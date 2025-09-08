Chứng khoán có giảm tiếp sau khi mất gần 30 điểm?

Sau tuần biến động mạnh, VN-Index không giữ vững ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Các công ty chứng khoán cảnh báo áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn với vùng hỗ trợ 1.600 điểm.

Thị trường được dự báo tiếp tục quán tính giảm điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua 3-5/9, VN-Index chỉ hoạt động 3 phiên do thị trường nghỉ lễ 2 ngày đầu tuần. Chỉ số chung nối tiếp nhịp tích lũy quanh vùng 1.670-1.690 điểm từ tuần trước và từng vượt mốc 1.700 điểm trong phiên cuối tuần, trước khi chịu rung lắc mạnh và quay đầu giảm điểm.

Dù có thời điểm bứt phá, xu hướng tăng của VN-Index vẫn thiếu lực đẩy rõ rệt khi nhóm vốn hóa lớn phân hóa mạnh, kéo theo sự giằng co của toàn thị trường. Dòng tiền tập trung nhiều hơn vào các nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, thép và xây dựng. Trong khi đó, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng xuyên suốt tuần, chủ yếu tại nhóm cổ phiếu bluechip.

Phiên cuối tuần 5/9, VN-Index mở cửa với gap tăng, nhanh chóng chinh phục mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ dâng cao từ nhóm ngân hàng rồi lan rộng khiến 230 mã chìm trong sắc đỏ, làm chỉ số đánh mất thành quả và rơi xuống dưới 1.670 điểm về cuối phiên.

Kết tuần, VN-Index dừng ở 1.666,97 điểm, giảm 15,24 điểm, tương đương 0,91%, so với tuần trước.

Áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn

Trong bối cảnh VN-Index vừa trải qua tuần giao dịch nhiều biến động, các công ty chứng khoán đều đưa ra nhận định thận trọng về xu hướng thị trường trong ngắn hạn, khi áp lực chốt lời gia tăng và chỉ số chưa thể giữ vững mốc tâm lý 1.700 điểm.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đã khép lại tuần giao dịch với mẫu hình nến, phản ánh lực cung tăng mạnh và gây áp lực giảm điểm. Trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đồng loạt hướng xuống và hình thành phân kỳ âm, cho thấy xu hướng suy yếu trong ngắn hạn.

Công ty này đánh giá khả năng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong những phiên đầu tuần này với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.645 điểm, tương ứng đường MA20.

Ở góc nhìn giao dịch, VCBS cho rằng việc chỉ số thất bại trong nỗ lực duy trì trên mốc 1.700 điểm cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Diễn biến này có thể khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn trong những phiên tới.

VN-Index mất sạch thành quả của hơn tuần qua. Ảnh: TradingView.

Do đó, công ty khuyến nghị nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường, chỉ nên giải ngân khi xuất hiện tín hiệu cân bằng mới, đồng thời chủ động hạ tỷ trọng margin và giữ sức mua để sẵn sàng tận dụng cơ hội trong các nhịp điều chỉnh.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta dự báo VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trong phiên tới với vùng hỗ trợ gần nhất tại 1.604 điểm. Công ty cho rằng thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn trong khi mốc 1.700 điểm tiếp tục là vùng kháng cự tâm lý quan trọng, vốn chưa thể bị chinh phục trong 2 tuần qua. Dù vậy, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn duy trì trong vùng lạc quan, dù có sự suy giảm nhẹ.

Theo Yuanta, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn ở mức trung tính, do đó nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20-40% danh mục và chỉ nên giải ngân với tỷ trọng thấp để hạn chế rủi ro.

Trong trung hạn, công ty giữ quan điểm tích cực khi đánh giá xu hướng vẫn ở trạng thái tăng. Tuy nhiên, với việc thị trường đang trong tình trạng quá mua, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.560-1.600 điểm nếu nhịp điều chỉnh kéo dài. Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, song hạn chế mua thêm trong tuần này.

Vùng hỗ trợ 1.600 điểm được chú ý

Tâm lý chốt lời gia tăng, tín hiệu kỹ thuật kém tích cực và khối lượng giao dịch cao vào cuối tuần khiến kịch bản điều chỉnh tiếp diễn được đánh giá là khó tránh.

Chứng khoán SSI cho rằng động lực tăng của VN-Index đã suy yếu từ cuối phiên khi áp lực bán chốt lời dâng cao. Dù vậy, xu hướng tăng chủ đạo chưa bị ảnh hưởng đáng kể.

SSI đánh giá đà đi lên có thể tạm thời chững lại để hình thành nền giá vững chắc hơn, với vùng hỗ trợ quan trọng duy trì quanh 1.640-1.660 điểm, đóng vai trò củng cố xu hướng chung.

Ở góc nhìn khác, Chứng khoán BIDV (BSC) cảnh báo cây nến giảm trong phiên cuối tuần đóng cửa tại mức thấp nhất phiên và bao phủ toàn bộ nến của ngày trước đó là tín hiệu thường cho thấy áp lực bán mạnh. Theo BSC, nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong các giao dịch sắp tới.

Chứng khoán TPBank (TPS) cũng ghi nhận sự bất ngờ khi VN-Index đảo chiều mạnh vào cuối phiên ngày 5/9. Điểm đáng lo ngại là mức giảm đã “xóa sạch” thành quả tăng của phiên liền trước, đồng thời đi kèm với thanh khoản cao.

Các chỉ báo động lượng xuất hiện phân kỳ âm, thường là dấu hiệu cảnh báo cho một nhịp điều chỉnh rõ rệt. TPS dự báo chỉ số có thể tiếp tục chịu quán tính giảm điểm trong phiên kế tiếp, song thị trường có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nếu VN-Index lùi về các vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.645 hoặc 1.600 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng khả năng thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sâu là khá lớn. Theo công ty, nếu kịch bản này xảy ra, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm, thậm chí xa hơn tại vùng 1.560 điểm. Đây được xem là những mốc hỗ trợ quan trọng để nhà đầu tư cân nhắc chiến lược giao dịch.