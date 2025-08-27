Việt Nam vừa có doanh nghiệp trị giá 22 tỷ USD

Đà tăng trần hôm nay giúp Vietcombank khẳng định vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên đạt vốn hóa xấp xỉ 22 tỷ USD.

Vietcombank là doanh nghiệm niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt vốn hóa xấp xỉ 22 tỷ USD. Ảnh: Nam Khánh.

Sau phiên hồi phục ngoạn mục gần 54 điểm trong ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở cửa phiên giao dịch 27/8 trong trạng thái hứng khởi. Ngay từ những phút đầu, dòng tiền mới đổ vào thị trường với tốc độ dồn dập, tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên toàn bộ bảng điện.

Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận gần như tuyệt đối đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, cổ phiếu tài chính - ngân hàng cùng bất động sản tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, khi nhiều mã bluechip cùng lúc bứt phá, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư về xu hướng đi lên bền vững.

Có thời điểm, VN-Index được kéo vọt hơn 27 điểm, tiến sát ngưỡng 1.695 điểm, mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử giao dịch.

Tuy nhiên, tâm ly hứng khởi kéo dài không trọn vẹn. Càng về cuối phiên, áp lực chốt lời càng gia tăng. Một bộ phận nhà đầu tư đã tranh thủ thực hiện hóa lợi nhuận sau chuỗi tăng nhanh và mạnh, khiến biên độ đi lên của chỉ số dần bị thu hẹp.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt 51.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với phiên trước đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,15 điểm (+0,3%) lên 1.672,78 điểm; HNX-Index tăng 0,59 điểm (+0,2%) lên 276,38 điểm; UPCoM-Index tăng 1,1 điểm (+1%) lên 109,94 điểm.

Bảng điện tử xuất hiện sự gia tăng của sắc đỏ, bên cạnh đó là dấu hiệu phân hóa nhẹ với 441 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần), 835 mã giữ tham chiếu và 329 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 14 mã tăng (gồm VCB tăng trần) và 16 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ dậm chân tại chỗ ở vùng 1.848 điểm với mức giảm không đáng kể.

VN-Index bị áp lực chốt lời đè nặng cuối phiên. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index sáng nay chủ yếu đến từ nhóm đầu ngành như VCB (tăng trần), FPT (+5%), BID (+2,4%), VIX (+5,7%), SSI (+2,7%), MWG (+1,9%), GMD (tăng trần), MSN (+1,4%), VNM (+1,3%), DXG (tăng trần).

Chiều bên kia, nhóm cản bước thị trường chủ yếu là những cái tên như VIC (-2,6%), VPB (-2,9%), LPB (-3,7%), HPG (-1,7%), BSR (-3,5%), TCB (-1%), VHM (-0,6%), TPB (-3,6%), VRE (-2,2%) và GAS (-0,9%).

Cổ phiếu VCB của Vietcombank gây chú ý khi tăng kịch trần lên đỉnh giá mới 69.100 đồng/cổ phiếu từ phiên sáng, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Mã chứng khoán này vẫn còn dư mua trần hơn 4,1 triệu cổ phiếu. Đà bứt phá bất ngờ giúp vốn hóa Vietcombank đạt 577.300 tỷ đồng , xấp xỉ 22 tỷ USD , bỏ xa Vingroup ( 515.800 tỷ đồng ) và Vinhomes ( 424.300 tỷ đồng ), tiếp tục giữ vững vị thế “quán quân” vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến nay, Vietcombank cũng là doanh nghiệp niêm yết duy nhất tại Việt Nam đạt mức vốn hóa gần 22 tỷ USD này.

Giao dịch khối ngoại hôm nay cũng là tâm điểm khi nhóm nhà đầu tư này đã bán ròng hơn 4.100 tỷ đồng , riêng HPG bị xả hơn 950 tỷ đồng , VPB (- 530 tỷ đồng ), CTG (- 403 tỷ đồng ), VCB (- 390 tỷ đồng ).

Trong khi đó, FPT gây bất ngờ khi được nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua gom trở lại 292 tỷ đồng . Đây cũng là động lực để mã này tăng hơn 5% hôm nay. Trong khi đó, các mã khác như GMD (+ 187 tỷ đồng ), VIX (+ 83 tỷ đồng ) cũng được mua vào mạnh mẽ.