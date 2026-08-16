Việt Nam sản xuất hơn nửa lượng giày toàn cầu của Nike

Báo cáo của Nike cho thấy Việt Nam sản xuất 52% sản lượng giày và 34% trang phục của hãng, duy trì vị thế cứ điểm gia công lớn nhất toàn cầu.

Báo cáo tài chính năm tài khóa 2026 (kết thúc ngày 31/5/2026) vừa được Tập đoàn Nike (Mỹ) nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy các nhà máy tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.

Tỷ trọng sản xuất tại Việt Nam tiếp tục tăng

Ở mảng kinh doanh cốt lõi là giày dép, các nhà máy đối tác tại Việt Nam đã sản xuất khoảng 52% tổng sản lượng giày mang thương hiệu Nike trong năm tài chính 2026.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam duy trì tỷ trọng từ 50% trở lên trong sản lượng giày dép của hãng. Năm tài chính 2024, tỷ lệ này ở mức khoảng 50%, trước khi tăng lên 51% trong năm 2025 và 52% trong năm 2026.

Với tỷ lệ này, Việt Nam tiếp tục giữ khoảng cách với các trung tâm sản xuất khác trong khu vực. Cụ thể, Indonesia đứng thứ hai với 27% tổng sản lượng (giảm từ mức 28% của năm 2025), còn Trung Quốc đứng thứ ba, chiếm 16% (giảm từ 17% của năm 2025).

Tính đến ngày 31/5/2026, Nike có 15 đơn vị sản xuất gia công độc lập, vận hành 95 nhà máy sản xuất giày thành phẩm đặt tại 11 quốc gia. Trong đó, 4 đối tác lớn nhất chiếm khoảng 60% tổng sản lượng giày toàn cầu của hãng.

Tại mảng may mặc, Việt Nam cũng là quốc gia cung ứng số một với khoảng 34% tổng sản lượng hoàn thiện cho Nike trong năm tài chính 2026, tăng từ mức 31% của năm 2025. Xếp sau Việt Nam là Campuchia (chiếm 15%) và Trung Quốc (chiếm 12%). Hiện mảng trang phục của Nike được gia công bởi 64 đối tác tại 321 nhà máy ở 34 quốc gia.

Gần nửa triệu lao động trong chuỗi cung ứng

Quy mô hiện diện của Nike tại Việt Nam còn thể hiện qua mạng lưới nhà máy và đơn vị cung ứng.

Dữ liệu trên Nike Manufacturing Map - công cụ Nike sử dụng để công khai thông tin về các nhà máy độc lập và nhà cung cấp nguyên vật liệu - cho biết mạng lưới sản xuất của hãng tại Việt Nam có hơn 140 cơ sở sản xuất thành phẩm, bên cạnh các cơ sở cung cấp nguyên vật liệu. Nike cũng công khai số lao động tại từng cơ sở sản xuất thành phẩm.

Theo dữ liệu được cập nhật đến tháng 5/2026 và tổng hợp từ bản đồ sản xuất này, mạng lưới các nhà cung ứng Nike tại Việt Nam sử dụng khoảng 460.000 lao động. Một số nhà máy có quy mô nhân sự hàng chục nghìn người. Chẳng hạn, Chang Shin Vietnam tại Đồng Nai có khoảng 34.190 lao động, theo dữ liệu Nike Manufacturing Map được Vietnam Briefing tổng hợp.

Một báo cáo cập nhật tháng 7 của VCCI cũng cho biết Nike có 142 cơ sở sản xuất thành phẩm tại Việt Nam, gồm 83 cơ sở may mặc, 42 cơ sở giày dép và 17 cơ sở sản xuất thiết bị, phụ kiện.

Việt Nam vì vậy tiếp tục là mắt xích lớn trong mạng lưới sản xuất của Nike, dù tập đoàn này không trực tiếp vận hành phần lớn nhà máy. Theo báo cáo Form 10-K, gần như toàn bộ giày dép và quần áo Nike được sản xuất bên ngoài Mỹ thông qua các nhà sản xuất gia công độc lập.

Bên cạnh gia công cắt may và lắp ráp thành phẩm (OEM), Việt Nam còn tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện công nghệ cao của Nike.

Theo báo cáo gửi SEC, bên cạnh các đối tác bên ngoài, Nike vận hành hoạt động sản xuất đệm khí giày trực tiếp thông qua công ty con sở hữu 100% vốn - Air Manufacturing Innovation. Đơn vị này chuyên sản xuất các linh kiện đệm khí Nike Air-Sole và các vật liệu đệm giày chuyên dụng.

Các cơ sở chế tạo trực tiếp của công ty con này chỉ đặt tại 3 địa điểm trên thế giới, bao gồm khu vực gần Beaverton (bang Oregon, Mỹ), thành phố St. Charles (bang Missouri, Mỹ) và cơ sở tại Đồng Nai (Việt Nam).

Trong năm tài chính 2026, Nike đạt tổng doanh thu hợp nhất 46,4 tỷ USD , đi ngang so với năm trước. Nếu loại trừ biến động tỷ giá, doanh thu giảm 2%. Riêng thương hiệu Nike mang về 45,2 tỷ USD , trong đó mảng bán giày dép đạt 29,5 tỷ USD và may mặc đạt hơn 13,4 tỷ USD .