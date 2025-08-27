Vietcombank quá vượt trội

Vietcombank trở thành tâm điểm của phiên sáng 27/8 khi cổ phiếu tăng trần, đưa vốn hóa ngân hàng này vọt lên hơn 577.000 tỷ đồng, củng cố vị thế số một trên thị trường chứng khoán.

Vietcombank giữ vững vị thế doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh.

Sau phiên hồi phục mạnh gần 54 điểm vào ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang phiên 27/8 với tâm thế tràn đầy hứng khởi. Ngay từ khi mở cửa, dòng tiền ào ạt nhập cuộc đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp VN-Index bật tăng mạnh mẽ chỉ sau vài phút giao dịch. Chỉ số không chỉ duy trì được sắc xanh vững vàng mà còn tạo ra khoảng cách đáng kể so với tham chiếu, cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn ở mức rất cao.

Sự đồng thuận rõ rệt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục trở thành động lực chính của thị trường. Đặc biệt, nhóm tài chính và bất động sản tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi đồng loạt tăng giá, qua đó củng cố đà đi lên của VN-Index.

Có thời điểm, chỉ số được kéo vọt hơn 27 điểm, tiến sát vùng 1.695 điểm, mức đỉnh chưa từng ghi nhận trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên VN-Index tiệm cận 1.700 điểm, cột mốc được coi là biểu tượng mới của xu hướng tăng trưởng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, càng xuôi về cuối phiên sáng, áp lực thực hiện hóa lợi nhuận từ nhà đầu tư có xu hướng gia tăng. Một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau nhịp tăng nhanh, khiến biên độ đi lên của chỉ số dần bị thu hẹp.

Dù vậy, khoảng cách giữa VN-Index và mức tham chiếu vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy xu hướng chung chưa hề suy yếu và tâm lý thị trường nhìn chung vẫn tích cực.

Điểm nhấn đáng chú ý khác là sự gia nhập mạnh mẽ của dòng tiền mới. Sau chưa đầy một giờ giao dịch, thanh khoản trên cả 3 sàn đã vượt mốc 20.000 tỷ đồng , cao gấp đôi so với cùng thời điểm của phiên hôm qua. Thanh khoản bùng nổ cho thấy không chỉ lực mua hiện hữu được duy trì, mà còn xuất hiện thêm nguồn vốn mới đổ vào thị trường, phản ánh kỳ vọng lớn từ phía nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Tính đến 10h15, VN-Index tăng 15,25 điểm (+0,9%) lên 1.682,88 điểm; HNX-Index tăng 2,25 điểm (+0,8%) lên 278,01 điểm; UPCoM-Index tăng 1,16 điểm (+1,1%) lên 110 điểm.

Bảng điện tử có dấu hiệu phân hóa nhẹ với 402 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần), 970 mã giữ tham chiếu và 233 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 17 mã tăng (gồm VCB tăng trần) và 13 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ vì thế tăng hơn 10 điểm lên 1.859 điểm.

VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm và bị đẩy lùi sau đó. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index sáng nay chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng đầu ngành như VCB (tăng trần), BID (+4,3%), CTG (+1%), SHB (+2,3%), ACB (+1,7%) cùng một số cổ phiếu khác như FPT (+4,3%), SSI (+3,1%), MWG (+2,7%), KDH (+2,7%) và VIX (+3,4%).

Với nhịp tăng kịch biên độ sáng nay, cổ phiếu VCB của Vietcombank đã tiến lên đỉnh cao mới 69.100 đồng/cổ phiếu. VCB là cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất sáng nay. Mã chứng khoán này cũng vẫn đang dư mua giá trần hơn 3,1 triệu cổ phiếu.

Đà tăng của Vietcombank giúp vốn hóa nhà băng tiến lên mốc 577.300 tỷ đồng , nới rộng khoảng cách với nhóm đứng sau là Vingroup (515.800 tỷ đồng), Vinhomes ( 424.300 tỷ đồng ), qua đó củng cổ vị thế “quán quân” vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiều bên kia, nhóm cản bước thị trường chủ yếu là những cái tên như VIC (-1,9%), VPB (-2,8%), BSR (-3,5%), SSB (-2,5%), BCM (-2%), LPB (-2%), VRE (-1,4%), VJC (-1,4%), HPG (-1,1%) và STB (-1,6%).

Chỉ trong buổi sáng, khối ngoại đã bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng , riêng HPG bị xả hơn 400 tỷ đồng , VCB (- 202 tỷ đồng ), VPB (- 155 tỷ đồng ), SHB (- 130 tỷ đồng ).

Trong khi đó, FPT gây bất ngờ khi được nhóm này gom trở lại 172 tỷ đồng , GMD (+ 71 tỷ đồng ), SHS (+ 41 tỷ đồng ).