Chủ nợ lớn nhất của 'vua thép' Hòa Phát

  • Thứ sáu, 5/9/2025 06:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hòa Phát ghi nhận dư nợ vay kỷ lục hơn 94.000 tỷ đồng tại ngày 30/6, chiếm gần 40% tổng nguồn vốn, song vẫn duy trì lợi nhuận tăng trưởng nhờ ngành thép hồi phục mạnh.

Vietcombank - Chi nhánh Thành Công là "chủ nợ" lớn nhất của Hòa Phát với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng. Ảnh: HPG.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận dư nợ vay ở mức 94.004 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và tiến lên kỷ lục mới, tương đương 39% tổng nguồn vốn.

Trong đó, Vietcombank - Chi nhánh Thành Công là "chủ nợ" lớn nhất, với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng. Các ngân hàng khác tham gia cho vay gồm HSBC, VietinBank, BIDV, VIB... Các khoản vay có lãi suất dao động 3,6-7%/năm, được thế chấp bằng tiền gửi, hàng tồn kho và tài sản cố định.

Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 66.692 tỷ đồng, chủ yếu bằng VND, lãi suất 3,75-4,8%/năm. Đáng chú ý, Hòa Phát đã giảm mạnh dư nợ USD để hạn chế rủi ro tỷ giá trong bối cảnh biến động.

Chi phí tài chính 6 tháng đầu năm đạt 1.950 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay hơn 1.066 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ nhờ vốn hóa chi phí vay cho dự án Khu liên hợp Dung Quất 2. Ngoài ra, tập đoàn chịu gần 500 tỷ đồng lỗ tỷ giá.

Ở chiều ngược lại, nhờ lượng tiền gửi vượt 28.000 tỷ đồng, Hòa Phát thu về 543 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Hòa Phát đạt 242.224 tỷ đồng. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới hơn 72.000 tỷ đồng, chủ yếu cho dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất (68.854 tỷ đồng), tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 122.359 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm đạt 73.532 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Ngành thép vẫn là trụ cột, đóng góp hơn 90% vào kết quả hợp nhất với lợi nhuận sau thuế đạt 6.587 tỷ đồng, tăng gần 24%. Các lĩnh vực khác mang về 1.027 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Khánh

