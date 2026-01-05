Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tân Tổng giám đốc

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy Ngà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà nhận quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc HNX. Ảnh: HNX.

Ngày 5/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, bà Vũ Thị Thúy Ngà - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX - được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc HNX.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà sinh năm 1977, trình độ Tiến sỹ Kinh tế. Bà Ngà có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính, làm việc tại HNX từ năm 2005, từng giữ các chức vụ Phó phòng phụ trách, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005-2021), Phó tổng giám đốc (11/2021-4/2025), Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành (18/4/2025-31/12/2025).

Bên cạnh đó, Hội đồng thành viên VNX cũng bổ nhiệm ông Khương Xuân Thảo giữ chức vụ Kiểm soát viên HNX.

Ông Khương Xuân Thảo sinh năm 1982, trình độ Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông có 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng và chứng khoán, từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách Chi nhánh Ngân hàng BIDV Ba Đình (2014-2019), Phó trưởng ban ALCO Ngân hàng BIDV Trụ sở chính (2019-2021), Phó trưởng ban phụ trách Ban Tài chính - Kế toán VNX (2021-2025). Ngoài ra, ông Thảo cũng có kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

HNX khẳng định việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao thể hiện sự quan tâm, định hướng sát sao từ lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VNX, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để HNX ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.