Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Việt Nam vừa có doanh nghiệp trị giá 22 tỷ USD

  • Thứ tư, 27/8/2025 17:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà tăng trần hôm nay giúp Vietcombank khẳng định vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên đạt vốn hóa xấp xỉ 22 tỷ USD.

Vietcombank là doanh nghiệm niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt vốn hóa xấp xỉ 22 tỷ USD. Ảnh: Nam Khánh.

Sau phiên hồi phục ngoạn mục gần 54 điểm trong ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở cửa phiên giao dịch 27/8 trong trạng thái hứng khởi. Ngay từ những phút đầu, dòng tiền mới đổ vào thị trường với tốc độ dồn dập, tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên toàn bộ bảng điện.

Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận gần như tuyệt đối đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, cổ phiếu tài chính - ngân hàng cùng bất động sản tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, khi nhiều mã bluechip cùng lúc bứt phá, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư về xu hướng đi lên bền vững.

Có thời điểm, VN-Index được kéo vọt hơn 27 điểm, tiến sát ngưỡng 1.695 điểm, mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử giao dịch.

Tuy nhiên, tâm ly hứng khởi kéo dài không trọn vẹn. Càng về cuối phiên, áp lực chốt lời càng gia tăng. Một bộ phận nhà đầu tư đã tranh thủ thực hiện hóa lợi nhuận sau chuỗi tăng nhanh và mạnh, khiến biên độ đi lên của chỉ số dần bị thu hẹp.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt 51.000 tỷ đồng, cao hơn 10.000 tỷ so với phiên trước đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,15 điểm (+0,3%) lên 1.672,78 điểm; HNX-Index tăng 0,59 điểm (+0,2%) lên 276,38 điểm; UPCoM-Index tăng 1,1 điểm (+1%) lên 109,94 điểm.

Bảng điện tử xuất hiện sự gia tăng của sắc đỏ, bên cạnh đó là dấu hiệu phân hóa nhẹ với 441 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần), 835 mã giữ tham chiếu và 329 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 14 mã tăng (gồm VCB tăng trần) và 16 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ dậm chân tại chỗ ở vùng 1.848 điểm với mức giảm không đáng kể.

chung khoan hom nay anh 1

VN-Index bị áp lực chốt lời đè nặng cuối phiên. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index sáng nay chủ yếu đến từ nhóm đầu ngành như VCB (tăng trần), FPT (+5%), BID (+2,4%), VIX (+5,7%), SSI (+2,7%), MWG (+1,9%), GMD (tăng trần), MSN (+1,4%), VNM (+1,3%), DXG (tăng trần).

Chiều bên kia, nhóm cản bước thị trường chủ yếu là những cái tên như VIC (-2,6%), VPB (-2,9%), LPB (-3,7%), HPG (-1,7%), BSR (-3,5%), TCB (-1%), VHM (-0,6%), TPB (-3,6%), VRE (-2,2%) và GAS (-0,9%).

Cổ phiếu VCB của Vietcombank gây chú ý khi tăng kịch trần lên đỉnh giá mới 69.100 đồng/cổ phiếu từ phiên sáng, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Mã chứng khoán này vẫn còn dư mua trần hơn 4,1 triệu cổ phiếu. Đà bứt phá bất ngờ giúp vốn hóa Vietcombank đạt 577.300 tỷ đồng, xấp xỉ 22 tỷ USD, bỏ xa Vingroup (515.800 tỷ đồng) và Vinhomes (424.300 tỷ đồng), tiếp tục giữ vững vị thế “quán quân” vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến nay, Vietcombank cũng là doanh nghiệp niêm yết duy nhất tại Việt Nam đạt mức vốn hóa gần 22 tỷ USD này.

Giao dịch khối ngoại hôm nay cũng là tâm điểm khi nhóm nhà đầu tư này đã bán ròng hơn 4.100 tỷ đồng, riêng HPG bị xả hơn 950 tỷ đồng, VPB (-530 tỷ đồng), CTG (-403 tỷ đồng), VCB (-390 tỷ đồng).

Trong khi đó, FPT gây bất ngờ khi được nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua gom trở lại 292 tỷ đồng. Đây cũng là động lực để mã này tăng hơn 5% hôm nay. Trong khi đó, các mã khác như GMD (+187 tỷ đồng), VIX (+83 tỷ đồng) cũng được mua vào mạnh mẽ.

TPBank tính chi gần 3.600 tỷ để sở hữu công ty chứng khoán TPS

TPBank lên kế hoạch đưa CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành công ty con, qua đó củng cố tham vọng xây dựng tập đoàn tài chính đa năng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ.

5 giờ trước

Vietcombank quá vượt trội

Vietcombank trở thành tâm điểm của phiên sáng 27/8 khi cổ phiếu tăng trần, đưa vốn hóa ngân hàng này vọt lên hơn 577.000 tỷ đồng, củng cố vị thế số một trên thị trường chứng khoán.

8 giờ trước

Cổ phiếu 'nhà Vingroup' kéo VN-Index tăng dựng đứng

Sau hai phiên bán tháo liên tiếp, chứng khoán Việt Nam ngày 26/8 bất ngờ đảo chiều ngoạn mục. VN-Index tăng hơn 53 điểm nhờ lực cầu tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

26:1590 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán hôm nay Tiền mã hóa Vietcombank Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn khối ngoại chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý