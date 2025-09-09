Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup, Vinhomes, Hòa Phát nộp ngân sách nhiều nhất khối tư nhân

  • Thứ ba, 9/9/2025 15:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước vượt 2 triệu tỷ đồng, trong đó riêng nhóm VNTAX 200 đóng góp gần 800.000 tỷ đồng và PRIVATE 100 nộp gần 245.000 tỷ.

Vingroup, Vinhomes và Hòa Phát dẫn đầu bảng xếp hạng nộp ngân sách trong nhóm doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Minh Khánh.

Sáng 9/9, CafeF tổ chức Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những đơn vị có đóng góp nổi bật cho ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò đầu tàu và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện đã công bố 2 bảng xếp hạng quan trọng: VNTAX 200 (gồm các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách từ 200 tỷ đồng trở lên) và PRIVATE 100 (riêng khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp từ 100 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 20% dự toán và tăng 16% so với năm 2023. Trong đó, nhóm doanh nghiệp thuộc VNTAX 200 đóng góp gần 800.000 tỷ đồng và PRIVATE 100 nộp gần 245.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bất động sản - đa ngành, Tập đoàn Vingroup được xướng tên đầu tiên với số nộp 56.163 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp tư nhân đóng góp nhiều nhất cho ngân sách. Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nộp tới 40.142 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghiệp nặng, Tập đoàn Hòa Phát - nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á - được vinh danh với số nộp 13.426 tỷ đồng, góp mặt trong top 14 doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất cả nước, minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của ngành công nghiệp Việt Nam.

doanh nghiep nop ngan sach anh 1

Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 có sự tham dự của đại diện gần 200 doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Khối ngân hàng có sự hiện diện áp đảo, cho thấy vai trò huyết mạch của ngành tài chính. Agribank nằm trong top 3 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, trong khi Techcombank nộp 6.775 tỷ đồng, giữ vững vị trí số 1 trong khối ngân hàng tư nhân 3 năm liên tiếp. Cùng với đó là sự góp mặt của HDBank, VPBank, ACB, SHB, LPBank, TPBank và OCB.

Ở mảng hàng tiêu dùng - bán lẻ, Vinamilk nộp 4.569 tỷ đồngPNJ nộp 2.116 tỷ đồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Đặc biệt, PNJ nổi bật khi giữ ngôi đầu trong khối doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực phân phối - bán lẻ.

Ngành chứng khoán cũng để lại dấu ấn khi VPS được vinh danh với số nộp 2.302 tỷ đồng năm vừa qua, bên cạnh Chứng khoán VPBank với 408 tỷ đồng, cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường vốn trong bức tranh chung của nền kinh tế.

Tại sự kiện, TS Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (nay thuộc Cục Thuế), chia sẻ dù có nhiều doanh nghiệp nộp thuế hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, ông đặc biệt trân trọng những doanh nghiệp nộp thuế ở ngưỡng 100-300 tỷ đồng.

Lý giải cho điều này, TS Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét bản chất nguồn thu. Ông đề cao sự bền vững của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân so với nguồn thu ngân sách từ hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Ông khẳng định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là biểu hiện cho sự gia tăng giá trị của nền kinh tế theo đúng nguyên lý kinh tế. Chỉ khi nào thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tăng lên thì lúc đó Việt Nam mới có một nền ngân sách bền vững, trong sạch và có hiệu lực.

Đối với ông, những doanh nghiệp tư nhân, dù quy mô chưa phải lớn nhất, nhưng có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp đều đặn vào ngân sách chính là những "tế bào" khỏe mạnh, tạo ra sức lan tỏa và tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh.

Hòa Phát quá khác biệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index rơi hơn 42 điểm. Giữa làn sóng bán tháo, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng ngược dòng ấn tượng.

25:1491 hôm qua

Chứng khoán rớt thảm, Vingroup, Hòa Phát tạo khác biệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới trong sắc đỏ khi VN-Index thủng mốc hỗ trợ quan trọng, mất gần 28 điểm. Cổ phiếu HPG, VIC trở thành điểm sáng khi ngược dòng tăng giá.

29:1719 hôm qua

Đề xuất cá nhân kinh doanh chịu thuế 17%

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung phương thức tính thuế suất 17% đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú.

05:53 5/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

doanh nghiệp nộp ngân sách Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup Vinhomes Vinamilk PNJ ngân sách nhà nước cafef

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

  • CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

    Vinamilk là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước, công ty còn xuất khẩu sang 43 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Theo thống kê của tạp chí Nikkei, Vinamilk lọt vào top 300 công ty năng động nhất châu Á vào năm 2016.

    • Thành lập: 1976
    • Mã cổ phiếu: VNM

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bo truong Xay dung canh bao viec dung cat bien de lam duong, xay nha hinh anh

Bộ trưởng Xây dựng cảnh báo việc dùng cát biển để làm đường, xây nhà

1 giờ trước 15:24 9/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Giữa bối cảnh ngành xây dựng đang đối mặt với nhiều thách thức về vật liệu và chi phí đầu tư hạ tầng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh Việt nam phải đẩy mạnh khai thác vật liệu tái chế và tối ưu hóa quy trình thiết kế sân bay, đường cao tốc. Tuy nhiên, cần hết thận trọng trong việc sử dụng cát biển để làm đường, xây nhà.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý