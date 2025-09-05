Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VN-Index 'gục ngã'

  • Thứ sáu, 5/9/2025 15:49 (GMT+7)
Sau khi chinh phục thành công mốc 1.700 điểm trong buổi sáng 5/9, chỉ số VN-Index bất ngờ quay đầu lao dốc gần 30 điểm vào cuối phiên, đánh mất toàn bộ thành quả trước đó.

Bảng điện tử bị sắc đỏ bao phủ với gần 500 mã giảm. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 5/9 đã mang đến cho nhà đầu tư một "chuyến tàu lượn" cảm xúc. Ngay từ khi mở cửa, hiệu ứng tích cực từ phiên bứt phá gần 15 điểm hôm qua đã tạo ra tâm lý lạc quan lan tỏa khắp bảng điện tử.

VN-Index nhanh chóng vọt lên hơn 9 điểm, vượt qua mốc quan trọng 1.700 điểm và duy trì sự hứng khởi trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng.

Mặc dù áp lực chốt lời có lúc khiến chỉ số chững lại, sự vững vàng của VN-Index trên ngưỡng 1.700 đã củng cố niềm tin cho giới đầu tư. Không ít dòng tiền đứng ngoài đã mạnh dạn nhập cuộc, tạo thêm sự sôi động cho thị trường. Nhiều nhóm ngành đồng loạt bật tăng, cho thấy sức lan tỏa rộng rãi thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài trụ cột.

Thế nhưng, bước ngoặt thực sự diễn ra trong buổi chiều. Khi thị trường dường như đang củng cố đà tăng, dòng tiền lớn bất ngờ đẩy mạnh chốt lời khiến VN-Index lao dốc rơi thẳng đứng. Đà bán lan nhanh, áp đảo lực cầu và kéo theo sự suy yếu trên diện rộng. Các trụ đỡ mất hoàn toàn sức chống đỡ, biến sắc xanh buổi sáng thành sắc đỏ bao trùm bảng điện.

Tình trạng này khiến VN-Index giảm gần 30 điểm, đánh mất mốc kỷ lục vừa mới chính phục trong phiên sáng. Đáng chú ý, không xuất hiện bất kỳ nỗ lực hồi phục nào trong những phút cuối phiên, để lại một phiên giao dịch đầy hụt hẫng và trái ngược hoàn toàn với trạng thái hứng khởi ban đầu.

Kết phiên, VN-Index giảm 29,32 điểm (-1,7%) xuống 1.666,97 điểm; HNX-Index giảm 3,32 điểm (-1,2%) xuống 280,67 điểm; UPCoM-Index giảm 0,03 điểm (-0,1%) xuống 111,82 điểm.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, thanh khoản thị trường duy trì ở mức ổn định, không quá khác biệt so với phiên trước. Tuy nhiên, cú đảo chiều mạnh mẽ vào cuối phiên đã khiến dòng tiền bùng nổ đột ngột.

Lực mua - bán giằng co quyết liệt đẩy tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 54.400 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất trong vòng nửa tháng trở lại đây, phản ánh sự quyết liệt của cả bên mua lẫn bên bán trong cuộc đấu sức cuối ngày.

Bảng điện tử chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về số lượng mã tăng - giảm. Toàn thị trường ghi nhận 370 mã tăng (gồm 51 mã tăng trần), 740 mã đứng giá và 493 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 24 mã giảm, 3 mã giữ tham chiếu và 3 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm hơn 38 điểm và rơi xuống mốc 1.845 điểm.

chung khoan giam manh anh 1

VN-Index "gục ngã" sau khi vượt mốc 1.700 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index lao dốc hôm nay chủ yếu đến từ các mã trụ như VCB (-2%), VPB (-4%), BID (-3,3%), VHM (-2,3%), HPG (-3,5%), MBB (-3%), CTG (-1,4%), MWG (-3,2%), LPB (-2,6%) và SSI (-4,3%).

Chiều ngược lại, nhóm tăng giá gồm SJS (tăng trần), GVR (+1%), VJC (+1,4%), REE (+2,8%), KBC (+2,1%), VPL (+0,4%), FRT (+1,5%), SAB (+0,4%), NVL (+0,6%) và DHC (+6%) không đủ khả năng gánh vác chỉ số.

Khối ngoại hôm nay cũng tranh thủ bán ròng ra thị trường gần 1.500 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã VPB (-270 tỷ đồng), VHM (-204 tỷ đồng), MBB (-155 tỷ đồng), HDB (-130 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhóm DIG (+123 tỷ đồng), NVL (+76 tỷ đồng), SHB (+73 tỷ đồng) vẫn được một phần tiền ngoại chảy vào mua gom.

Lần đầu nhìn thấy VN-Index vượt 1.700 điểm

VN-Index sáng 5/9 chính thức chinh phục thành công mốc tâm lý 1.700 điểm bất chấp áp lực chốt lời, qua đó củng cố niềm tin thị trường và kích hoạt dòng tiền nhập cuộc trở lại.

6 giờ trước

Chủ nợ lớn nhất của 'vua thép' Hòa Phát

Hòa Phát ghi nhận dư nợ vay kỷ lục hơn 94.000 tỷ đồng tại ngày 30/6, chiếm gần 40% tổng nguồn vốn, song vẫn duy trì lợi nhuận tăng trưởng nhờ ngành thép hồi phục mạnh.

10 giờ trước

Cổ phiếu Hòa Phát quá mạnh

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng vọt 6% lên đỉnh 4 năm ở 29.850 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa vượt 229.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng quay đầu mua vào HPG.

24 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán giảm mạnh Tiền mã hóa REE Corporation Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: REE

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

