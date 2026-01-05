2 siêu cổ phiếu giúp 'nhân 8-9 lần tài sản' năm 2025

VN-Index lập đỉnh lịch sử năm 2025, kéo theo làn sóng cổ phiếu tăng giá gấp nhiều lần, thậm chí nhiều mã vốn hóa lớn vượt xa hiệu suất chung của chỉ số.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2025, chỉ số VN-Index tăng 17,59 điểm lên 1.784,49 điểm, chính thức thiết lập mức cao nhất trong lịch sử 26 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính chung cả năm, chỉ số tăng 517,71 điểm, tương đương 41%, đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong năm 2025.

Trong mức tăng chung của thị trường, không ít cổ phiếu ghi nhận mức tăng giá gấp nhiều lần, vượt xa hiệu suất của chỉ số chính. Đáng chú ý, những “ngôi sao” sinh lời này không tập trung vào một ngành hay câu chuyện riêng lẻ mà trải rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí có sự hiện diện ngày càng rõ của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Quán quân gọi tên Gelex Electric

Khép lại năm 2025, cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex - Gelex Electric tạm dừng tại mốc 245.500 đồng/cổ phiếu, tăng tới 800% chỉ sau một năm. Đà tăng “phi mã” này đã đưa GEE trở thành cổ phiếu sinh lời mạnh nhất toàn thị trường Việt Nam năm qua, đồng thời đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 90.000 tỷ đồng .

Gelex Electric là công ty thành viên của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, sở hữu loạt thương hiệu lớn như CADIVI, THIBIDI, EMIC. Hiện Tập đoàn Gelex vẫn nắm giữ trực tiếp trên 65% vốn điều lệ tại Gelex Electric, qua đó duy trì vai trò chi phối trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Thị giá cổ phiếu GEE liên tục lập đỉnh mới trong năm 2025. Ảnh: TradingView.

Về kết quả kinh doanh, Gelex Electric cũng ghi nhận bức tranh tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025. Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm ngoái của công ty này đạt 18.235 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.845 tỷ đồng , tăng tới 166%.

Tính đến hết quý III/2025, công ty đã hoàn thành khoảng 77% kế hoạch doanh thu năm và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.

"Siêu cổ phiếu" của ông Phạm Nhật Vượng tăng gấp 8 lần

Với mức tăng ròng 736% trong năm 2025, cổ phiếu VIC của CTCP Tập đoàn Vingroup xếp thứ 2 trong danh sách những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường Việt Nam năm qua. Kết thúc năm 2025, thị giá VIC dừng ở mốc 169.600 đồng/cổ phiếu. Trong năm 2025, đà tăng của VIC đã đóng góp hơn 280 điểm vào mức tăng chung của VN-Index, cho thấy vai trò dẫn dắt tuyệt đối của cổ phiếu này đối với thị trường.

Đà tăng mạnh của VIC đã đưa vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1,3 triệu tỷ đồng , giúp doanh nghiệp trở thành công ty Việt Nam đầu tiên chạm tới cột mốc vốn hóa này trên sàn chứng khoán.

Cổ phiếu "họ Vin" là nhóm bứt phá nổi bật nhất năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng , gấp gần 2 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt hơn 1,087 triệu tỷ đồng , tăng 30% so với đầu năm, đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân ngoài lĩnh vực ngân hàng đầu tiên Việt Nam cán mốc tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng .

Điểm sáng cổ phiếu vốn hóa nhỏ

Một trong những cổ phiếu vốn hóa nhỏ hiếm hoi góp mặt trong danh sách sinh lời tốt nhất năm 2025 là VVS của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID). Đây cũng là “tân binh” trên sàn HoSE khi hơn 21,5 triệu cổ phiếu này mới chính thức chuyển từ UPCoM sang sàn TP.HCM vào ngày 10/12/2025.

Việc chuyển sàn được xem là một trong những động lực quan trọng giúp thị giá VVS tăng 321% trong năm 2025, đóng cửa ở mức 65.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.409 tỷ đồng .

VIMID được thành lập năm 2010 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 1,8 tỷ đồng . Trải qua nhiều lần tăng vốn, đến nay công ty có vốn điều lệ hơn 215 tỷ, hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và kinh doanh xe tải hạng trung, hạng nặng, các sản phẩm sơ mi - rơ mooc, xe chuyên dụng, đồng thời vận hành hệ thống trạm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VIMID ghi nhận doanh thu đạt 5.444 tỷ đồng , tăng 103% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng , tăng 174%.

Vinhomes thăng hoa

Song hành với đà bứt phá của VIC, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng khoảng 210% trong năm 2025. Kết thúc năm, vốn hóa thị trường của Vinhomes đạt xấp xỉ 509.000 tỷ đồng , qua đó duy trì vị thế doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vingroup.

Đà tăng của VHm đưa Vinhomes trở thành công ty niêm yết có quy mô lớn thứ hai trên sàn. Ảnh: TradingView.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.092 tỷ đồng . Nếu tính theo doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và các giao dịch bán lô lớn được hạch toán vào doanh thu tài chính) con số này đạt 70.353 tỷ đồng .

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, lợi nhuận sau thuế của Vinhomes sau 9 tháng đạt 15.313 tỷ đồng , tương đương mức lãi bình quân hơn 56 tỷ đồng mỗi ngày.

Cổ phiếu vật liệu xây dựng hưởng lợi

Cổ phiếu NNC của CTCP Đá Núi Nhỏ cũng ghi nhận mức tăng mạnh, khoảng 190% trong năm 2025, trở thành một trong những mã sinh lời đáng chú ý ở nhóm vật liệu xây dựng.

CTCP Đá Núi Nhỏ có tiền thân là Phân xưởng Đá Châu Thới, được thành lập từ ngày 31/12/1975 và trực thuộc CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. Doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa và đi vào hoạt động từ tháng 12/2006. Hiện nay, Đá Núi Nhỏ là đơn vị khai thác mỏ đá Mũi Tàu với công suất khai thác và chế biến trên 1 triệu m3 mỗi năm.

Đá Núi Nhỏ là đơn vị khai thác mỏ đá Mũi Tàu tại Bình Phước (cũ). Ảnh: NNC.

Động lực tăng trưởng của NNC đến từ nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, gia tăng mạnh mẽ nhằm phục vụ tiến độ các dự án hạ tầng và bất động sản trên cả nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 262 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng , gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2025, kết quả đạt được sau 9 tháng của Đá Núi Nhỏ đã vượt chỉ tiêu tới 111%.