, không khó để bắt gặp nhiều kiosk đóng kín cửa, treo bảng cho thuê. Các tiểu thương xung quanh cho biết nhiều chủ tiệm đã trả mặt bằng từ sau các đợt kiểm tra thị trường trước đó, cùng với việc buôn bán tại chợ ngày càng ế ẩm.

Tiểu thương khác còn cho biết vài sạp chỉ tạm đóng vì đi du lịch.

Tiệm vàng, đá quý Hoàng Yến dán bảng thông báo tạm nghỉ một tuần giữa biến động thị trường kim cương, không nói rõ lý do hay thời gian mở cửa trở lại.

Giống như Hoàng Yến, tiệm Hoàng Yến Ngọc cũng trong tình trạng phủ bạt. Theo thông tin được chia sẻ trên các hội nhóm mua bán kim cương, tiệm Hoàng Yến Ngọc đã ngừng hoạt động khoảng 1-2 năm, nhưng không rõ nguyên nhân. Nhiều khách cho biết khi có nhu cầu bán lại sản phẩm đã không thể liên hệ chủ hàng để giao dịch.

Trong khi đó, những sạp kinh doanh những mặt hàng xa xỉ còn mở cũng trong cảnh đìu hiu, vắng khách; tiểu thương ngồi bấm điện thoại hoặc trò chuyện. Ghi nhận cho thấy tại các tiệm còn mở cửa, chỉ lác đác vài khách đến mua sản phẩm. Khi được hỏi về dịch vụ thu mua vàng, một số cửa hàng vẫn giao dịch bình thường.

Phần lớn tiểu thương bán vàng, kim cương gắn bó với chợ An Đông hàng chục năm, cửa hàng truyền từ đời này sang đời khác. Theo các tiểu thương, việc thiếu người nối nghề, các đợt kiểm tra thị trường và sự cạnh tranh từ các thương hiệu lớn đã khiến hoạt động kinh doanh tại đây kém sôi động hơn trước.

Trước đó, sau khi 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, các cửa hàng thuộc những hệ thống này đã đồng loạt ngừng hoạt động, đóng cửa cho đến nay. Loạt cửa hàng Kim Dung, Kim Khiết, Kim Châu gần đó cũng "im hơi lặng tiếng".

Trong khi đó, chợ Bến Thành chỉ có một số ít cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý và trang sức, không tập trung thành khu vực chuyên biệt như chợ An Đông, chủ yếu phục vụ khách du lịch.

Hoạt động mua bán tại các quầy này vẫn diễn ra bình thường. Ngược lại, khu vực xung quanh chợ, đặc biệt trên đường Lê Thánh Tôn, một loạt cửa hàng kim cương như Quế Jewelry, Chín Tâm, Danh Hiển, Thiên Nhiên Ngọc đã đóng cửa giữa biến động thị trường, với lý do sửa chữa cửa hàng hoặc chỉ thông báo thời gian tạm nghỉ.

Ghi nhận trưa ngày 22/7, loạt kiosk bán kim cương trên đường Nguyễn Duy Dương, cạnh chợ An Đông cũng cửa đóng then cài. Đến ngày hôm sau, chỉ có cửa hàng Khánh Trinh mở cửa nhưng cũng vắng khách. Chỉ từ những tin đồn trên mạng xã hội hồi đầu tháng 5, những biến cố liên tiếp trên thị trường kim cương sau đó đã khiến hàng loạt thương hiệu mất thanh khoản, dừng kinh doanh, nhiều chủ hàng bị khởi tố, người dân mất niềm tin.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty chuyên kiểm định kim cương ở Việt Nam.

Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.

Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.