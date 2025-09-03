Cổ phiếu Phát Đạt có 'biến' sau khi Chủ tịch muốn bán hơn 9% vốn

Cổ phiếu PDR của Phát Đạt tăng trần, leo lên mức cao nhất trong gần 1,5 năm qua, bất chấp việc Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt vừa đăng ký bán 9% vốn công ty.

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR, tương đương gần 9 vốn công ty, theo phương thức thỏa thuận. Ảnh: PDR.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tháng 9 với một phiên giao dịch khá dè dặt. Ngay từ những phút đầu, thanh khoản nhỏ giọt phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi phần lớn vẫn đang quan sát và tìm lại nhịp giao dịch sau kỳ nghỉ dài ngày.

Sự lưỡng lự này tạo điều kiện để lực bán chốt lời chiếm ưu thế, khiến VN-Index rung lắc mạnh và phần lớn thời gian vận động dưới tham chiếu. Có thời điểm, chỉ số mất hơn 11 điểm, lùi sát ngưỡng 1.670 điểm - mốc hỗ trợ quan trọng gần nhất.

Tuy vậy, áp lực giảm không kéo dài đến hết phiên. Nhóm cổ phiếu bất động sản, thép và năng lượng bất ngờ trở thành lực đỡ, giúp chỉ số chính thu hẹp đà giảm về cuối buổi chiều, qua đó tránh được một phiên lao dốc sâu ngay sau kỳ nghỉ.

Thanh khoản vẫn là điểm trừ đáng chú ý khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt gần 42.000 tỷ đồng , giảm 16% so với phiên gần nhất. Con số này cho thấy dòng tiền vẫn đang ở trạng thái chờ đợi và sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư có thể cần thêm thời gian.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,91 điểm (-0,1%) xuống 1.681,3 điểm; HNX-Index tăng 2,72 điểm (+1%) lên 282,7 điểm; UPCoM-Index tăng 0,05 điểm (+0,1%) lên 111,05 điểm.

Dù chỉ số chính suy giảm, sắc xanh lại chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 497 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần), 829 mã giảm và 278 mã giảm sàn (gồm 10 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 12 mã tăng, 3 mã đứng giá và 15 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm gần 6 điểm và lùi bước xuống khu vực 1.859 điểm.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực chốt lời. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu dẫn đầu về vốn hóa như VCB (-2,3), VIC (-2,6%), VHM (-1,7%), VPB (-1,4%), CTG (-1,4%), MWG (-2,8%), SSI (-2%) và ACB (-1,1%), VJC (-1,7%), HDB (-1,1%).

Chiều ngược lại, HPG (+2,4%), BID (+1,5%), MBB (+2,5%), BSR (+4%), FPT (+1,6%), VNM (+2%), PDR (tăng trần), STB (+1,3%), DXG (+5,3%) và SHB (+1,3%) đóng vai trò lực đỡ cho chỉ số đại diện HoSE.

Trong bối cảnh dòng tiền chủ động chốt lời cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng, tiền của nhà đầu tư có xu hướng chuyển hướng sang các mã bất động sản, tiêu dùng, năng lượng và thép. Điển hình như trong nhóm thép có NKG và HSG tăng trần, hay nhóm cổ phiếu địa ốc có PDR, CII và DIG tăng trần.

Với cổ phiếu PDR của Bất động sản Phát Đạt, đà tăng hôm nay đã đưa thị giá của mã chứng khoán này lên mức 26.250 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ tháng 4/2024.

Đáng chú ý, nhịp đi lên xuất hiện trong bối cảnh ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, vừa đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thỏa thuận trong vòng một tháng kể từ 5/9.

Trước giao dịch, ông Đạt nắm gần 360 triệu cổ phiếu PDR, tương ứng 36,72% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ thoái vốn kể trên, tỷ lệ sở hữu của ông Đạt tại doanh nghiệp sẽ giảm xuống còn 27,7%, tương ứng giảm hơn 9%.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Đạt cho biết mục đích thực hiện giao dịch là giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Còn trên website doanh nghiệp, ông khẳng định đây là sự "hy sinh lợi ích cá nhân ngắn hạn" để hỗ trợ kế hoạch mở rộng quy mô của Phát Đạt.

"Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn", ông Đạt khẳng định.

Khối ngoại tiếp tục bán ra gần 3.000 tỷ đồng trong hôm nay, chủ yếu tại các mã trụ như HPG (- 944 tỷ đồng ), VPB (- 203 tỷ đồng ), FPT (+200 tỷ đồng), MSN (+ 198 tỷ đồng ).

Trong khi đó, PDR đóng gần 100 tỷ đồng giá trị mua ròng của khối ngoại, CII (+ 64 tỷ đồng ), NKG (+ 61 tỷ đồng ).