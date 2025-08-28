Tiền vào chứng khoán tụt dốc

Thanh khoản thị trường ngày 28/8 chỉ đạt 37.600 tỷ đồng, thấp nhất trong 1,5 tháng qua, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trước biến động gần đây.

Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn giảm sâu. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 28/8 ghi nhận trạng thái giao dịch thận trọng, khi VN-Index liên tục dao động mạnh và khó giữ vững xu hướng. Ngay từ khi mở cửa, chỉ số chính đại diện sàn HoSE khởi đầu trong sắc xanh, có lúc tăng hơn 11 điểm, gợi mở kỳ vọng tiếp nối nhịp hưng phấn của phiên trước.

Tuy nhiên, đà tăng sớm bị thu hẹp khi áp lực chốt lời xuất hiện mạnh mẽ, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index nhanh chóng hạ độ cao.

Nửa cuối phiên sáng đến đầu giờ chiều, chỉ số liên tục ngụp lặn dưới tham chiếu, phản ánh tâm lý dè chừng của dòng tiền. Phải đến khi lực cầu lớn nhập cuộc, đặc biệt từ các mã tài chính và một số cổ phiếu trụ cột, thị trường mới lấy lại sắc xanh. Nhờ đó, VN-Index thoát khỏi một phiên điều chỉnh sâu, giữ được thế cân bằng trong ngắn hạn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên là thanh khoản tiếp tục suy yếu mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 37.600 tỷ đồng , mức thấp nhất trong vòng một tháng rưỡi qua. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư có xu hướng hạn chế giải ngân mạnh trong bối cảnh chỉ số biến động liên tục với biên độ lớn, vừa tăng sốc rồi lại chịu áp lực bán ngay sau đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,08 điểm (+0,5%) lên 1.680,86 điểm; HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,1%) lên 276,63 điểm; UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (+0,6%) lên 110,62 điểm.

Sắc xanh lan tỏa trở lại bảng điện tử với 442 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần), 835 mã giữ tham chiếu và 328 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 19 mã tăng, 2 mã đứng giá và 9 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ vì thế phục hồi hơn 12 điểm và trở lại mốc 1.861 điểm.

VN-Index còn cách mốc tâm lý 1.700 điểm gần 20 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính đưa VN-Index tăng điểm trở lại hôm nay đến từ các mã quen thuộc như VPB (+2,1%), TCB (+1,7%), SSI (+4,4%), MWG (+3,1%), LPB (+2,4%), SHB (+4,3%), HPG (+1,3%), CTG (+1%), VIX (+4,2%) và BSR (+2,5%).

Ngoài SSI và VIX, nhóm chứng khoán nhìn chung được giao dịch rất hưng phấn, điển hình có HCM (+2%), SHS (+3,4%), VND (+3,6%), VCI (+3,5%), CTS (+2%) hay DSE, ORS, APG, DSC, TCI tăng trần.

Với ORS của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), mã này đã leo lên mốc 15.450 đồng/đơn vị, cao nhất trong vòng 6 tháng qua và đã tăng gấp đôi so với đáy dài hạn thiết lập vào hồi tháng 4.

Diễn biến tích cực xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó đề xuất góp vốn, mua cổ phần để TPS trở thành công ty con của ngân hàng.

Phương án cụ thể được đưa ra là TPBank sẽ mua thêm 287,9 triệu cổ phiếu trong đợt tăng vốn của TPS, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 51%, đủ để chi phối và biến TPS thành công ty con. Giá mua dự kiến tối đa là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, TPS sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 3.360 tỷ đồng lên xấp xỉ 6.240 tỷ đồng . Số tiền dự kiến thu được là gần 3.600 tỷ đồng , sẽ được bổ sung cho các hoạt động kinh doanh của công ty như môi giới, cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh...

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC (-1,4%) của Vingroup đang dẫn đầu nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số, bao gồm BID (-0,7%), STB (-1,4%), MBB (-0,7%), FPT (-0,5%), VCB (-0,1%), VIB (-0,9%), MSB (-1,4%), ACB (-0,4%) và SBT (-2,4%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng “không thương tiếc” với quy mô 2.680 tỷ đồng , tập trung tại HPG (- 591 tỷ đồng ), MSB (- 421 tỷ đồng ) và MBB (- 318 tỷ đồng ).

Trong khi đó, GMD được gom 135 tỷ đồng , SHS (+ 79 tỷ đồng ), GEX (+ 68 tỷ đồng ).