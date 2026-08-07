Nghịch lý xuất khẩu cà phê Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1 triệu tấn, thu về gần 5 tỷ USD. Tuy sản lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê tăng 7% về lượng nhưng giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Báo Chính Phủ.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 463.700 tấn, trị giá hơn 2 tỷ USD , giảm 22% về lượng và giảm 25% về trị giá so với quý I/2026.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1 triệu tấn, thu về 4,8 tỷ USD , tăng 7% về lượng nhưng giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá mặt hàng này sụt giảm.

Robusta là dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực

Về cơ cấu mặt hàng, Robusta tiếp tục là dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực với 883.100 tấn, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD , tăng 8% về lượng nhưng giảm 19% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu Arabica đạt 59.500 tấn, trị giá 371,9 triệu USD , tăng 5% về lượng và chỉ giảm nhẹ 1% về trị giá.

Trong số đó, nhóm cà phê chế biến tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực với kim ngạch đạt 910,8 triệu USD , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tuy quy mô còn nhỏ, xuất khẩu cà phê Excelsa cũng đã đạt 795 tấn, trị giá 3,5 triệu USD , tăng gần 79% về lượng và hơn 40% về trị giá. Nhìn chung, xuất khẩu cà phê chế biến giúp Việt Nam thu về gần 911 triệu USD trong nửa năm qua, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Liên quan đến tình hình giá cả cà phê trên thị trường quốc tế, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định thị trường cà phê thế giới khởi sắc trở lại trong những ngày cuối tháng 7. Động lực chính đến từ những lo ngại về nguồn cung tại Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Mưa lớn trái mùa tại bang Minas Gerais, vùng trồng cà phê Arabica trọng điểm của Brazil, đã làm gián đoạn hoạt động thu hoạch, phơi sấy và ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Theo các tổ chức theo dõi thị trường, đến giữa tháng 7, tiến độ thu hoạch cà phê của Brazil mới đạt khoảng 64%, thấp hơn đáng kể mức 77% cùng kỳ năm trước và dưới mức trung bình 5 năm là 70%. Điều này khiến lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường chậm hơn kỳ vọng.

Cùng với đó, lượng tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống chỉ còn 292.810 bao vào ngày 27/7, mức thấp nhất trong hơn 2 năm cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường. Đồng thời, xuất khẩu cà phê Arabica toàn cầu trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5/2026 đã giảm khoảng 3 triệu bao so với cùng kỳ niên vụ trước, cho thấy nguồn cung sẵn có của chủng loại cà phê này vẫn hạn chế.

Tình hình trên khiến Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil đưa ra cảnh báo thời tiết bất lợi có thể khiến sản lượng thực tế thấp hơn 15-20% so với dự báo ban đầu.

Lo ngại về nguồn cung đã đã đẩy giá cà phê Arabica tăng mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế, đồng thời hỗ trợ giá cà phê Robusta. Tuy nhiên, đà tăng của Robusta bị hạn chế khi thị trường kỳ vọng nguồn cung từ vụ thu hoạch mới của Việt Nam sẽ cải thiện trong niên vụ tới.

Trên sàn giao dịch London, vào cuối tháng 7, giá Robusta giao kỳ hạn tháng 9 và tháng 11 tăng lần lượt 6% và 6,8% so với hồi đầu tháng, lên mức 3.877 USD /tấn và 3.859 USD /tấn. Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York tăng mạnh hơn, với hợp đồng tháng 9 đạt 339,4 UScent/lb, tăng 14,5%; hợp đồng tháng 12 đạt 317,3 UScent/lb, tăng 12,5%.

Diễn biến tích cực trên thị trường thế giới nhanh chóng ảnh hưởng đến giá cà phê ở thị trường nội địa.

Những ngày cuối tháng 7/2026, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung trong nước hạn chế khi lượng hàng tồn kho giảm, nông dân và đại lý có xu hướng giữ hàng chờ giá cao hơn.

Bên cạnh đó, giá cà phê thế giới phục hồi do lo ngại tiến độ thu hoạch và xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất lớn, đặc biệt là Brazil, đã tác động tích cực đến thị trường nội địa.

Nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu duy trì ở mức cao trong khi nguồn hàng khan hiếm đẩy giá cà phê trong nước tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, vào ngày 29/7 tăng 7.800-8.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 7.

Xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc tiếp tục khởi sắc

Cũng trong các tháng đầu năm 2026, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các thị trường lớn trên thế giới như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có xu hướng giảm, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc tăng.

Cụ thể tại EU, thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, thống kê của Eurostat cho thấy trị giá nhập khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026 của khu vực này đạt gần 10 tỷ euro (tương đương 11,4 tỷ USD ), tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 22%, giúp thị phần cà phê Việt Nam tăng từ 10,4% lên 12%.

Tại Mỹ, tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê đạt 5,07 tỷ USD , giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 288,6 triệu USD , giảm 3%. Tuy nhiên, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của nước này vẫn tăng từ 5,3% lên 5,7% trong 5 tháng năm 2026.

Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng. Trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 99,6 triệu USD , tăng 87%. Thị phần cà phê của Việt Nam tại Trung Quốc cũng tăng từ 8,8% lên 15,3% trong 5 tháng .

Ngược lại, nhập khẩu cà phê Việt Nam của Nhật Bản đạt 198,7 triệu USD , giảm 13% so với cùng kỳ, đồng thời thị phần cà phê của Việt Nam tại thị trường này cũng giảm từ 24,6% trong 5 tháng năm 2025 xuống mức 20,1% trong 5 tháng năm 2026.