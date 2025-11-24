Vinataba sắp rút vốn khỏi chủ thương hiệu mì 2 tôm

Vinataba chuẩn bị đấu giá toàn bộ 20% cổ phần tại Colusa - Miliket với giá khởi điểm cao gấp đôi thị giá.

Colusa - Miliket là chủ thương hiệu mì 2 con tôm nổi tiếng một thời. Ảnh: CMN.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa thông báo sẽ tổ chức đấu giá công khai toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN). Lô chào bán gồm 0,96 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Giá khởi điểm cho cả lô cổ phần là 114,7 tỷ đồng , tương ứng 119.500 đồng mỗi cổ phần. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đấu giá này.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc kéo dài từ 21/11 đến 11/12, trong khi phiên đấu giá được ấn định vào ngày 18/12 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tỷ lệ đặt cọc tối thiểu là 10% giá khởi điểm của lô cổ phần.

Colusa - Miliket được cổ phần hóa năm 2006 và bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ tháng 7/2017 với mã CMN. Cơ cấu cổ đông hiện tại gồm Tổng công ty Lương thực Miền Nam nắm 30,72%, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa 20,08%, Vinataba 20%, ông Trịnh Việt Dũng 9,71% và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 5,42%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CMN bất ngờ tăng trần 2 phiên gần nhất và đóng cửa tại 64.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 300 tỷ đồng , sau thời gian dài gần như không có thanh khoản. Mức giá này chỉ bằng khoảng một nửa so với giá khởi điểm Vinataba đưa ra trong đợt đấu giá.

Colusa - Miliket tiền thân là Xí nghiệp chế biến Lương thực thực phẩm Colusa được thành lập năm 1972. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập, đến năm 2004, Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa Miliket chính thức ra đời. Đến năm 2006, công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ đạt 48 tỷ đồng .

Có lịch sử hoạt động hơn 45 năm, Công ty Colusa - Miliket sở hữu thương hiệu mì gói Miliket với hình ảnh đặc trưng 2 con tôm trên bao bì bằng giấy. Những năm 90 của thế kỷ trước, thương hiệu Miliket được xem như “vua mì tôm” khi sở hữu tới 90% thị phần trong nước.

Tuy nhiên, đến những năm 2000, khi các thương hiệu mì ăn liền trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính lớn gia nhập thị trường, thế "độc tôn" trên thị trường của Miliket dần phai nhạt.

Những "đại gia" như Vina Acecook, Masan, Asia Foods, Uniben... nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần mì ăn liền với ưu thế về kênh phân phối, chiến lược quảng cáo, bao bì bắt mắt, danh mục sản phẩm đa dạng. Từ người dẫn đầu, thị phần của Miliket bị thu hẹp xuống còn 4% đến nay.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh mì ăn liền truyền thống, Miliket đã phát triển thêm các sản phẩm thực phẩm chế biến như miến, bún, phở, hủ tiếu, cháo ăn liền và các mặt hàng gia vị như nước tương, tương ớt, bột canh, nước chấm thực vật. Dù vậy, sản phẩm mì gói giấy vẫn đem lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp.

Hiện thương hiệu mì 2 con tôm của Colusa - Miliket vẫn sống với thị trường “ngách” tại các quán nhậu, quán lẩu bình dân.