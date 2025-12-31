Chứng khoán lập đỉnh trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2025

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng năm 2025 bằng việc VN-Index tăng mạnh và xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử ở mốc 1.784 điểm.

VN-Index lập đỉnh mới trong phiên 31/12. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh, qua đó phần nào giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Dù chịu áp lực rung lắc ngay từ đầu phiên, VN-Index không mất nhiều thời gian để lấy lại cân bằng khi lực cầu sớm quay trở lại, giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm ngay trong giờ giao dịch đầu tiên.

Động lực chính tiếp tục đến từ một số cổ phiếu đầu ngành và nhóm có câu chuyện riêng. Nhờ lực kéo này, VN-Index nhanh chóng nâng độ cao và duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường chưa thực sự đồng đều khi dòng tiền không lan tỏa rộng, mà chủ yếu tập trung vào một số cái tên quen thuộc như nhóm cổ phiếu “họ Vin”, DGC của Hóa chất Đức Giang cùng một vài mã ngân hàng.

Dù chỉ số tăng khá tốt, nhưng phần còn lại của thị trường vẫn giao dịch khá thận trọng. Nhiều nhóm ngành không thu hút được dòng tiền lớn.

Thanh khoản trên cả 3 sàn cũng chưa cho thấy sự bứt phá rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 24.300 tỷ đồng , tăng nhẹ khoảng 8% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái dò xét, chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ dù chỉ số tăng điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,59 điểm (+1%) lên 1.784,49 điểm, tăng 39% so với đầu năm. Đáng chú ý, đây cũng là mức đóng cửa cao nhất mà chỉ số đại diện sàn HoSE từng thiết lập.

Trên sàn Hà Nội HNX-Index giảm 1,73 điểm (-0,7%) xuống 248,77 điểm; UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,2%) lên 120,97 điểm.

VN-Index tăng 39% trong năm 2025. Ảnh: TradingView.

Trên bảng điện tử, thị trường ghi nhận sự phân hóa khá rõ rệt. Toàn thị trường có 371 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần), 856 mã giữ tham chiếu và 366 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Riêng tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, diễn biến cũng không hoàn toàn đồng thuận. Rổ này ghi nhận 14 mã tăng, 15 mã giảm và duy nhất SHB đứng giá tham chiếu. Dù vậy, nhờ mức tăng mạnh của một số cổ phiếu trụ cột, chỉ số VN30 vẫn tăng gần 21 điểm, lên khoảng 2.030 điểm, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của VN-Index.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay tập trung tại các mã VIC (+5,1%), VHM (+5,5%), HDB (+6,3%), VPL (+3,5%), TCB (+1,6%), MBB (+1,2%), VPX (+4,2%), VJC (+1,8%), VRE (+2,6%) và VCB (+0,4%).

Ở chiều ngược lại, GAS (-3,3%) dẫn đầu nhóm kéo chỉ số xuống gồm STB (-3,3%), BID (-1,3%), BVH (-4,4%), GVR (-1,5%), VNM (-1%), HVN (-1,6%), FPT (-0,7%), NVL (-4%) và HPG (-0,4%).

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với quy mô gần 700 tỷ đồng , tập trung tại STB (+ 132 tỷ đồng ), VPL (+ 119 tỷ đồng ), MWG (+ 112 tỷ đồng ). Trong khi đó, HDB bị bán ròng 72 tỷ đồng , LPB (- 41 tỷ đồng ), VPX (- 22 tỷ đồng ).