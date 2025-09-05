Lần đầu nhìn thấy VN-Index vượt 1.700 điểm

VN-Index sáng 5/9 chính thức chinh phục thành công mốc tâm lý 1.700 điểm bất chấp áp lực chốt lời, qua đó củng cố niềm tin thị trường và kích hoạt dòng tiền nhập cuộc trở lại.

VN-Index tiếp tục lập cột mốc kỷ lục mới. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp hứng khởi trong sáng 5/9, nối dài đà tăng sau phiên bứt phá gần 15 điểm ngày hôm qua. Ngay từ đầu phiên, tâm lý lạc quan đã lan tỏa mạnh, đưa VN-Index vọt lên hơn 9 điểm và chính thức chinh phục thành công mốc quan trọng 1.700 điểm.

Dù áp lực chốt lời xuất hiện sau đó khiến chỉ số có lúc chững lại, VN-Index vẫn vững vàng giữ trên ngưỡng này. Việc thị trường duy trì được thành quả đã củng cố niềm tin cho giới đầu tư, qua đó kích hoạt dòng tiền phe mua nhập cuộc trở lại.

Diễn biến tích cực không chỉ đến từ một vài cổ phiếu trụ cột mà còn ghi nhận sự lan tỏa trên diện rộng. Nhóm tài chính - ngân hàng bật dậy sau chuỗi phiên điều chỉnh cùng với sự khởi sắc rõ nét ở nhóm bất động sản đã trở thành động lực chính kéo chỉ số đi lên. Thậm chí, có thời điểm VN-Index tiến sát mốc 1.710 điểm, củng cố kỳ vọng về một giai đoạn tăng trưởng mới.

Thanh khoản thị trường tuy chưa tạo đột biến, vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sự sôi động trở lại của dòng tiền. Tính đến 10h30, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đã vượt 15.000 tỷ đồng , cho thấy sức hấp dẫn của thị trường vẫn nguyên vẹn sau nhịp phục hồi mạnh mẽ.

Hiện VN-Index đang tăng 13,26 điểm (+0,8%) lên 1.709,82 điểm; HNX-Index tăng 3,95 điểm (+1,4%) lên 287,87 điểm; riêng UPCoM-Index ngược chiều giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,1%) xuống 111,81 điểm.

Bảng điện tử chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về số lượng mã tăng - giảm. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 490 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần), 907 mã đứng giá và 209 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 22 mã tăng, 2 mã giữ tham chiếu và 6 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ vì thế tăng hơn 13 điểm và đứng trước khả năng lập cột mốc mới 1.900 điểm.

VN-Index không ngừng đi lên. Ảnh: TradingView.

Động lực dẫn dắt VN-Index đi lên sáng nay tập trung tại các bluechip như VIC (+3%), TCB (+3,2%), GVR (+3,6%), BSR (+3,7%), KBC (tăng trần), CTG (+0,8%), VJC (+2,6%), MSN (+1,5%) và SSI (+1,8%).

Bên cạnh 2 trụ cột tài chính và bất động sản, thị trường cũng ghi nhận sự vươn lên của nhóm xây dựng, đầu tư công với CII (+2,5%), GEX (+2%), HHV (+2,2%), VCG (+1,3%), FCN (+1,1%), VGC (+2,4%), PC1 (+1,3%).

Cổ phiếu năng lượng, dầu khí cũng tiếp tục hút tiền nhờ hiệu ứng giá dầu thế giới tăng cao. Trong đó, PVD (+3,1%), PVS (+2,3%), PVT (+2,2%), PLX (+0,7%), PVC (+3,3%).

Chiều ngược lại, nhóm VHM (-1,4%), FPT (-0,4%), GEE (-1,4%), LPB (-0,3%), HVN (-0,6%), HPG (-0,2%), VIX (-0,8%), BID (-0,2%), BMP (-2,3%) và PNJ (-0,6%) đang trở thành “bức tường” ngăn cản chỉ số đại diện sàn HoSE tiến xa.

Khối ngoại giao dịch tương đối thận trọng trong sáng 5/9 khi có xu hướng giảm bán lẫn chiều mua vào. Hiện giá trị giao dịch ròng của nhóm này đang âm 640 tỷ đồng , chủ yếu đến từ sức ép cơ cấu VHM (- 100 tỷ đồng ), VPB (- 73 tỷ đồng ), HPG (- 69 tỷ đồng ).

Trong khi đó, GEX được giải ngân 47 tỷ đồng , FUEKIV30 (+34 tỷ đồng), BSR (+ 28 tỷ đồng ).