Một nhà đầu tư chi mạnh tay gom vốn hãng mì '2 tôm'

Một nhà đầu tư tổ chức đã chi 206 tỷ đồng mua lại 20% vốn của Colusa - Miliket từ Vinataba. Mức giá này cao gấp 3 lần thị giá hiện tại của công ty trên sàn.

Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) công bố, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc thoái toàn bộ 960.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ đang nắm giữ tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN).

Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 18/12 đến 24/12/2025, thông qua hình thức bán đấu giá công khai trọn lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Toàn bộ lô cổ phần được một nhà đầu tư tổ chức duy nhất mua lại với tổng giá trị hơn 206 tỷ đồng , tương đương mức giá bình quân khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu.

So với thị giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu CMN ở mức 71.900 đồng/cổ phiếu, giá trúng đấu giá cao gấp khoảng 3 lần. Đáng chú ý, mức giá này kéo định giá lý thuyết của Colusa - Miliket, doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ 48 tỷ đồng , lên xấp xỉ 1.000 tỷ đồng .

Sau khi giao dịch hoàn tất, Vinataba chính thức rút lui khỏi Colusa - Miliket, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% xuống 0%.

Colusa - Miliket tiền thân là Xí nghiệp chế biến Lương thực thực phẩm Colusa được thành lập năm 1972. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập, đến năm 2004, Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa Miliket chính thức ra đời. Đến năm 2006, công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ đạt 48 tỷ đồng .

Có lịch sử hoạt động hơn 45 năm, Công ty Colusa - Miliket sở hữu thương hiệu mì gói Miliket với hình ảnh đặc trưng 2 con tôm trên bao bì bằng giấy. Những năm 90 của thế kỷ trước, thương hiệu Miliket được xem như “vua mì tôm” khi sở hữu tới 90% thị phần trong nước.

Tuy nhiên, đến những năm 2000, khi các thương hiệu mì ăn liền trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính lớn gia nhập thị trường, thế "độc tôn" trên thị trường của Miliket dần phai nhạt.

Những "đại gia" như Vina Acecook, Masan, Asia Foods, Uniben... nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần mì ăn liền với ưu thế về kênh phân phối, chiến lược quảng cáo, bao bì bắt mắt, danh mục sản phẩm đa dạng. Từ người dẫn đầu, thị phần của Miliket bị thu hẹp xuống còn 4% đến nay.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh mì ăn liền truyền thống, Miliket đã phát triển thêm các sản phẩm thực phẩm chế biến như miến, bún, phở, hủ tiếu, cháo ăn liền và các mặt hàng gia vị như nước tương, tương ớt, bột canh, nước chấm thực vật. Dù vậy, sản phẩm mì gói giấy vẫn đem lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp.

Hiện thương hiệu mì 2 con tôm của Colusa - Miliket vẫn sống với thị trường “ngách” tại các quán nhậu, quán lẩu bình dân.