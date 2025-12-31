Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán lập đỉnh trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2025

  • Thứ tư, 31/12/2025 16:43 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng năm 2025 bằng việc VN-Index tăng mạnh và xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử ở mốc 1.784 điểm.

VN-Index lập đỉnh mới trong phiên 31/12. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh, qua đó phần nào giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Dù chịu áp lực rung lắc ngay từ đầu phiên, VN-Index không mất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng khi lực cầu sớm quay trở lại, giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm ngay trong giờ giao dịch đầu tiên.

Động lực chính tiếp tục đến từ một số cổ phiếu đầu ngành và nhóm có câu chuyện riêng. Nhờ lực kéo này, VN-Index nhanh chóng nâng độ cao và duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường chưa thực sự đồng đều khi dòng tiền không lan tỏa rộng, mà chủ yếu tập trung vào một số cái tên quen thuộc như nhóm cổ phiếu “họ Vin”, DGC của Hóa chất Đức Giang cùng một vài mã ngân hàng.

Dù chỉ số tăng khá tốt, nhưng phần còn lại của thị trường vẫn giao dịch khá thận trọng. Nhiều nhóm ngành không thu hút được dòng tiền lớn.

Thanh khoản trên cả 3 sàn cũng chưa cho thấy sự bứt phá rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 24.300 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 8% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái dò xét, chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ dù chỉ số tăng điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,59 điểm (+1%) lên 1.784,49 điểm, tăng 39% so với đầu năm. Đáng chú ý, đây cũng là mức đóng cửa cao nhất mà chỉ số đại diện sàn HoSE từng thiết lập.

Trên sàn Hà Nội HNX-Index giảm 1,73 điểm (-0,7%) xuống 248,77 điểm; UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,2%) lên 120,97 điểm.

chung khoan anh 1

VN-Index tăng 39% trong năm 2025. Ảnh: TradingView.

Trên bảng điện tử, thị trường ghi nhận sự phân hóa khá rõ rệt. Toàn thị trường có 371 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần), 856 mã giữ tham chiếu và 366 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Riêng tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, diễn biến cũng không hoàn toàn đồng thuận. Rổ này ghi nhận 14 mã tăng, 15 mã giảm và duy nhất SHB đứng giá tham chiếu. Dù vậy, nhờ mức tăng mạnh của một số cổ phiếu trụ cột, chỉ số VN30 vẫn tăng gần 21 điểm, lên khoảng 2.030 điểm, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của VN-Index.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay tập trung tại các mã VIC (+5,1%), VHM (+5,5%), HDB (+6,3%), VPL (+3,5%), TCB (+1,6%), MBB (+1,2%), VPX (+4,2%), VJC (+1,8%), VRE (+2,6%) và VCB (+0,4%).

Ở chiều ngược lại, GAS (-3,3%) dẫn đầu nhóm kéo chỉ số xuống gồm STB (-3,3%), BID (-1,3%), BVH (-4,4%), GVR (-1,5%), VNM (-1%), HVN (-1,6%), FPT (-0,7%), NVL (-4%) và HPG (-0,4%).

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với quy mô gần 700 tỷ đồng, tập trung tại STB (+132 tỷ đồng), VPL (+119 tỷ đồng), MWG (+112 tỷ đồng). Trong khi đó, HDB bị bán ròng 72 tỷ đồng, LPB (-41 tỷ đồng), VPX (-22 tỷ đồng).

Tập đoàn FLC bất ngờ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn FLC thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ lên 8.600 tỷ đồng trong bối cảnh loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái rời sàn chứng khoán.

19 giờ trước

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang tăng trần sau khi mất 1/3 giá trị

Cổ phiếu DGC bất ngờ tăng trần trong phiên 30/12 sau chuỗi lao dốc mạnh. Dẫu vậy, thị giá DGC đã bị chiết khấu tới 33% trong vòng nửa tháng qua.

38:2270 hôm qua

Nhà đầu tư nước ngoài lãi đậm nhờ mua cổ phiếu Vingroup

Trong tháng 12, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup. Động thái diễn ra trong bối cảnh mã chứng khoán này đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử.

16:57 29/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

