Hòa Phát quá khác biệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index rơi hơn 42 điểm. Giữa làn sóng bán tháo, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng ngược dòng ấn tượng.

Tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long được giữ nguyên vẹn nhờ sức mạnh của cổ phiếu Hòa Phát trong khi các đại gia khác mất cả nghìn tỷ. Ảnh: Nam Khánh.

Sau nhịp giảm sâu gần 30 điểm ở phiên cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái bi quan. Ngay từ những phút đầu tiên, áp lực bán dồn dập đã phủ sắc đỏ lên toàn bảng điện tử, kéo VN-Index liên tục lùi bước. Càng tiến về giờ nghỉ trưa, biên độ giảm càng được nới rộng, phản ánh tâm lý thận trọng và sự dè chừng của dòng tiền.

Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy một tháng chỉ số chính tiếp cận đường trung bình động 20 ngày (MA20). Tuy nhiên, khác với 2 lần trước đó, VN-Index lần này không thể trụ lại tại vùng hỗ trợ quan trọng mà đã xuyên thủng, làm gia tăng lo ngại rằng xu hướng ngắn hạn có thể chuyển từ điều chỉnh sang tiêu cực.

Bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, nỗ lực kéo VN-Index hồi phục và giúp chỉ số thu hẹp mức giảm xuống còn khoảng 13 điểm.

Dù vậy, trạng thái cân bằng mong manh này không kéo dài. Ngay sau đó, áp lực bán lại bùng nổ, đánh bay nỗ lực nâng đỡ từ bên mua và đẩy chỉ số rơi thẳng đứng xuống mức 1.624 điểm, tương ứng mất hơn 42 điểm so với tham chiếu. Đà giảm mạnh và bất ngờ trong nửa cuối phiên càng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang, lo ngại khả năng thủng thêm các vùng hỗ trợ sâu hơn.

Giữa không khí hoảng loạn, thanh khoản trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Sự giằng co quyết liệt giữa bên bán và bên mua khiến giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chứng khoán vọt lên hơn 58.000 tỷ đồng . Con số cho thấy dòng tiền hiện chịu chi phối bởi áp lực thoát hàng nhiều hơn là kỳ vọng tích lũy.

Kết phiên, VN-Index giảm 42,44 điểm (-2,6%) xuống 1.624,53 điểm; HNX-Index giảm 9,1 điểm (-3,2%) xuống 271,57 điểm; UPCoM-Index giảm 1,7 điểm (-1,5%) xuống 110,12 điểm.

Bảng điện tử khép phiên trong sắc đỏ áp đảo với 644 mã giảm (gồm 37 mã giảm sàn). Ngược lại, chỉ 177 mã giữ được sắc xanh (15 cổ phiếu tăng trần), trong khi 782 mã còn lại giữ ở tham chiếu.

Chênh lệch quá lớn giữa bên giảm và bên tăng phản ánh rõ nét tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư, khi áp lực bán ra tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là tín hiệu cho thấy sức cầu bắt đáy vẫn còn khá yếu, chưa đủ để tạo nên sự cân bằng trước làn sóng thoát hàng mạnh mẽ.

Hôm nay, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 26 mã giảm, 3 mã đứng giá và duy nhất HPG tăng. Chỉ số đại diện rổ vì thế bị đẩy lùi hơn 38 điểm xuống mốc 1.807 điểm.

VN-Index xuyên thủng đường trung bình động 20 ngày (MA20). Ảnh: TradingView.

Nguyên nhân khiến VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngân hàng như VCB (-3,3%), VPB (giảm sàn), TCB (-3,8%), BID (-3,1%), LPB (-3,7%), HDB (-4,3%), CTG (-1,6%), MBB (-2,6%) và VIB (-5,6%). Riêng BSR (-6,6%) là cổ phiếu phi tài chính duy nhất góp mặt trong nhóm này.

Chiều ngược lại, đà tăng của những tên tuổi SJS (+4,1%), HPG (+0,4%), DXG (+1,1%), IMP (+3%), BMP (+1,8%), SVC (tăng trần), ANV (+1,7%), NKG (+1,4%), EVG (+3,1%) và PTB (+2,2%) không đủ để bảo vệ thị trường.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, HPG của Hòa Phát là mã duy nhất tạo sự khác biệt hôm nay. Có thời điểm, cổ phiếu này bứt phá hơn 3%, trở thành điểm tựa hiếm hoi cho chỉ số chung giữa bối cảnh thị trường chao đảo. Dù vậy, làn sóng chốt lời lan rộng đã khiến biên độ tăng giá của HPG bị thu hẹp đáng kể.

Hiện thị giá HPG đang xoay quanh mức 28.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 4 năm. Việc giữ vững sắc xanh không chỉ giúp cổ đông Hòa Phát an tâm mà còn góp phần bảo toàn giá trị tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long, trong khi nhiều tỷ phú khác trên sàn chứng khoán chứng kiến khối tài sản sụt giảm mạnh.

Ông Long hiện trực tiếp nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Với mức giá hiện tại, khối tài sản này được định giá khoảng 57.200 tỷ đồng , tức hơn 2,2 tỷ USD .

Điểm đặc biệt là sau 6 phiên bán ròng cả chục nghìn tỷ đồng, khối ngoại đã giải ngân mua cổ phiếu trở lại, tập trung vào các mã như HPG (+ 306 tỷ đồng ), SSI (+ 287 tỷ đồng ), CTG (+ 146 tỷ đồng ).

Trong khi đó, dòng tiền ngoại rút lui khỏi GEX (- 102 tỷ đồng ), VIX (- 91 tỷ đồng ), NVL (- 70 tỷ đồng ).