Vingroup, Vinhomes, Hòa Phát nộp ngân sách nhiều nhất khối tư nhân

Vingroup, Vinhomes và Hòa Phát dẫn đầu bảng xếp hạng nộp ngân sách trong nhóm doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Minh Khánh.

Sáng 9/9, CafeF tổ chức Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những đơn vị có đóng góp nổi bật cho ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò đầu tàu và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện đã công bố 2 bảng xếp hạng quan trọng: VNTAX 200 (gồm các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách từ 200 tỷ đồng trở lên) và PRIVATE 100 (riêng khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp từ 100 tỷ đồng ).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2024 đạt hơn 2 triệu tỷ đồng , vượt 20% dự toán và tăng 16% so với năm 2023. Trong đó, nhóm doanh nghiệp thuộc VNTAX 200 đóng góp gần 800.000 tỷ đồng và PRIVATE 100 nộp gần 245.000 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực bất động sản - đa ngành, Tập đoàn Vingroup được xướng tên đầu tiên với số nộp 56.163 tỷ đồng , tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp tư nhân đóng góp nhiều nhất cho ngân sách. Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nộp tới 40.142 tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghiệp nặng, Tập đoàn Hòa Phát - nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á - được vinh danh với số nộp 13.426 tỷ đồng , góp mặt trong top 14 doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất cả nước, minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của ngành công nghiệp Việt Nam.

Lễ Vinh danh Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 có sự tham dự của đại diện gần 200 doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Khối ngân hàng có sự hiện diện áp đảo, cho thấy vai trò huyết mạch của ngành tài chính. Agribank nằm trong top 3 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, trong khi Techcombank nộp 6.775 tỷ đồng , giữ vững vị trí số 1 trong khối ngân hàng tư nhân 3 năm liên tiếp. Cùng với đó là sự góp mặt của HDBank, VPBank, ACB, SHB, LPBank, TPBank và OCB.

Ở mảng hàng tiêu dùng - bán lẻ, Vinamilk nộp 4.569 tỷ đồng và PNJ nộp 2.116 tỷ đồng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Đặc biệt, PNJ nổi bật khi giữ ngôi đầu trong khối doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực phân phối - bán lẻ.

Ngành chứng khoán cũng để lại dấu ấn khi VPS được vinh danh với số nộp 2.302 tỷ đồng năm vừa qua, bên cạnh Chứng khoán VPBank với 408 tỷ đồng , cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường vốn trong bức tranh chung của nền kinh tế.

Tại sự kiện, TS Nguyễn Văn Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (nay thuộc Cục Thuế), chia sẻ dù có nhiều doanh nghiệp nộp thuế hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, ông đặc biệt trân trọng những doanh nghiệp nộp thuế ở ngưỡng 100- 300 tỷ đồng .

Lý giải cho điều này, TS Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét bản chất nguồn thu. Ông đề cao sự bền vững của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân so với nguồn thu ngân sách từ hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Ông khẳng định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là biểu hiện cho sự gia tăng giá trị của nền kinh tế theo đúng nguyên lý kinh tế. Chỉ khi nào thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tăng lên thì lúc đó Việt Nam mới có một nền ngân sách bền vững, trong sạch và có hiệu lực.

Đối với ông, những doanh nghiệp tư nhân, dù quy mô chưa phải lớn nhất, nhưng có sự tăng trưởng ổn định, đóng góp đều đặn vào ngân sách chính là những "tế bào" khỏe mạnh, tạo ra sức lan tỏa và tư duy mới trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ và vững mạnh.