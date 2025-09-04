Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Kiểm toán cảnh báo khoản nợ gần 2.783 tỷ đồng tại dự án Phước Kiển có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai.

Quốc Cường Gia Lai khẳng định vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục. Ảnh: Hải An.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp do Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường điều hành ghi nhận doanh thu gần 243 tỷ đồng , tăng 272% so với cùng kỳ 2024.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản đóng vai trò chủ lực khi mang về gần 178 tỷ đồng , gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán điện đạt hơn 47 tỷ đồng , tăng 26%, trong khi mảng cao su đóng góp gần 18 tỷ đồng , giảm nhẹ 6%.

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Quốc Cường Gia Lai báo lãi ròng hơn 10 tỷ đồng , trái ngược với khoản lỗ gần 17 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Kiểm toán chỉ ra 2 vấn đề của Quốc Cường Gia Lai

Tại báo cáo soát xét, Công ty Kiểm toán UHY đã nhấn mạnh 2 vấn đề quan trọng về tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai.

Thứ nhất, tại khoản "Phải thu khác", số tiền hơn 74 tỷ đồng là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong. Theo bản án phúc thẩm số 184/2023/HS-PT ngày 3/4/2023, Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM đã tuyên nội dung: "Giao cho UBND TP.HCM giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng đề nghị UBND TP.HCM trong quá trình giải quyết phải xem xét đảm bảo quyền lợi của các cư dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan".

Đến thời điểm phát hành báo cáo, UBND TP.HCM vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho công ty tiếp tục triển khai dự án. Hiện nay, công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND TP.HCM để tiếp tục triển khai dự án.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển rộng 90 ha do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Ảnh: Lê Quân.

Thứ hai, tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai là 1.844 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn là 3.815 tỷ đồng (chủ yếu là khoản nợ gần 2.783 tỷ đồng mà công ty phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận theo Hợp đồng hứa mua, hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại TP.HCM để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM).

Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai.

Tuy nhiên, đơn kiểm toán cho biết ban lãnh đạo công ty đã nhận biết vấn đề này và đã lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ban lãnh đạo công ty tin tưởng vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục của công ty trong tương lai.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất cho giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025 của Quốc Cường Gia Lai vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Quốc Cường Gia Lai nói gì?

Giải trình về ý kiến trên của kiểm toán, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường cho biết công ty đang triển khai thực hiện các bước thủ tục nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho dự án trên, song song với triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại.

Để đảm bảo số liệu so sánh hợp lý theo quy định, công ty tạm phân loại lại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn trị giá hơn 5.400 tỷ sang chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn. Do đó, nợ ngắn hạn vào cuối tháng 6 lớn hơn tài sản ngắn hạn dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Tuy vậy, lãnh đạo công ty dẫn chứng lợi nhuận sau thuế đã chuyển dương 10 tỷ đồng trong nửa đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 4.586 tỷ đồng . Vì vậy, công ty khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh đang ổn định và tin rằng Quốc Cường Gia Lai vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục.

Về khoản nợ gần 2.783 tỷ đồng của Quốc Cường Gia Lai, đây là khoản tiền doanh nghiệp phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển.

Hiện tại toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng đã bàn giao cho Sunny Island nêu trên đang được cơ quan thi hành án lưu giữ. Nếu hoàn trả đủ số tiền gần 2.883 tỷ đồng thì công ty sẽ được nhận lại toàn bộ các hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng cùng giấy tờ liên quan của dự án Bắc Phước Kiển nêu trên.

Vào ngày 5/6/2025, công ty đã thực hiện thanh toán số tiền 100 tỷ đồng . Đến ngày 3/7, công ty thanh toán tiếp 500 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án.