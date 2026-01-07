Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Một nhà đầu tư chi mạnh tay gom vốn hãng mì '2 tôm'

  • Thứ tư, 7/1/2026 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một nhà đầu tư tổ chức đã chi 206 tỷ đồng mua lại 20% vốn của Colusa - Miliket từ Vinataba. Mức giá này cao gấp 3 lần thị giá hiện tại của công ty trên sàn.

Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) công bố, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc thoái toàn bộ 960.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ đang nắm giữ tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN).

Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 18/12 đến 24/12/2025, thông qua hình thức bán đấu giá công khai trọn lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Toàn bộ lô cổ phần được một nhà đầu tư tổ chức duy nhất mua lại với tổng giá trị hơn 206 tỷ đồng, tương đương mức giá bình quân khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu.

So với thị giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu CMN ở mức 71.900 đồng/cổ phiếu, giá trúng đấu giá cao gấp khoảng 3 lần. Đáng chú ý, mức giá này kéo định giá lý thuyết của Colusa - Miliket, doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ 48 tỷ đồng, lên xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Vinataba chính thức rút lui khỏi Colusa - Miliket, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% xuống 0%.

Colusa - Miliket tiền thân là Xí nghiệp chế biến Lương thực thực phẩm Colusa được thành lập năm 1972. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập, đến năm 2004, Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa Miliket chính thức ra đời. Đến năm 2006, công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ đạt 48 tỷ đồng.

Có lịch sử hoạt động hơn 45 năm, Công ty Colusa - Miliket sở hữu thương hiệu mì gói Miliket với hình ảnh đặc trưng 2 con tôm trên bao bì bằng giấy. Những năm 90 của thế kỷ trước, thương hiệu Miliket được xem như “vua mì tôm” khi sở hữu tới 90% thị phần trong nước.

Tuy nhiên, đến những năm 2000, khi các thương hiệu mì ăn liền trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính lớn gia nhập thị trường, thế "độc tôn" trên thị trường của Miliket dần phai nhạt.

Những "đại gia" như Vina Acecook, Masan, Asia Foods, Uniben... nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần mì ăn liền với ưu thế về kênh phân phối, chiến lược quảng cáo, bao bì bắt mắt, danh mục sản phẩm đa dạng. Từ người dẫn đầu, thị phần của Miliket bị thu hẹp xuống còn 4% đến nay.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh mì ăn liền truyền thống, Miliket đã phát triển thêm các sản phẩm thực phẩm chế biến như miến, bún, phở, hủ tiếu, cháo ăn liền và các mặt hàng gia vị như nước tương, tương ớt, bột canh, nước chấm thực vật. Dù vậy, sản phẩm mì gói giấy vẫn đem lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp.

Hiện thương hiệu mì 2 con tôm của Colusa - Miliket vẫn sống với thị trường “ngách” tại các quán nhậu, quán lẩu bình dân.

Vinataba sắp rút vốn khỏi chủ thương hiệu mì 2 tôm

Vinataba chuẩn bị đấu giá toàn bộ 20% cổ phần tại Colusa - Miliket với giá khởi điểm cao gấp đôi thị giá.

05:28 24/11/2025

Loạt doanh nghiệp tỷ USD có nguy cơ rời sàn chứng khoán

Hàng loạt doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD đang đứng trước nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng và buộc rời sàn do cơ cấu cổ đông quá tập trung.

7 giờ trước

Công ty con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vốn gấp 3 lần

Galaxy Holdings vừa tăng vốn điều lệ lên 1.345 tỷ đồng. Đây là công ty liên quan đến ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

18 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vinataba Tiền mã hóa Masan CTCP Nam Việt colusa miliket mì tôm đấu giá

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý