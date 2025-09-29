Cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới, sao trà chưa có tên?

Trăn trở khi ngành trà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhưng giá trị thấp, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng, cho rằng cần có cơ chế giải quyết những "nỗi đau" này.

Trong khuôn khổ Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL), Ủy ban IV về Phát triển nguồn lực và dịch vụ đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của khoảng 45 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.

Giao việc lớn cho doanh nghiệp tư nhân

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - cho biết ViPEL ra đời nhằm hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cho phép mạnh dạn giao việc lớn cho các doanh nghiệp tư nhân tiên phong.

Hiện, ViPEL dự kiến lựa chọn 20 dự án cấp quốc gia, tập trung vào hạ tầng trọng yếu và công nghệ đột phá; 200 dự án cấp địa phương/vùng, giải quyết điểm nghẽn lớn về hạ tầng, logistics, nhân lực; cùng 2.000 dự án cấp cơ sở tạo ra nhiều việc làm, cải thiện trực tiếp đời sống và môi trường sống của người dân...

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Vietjet - cho rằng cần bàn bạc kĩ khi đề ra tiêu chí cho các dự án này, đặc biệt là 20 dự án cấp quốc gia bởi sẽ mang tính chất dẫn dắt, lan tỏa cho các dự án khác. Ông kiến nghị các dự án nằm trong danh sách sẽ có cơ chế ưu tiên đặc biệt để triển khai thông suốt, cũng như có báo cáo định kỳ hàng tháng để tìm ra công thức phối hợp công - tư tốt nhất.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Vietjet chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: BTC.

Tại cuộc họp ngày 28/9, lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng đóng góp ý kiến về tiêu chí lựa chọn cho các dự án này. Trong đó, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh (TMG) cho rằng cần quan tâm đến mức độ tác động và tính khả thi của dự án.

Chia sẻ góc nhìn này, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail nhấn mạnh các dự án trọng điểm không cần phải có số vốn đầu tư lớn hay áp dụng công nghệ quá tiên tiến. Điều quan trọng nhất, theo bà, là mang đến tác động tích cực, phục vụ trực tiếp cho đời sống của người dân, làm cho dân "cười nhiều hơn" như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói.

Đồng thời, nhằm đảm bảo tính khả thi, bà đề xuất các dự án được chọn đã có sẵn khung pháp lý để triển khai được ngay.

Vì sao trà Việt Nam chưa có thương hiệu toàn cầu?

Nhắc tới Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bà Quyên cho rằng có thể xây dựng ngay dự án phối hợp giữa công - tư.

Cụ thể, theo bà Quyên, Nghị quyết 72 đặt ra mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Trên cơ sở này, bà đề xuất các doanh nghiệp tư nhân như FPT Long Châu, bệnh viện Tâm Anh và hệ thống VNVC... - với mạng lưới cơ sở khắp các tỉnh thành - sẽ cùng đưa đội ngũ dược sĩ, điều dưỡng đến hỗ trợ từng địa phương trong công tác tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân Việt Nam.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail nêu ý kiến. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng mang đến phiên họp ý tưởng về một đề án giải quyết "nỗi đau" của ngành trà của Việt Nam.

Theo bà, ngành nông nghiệp trà của Việt Nam đang đứng hàng đầu về xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu lại rất thấp. Ngành trà Thái Nguyên hiện chủ yếu là sản xuất thô, với giá bình quân 3,7 USD /kg, trong khi thế giới có những nơi lên đến 60 USD như Trung Quốc.

"Ngành cà phê của chúng ta đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà lại chưa có tên trên bản đồ?", bà Vinh đặt vấn đề, đồng thời gợi mở một số giải pháp về phát triển bền vững, kinh tế toàn hoàn, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến và đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào dịch vụ du lịch trải nghiệm về ngành trà.

Bà cho biết hiện tỉnh Thái Nguyên đã có Nghị quyết số 11 cho ngành trà và một chương trình hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 này. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp, nông hộ trên địa bàn cũng rất ủng hộ.

Tuy nhiên, bà băn khoăn cơ chế cho các dự án tham gia và căn cứ để kiểm soát, đồng hành với các dự án được chọn.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng chia sẻ. Ảnh: BTC.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, không chỉ Thái Nguyên mà nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng sẵn sàng làm việc với các Ủy ban thuộc ViPEL để tìm hướng hợp tác cụ thể.

Đơn cử, Ủy ban I (tập trung vào công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo) đang trao đổi với TP.HCM để thí điểm phát triển hệ sinh thái kinh tế tầm thấp của Việt Nam, có thể khởi đầu bằng dịch vụ giao hàng nhanh bằng drone và UAV.

Hay tại Đà Nẵng, Hội Nữ doanh nhân tỉnh này cũng đang hợp tác với Sở Công Thương để triển khai một dự án công - tư phối hợp trong đào tạo nguồn nhân lực.

"Các địa phương cũng cần thể hiện sự cuốn hút, sức cạnh tranh của họ", bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Sky-Line nói, nhấn mạnh việc "công - tư đồng kiến quốc" là hoàn toàn khả thi.