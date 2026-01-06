Công ty con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vốn gấp 3 lần

Galaxy Holdings vừa tăng vốn điều lệ lên 1.345 tỷ đồng. Đây là công ty liên quan đến ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor xuất hiện cùng mẹ vào năm 2019. Ảnh: T.L.

Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) vừa thực hiện đợt tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng , tức gấp gần 3 lần. Toàn bộ nguồn vốn đều đến từ khu vực tư nhân.

Người được ủy quyền đại diện phần vốn góp là ông Huỳnh Kim Tước, hiện giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Galaxy Holdings được thành lập vào tháng 8/2021 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng . Ở giai đoạn đầu, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Sovico Group.

Đến năm 2025, cơ cấu sở hữu của Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way - doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Ông Hùng Anh Victor được biết đến là con trai cả của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Sovico Group.

Bên cạnh vai trò là chủ sở hữu Milky Way, ông Hùng Anh còn được biết đến là đồng sáng lập Swift247. Đây là nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Galaxy Holdings hiện được định vị là tập đoàn công nghệ số thuộc hệ sinh thái Sovico, hướng tới vai trò tiên phong trong việc ứng dụng và kết nối các giá trị số vào hoạt động kinh doanh, qua đó đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp này đang sở hữu loạt công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo như Galaxy Pay (fintech, ví điện tử), Galaxy Technology (số hóa và giải pháp CNTT), Galaxy Joy (nền tảng tích điểm hàng không), Galaxy One (dịch vụ hạ tầng và mua sắm tập trung), FinOS (tài chính số), cùng các đơn vị khác như Galaxy Connect, Galaxy Telecom và Galaxy FinX.

Vào tháng 9/2025, CTCP Galaxy Technology Services - công ty thành viên của Galaxy Holdings - đã tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX).

Theo công bố, HDEX có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng . Trong đó, Chứng khoán HD (công ty liên kết của HDBank) góp 30 tỷ đồng (chiếm 15% vốn); Công ty TNHH Galaxy Pay góp 20 tỷ đồng (chiếm 10%), CTCP Galaxy Technology Services góp 150 tỷ đồng (chiếm 75% vốn). Ông Huỳnh Kim Tước hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của HDEX.