Chủ nợ lớn nhất của 'vua thép' Hòa Phát

Hòa Phát ghi nhận dư nợ vay kỷ lục hơn 94.000 tỷ đồng tại ngày 30/6, chiếm gần 40% tổng nguồn vốn, song vẫn duy trì lợi nhuận tăng trưởng nhờ ngành thép hồi phục mạnh.

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công là "chủ nợ" lớn nhất của Hòa Phát với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng. Ảnh: HPG.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận dư nợ vay ở mức 94.004 tỷ đồng , tăng 13% so với đầu năm và tiến lên kỷ lục mới, tương đương 39% tổng nguồn vốn.

Trong đó, Vietcombank - Chi nhánh Thành Công là "chủ nợ" lớn nhất, với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng . Các ngân hàng khác tham gia cho vay gồm HSBC, VietinBank, BIDV, VIB... Các khoản vay có lãi suất dao động 3,6-7%/năm, được thế chấp bằng tiền gửi, hàng tồn kho và tài sản cố định.

Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 66.692 tỷ đồng , chủ yếu bằng VND, lãi suất 3,75-4,8%/năm. Đáng chú ý, Hòa Phát đã giảm mạnh dư nợ USD để hạn chế rủi ro tỷ giá trong bối cảnh biến động.

Chi phí tài chính 6 tháng đầu năm đạt 1.950 tỷ đồng , trong đó chi phí lãi vay hơn 1.066 tỷ đồng , giảm 11% so với cùng kỳ nhờ vốn hóa chi phí vay cho dự án Khu liên hợp Dung Quất 2. Ngoài ra, tập đoàn chịu gần 500 tỷ đồng lỗ tỷ giá.

Ở chiều ngược lại, nhờ lượng tiền gửi vượt 28.000 tỷ đồng , Hòa Phát thu về 543 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Hòa Phát đạt 242.224 tỷ đồng. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới hơn 72.000 tỷ đồng , chủ yếu cho dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất ( 68.854 tỷ đồng ), tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 122.359 tỷ đồng .

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm đạt 73.532 tỷ đồng , tăng 4% so với cùng kỳ. Ngành thép vẫn là trụ cột, đóng góp hơn 90% vào kết quả hợp nhất với lợi nhuận sau thuế đạt 6.587 tỷ đồng , tăng gần 24%. Các lĩnh vực khác mang về 1.027 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.