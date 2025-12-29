Nhà đầu tư nước ngoài lãi đậm nhờ mua cổ phiếu Vingroup

Trong tháng 12, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup. Động thái diễn ra trong bối cảnh mã chứng khoán này đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử.

Khối ngoại đẩy mạnh chốt lời cổ phiếu VIC. Ảnh: Việt Linh.

Sau 2 phiên lao dốc mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được vực dậy trong phiên giao dịch ngày 29/12. Ngay từ khi mở cửa, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh nhờ lực đỡ rõ rệt từ các cổ phiếu trụ, qua đó tạo khoảng cách an toàn so với mốc tham chiếu và duy trì đà tích cực xuyên suốt thời gian giao dịch.

Diễn biến tích cực của thị trường đến từ sự trở lại của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup", vốn là tâm điểm điều chỉnh trong các phiên trước đó.

Ngoài ra, nhiều mã cổ phiếu bất động sản và nhóm hưởng lợi từ đầu tư công cũng đồng loạt hồi phục, góp phần cải thiện đáng kể mặt bằng chỉ số. Sự hỗ trợ lan tỏa từ nhóm điện và dầu khí cũng giúp các chỉ số duy trì quỹ đạo đi lên, hạn chế đáng kể các nhịp rung lắc trong phiên.

Tuy vậy, điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường không theo kịp đà hồi phục của chỉ số. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay giảm hơn 30% so với phiên cuối tuần trước, chỉ còn quanh mức 24.000 tỷ đồng . Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đang ở trạng thái thận trọng khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn quan sát thay vì giải ngân mạnh tay sau cú sụt giảm mạnh vừa qua.

Kết phiên, VN-Index tăng 25,04 điểm (+1,5%) lên 1.754,84 điểm; HNX-Index tăng 0,69 điểm (+0,3%) lên 251,22 điểm.; UPCoM-Index tăng 0,93 điểm (+0,8%) lên 120,21 điểm.

Trên bảng điện tử, trạng thái “đỏ lửa” của những phiên trước đó đã được xóa bỏ khi sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt. Toàn thị trường chứng kiến 449 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần), 868 mã đứng giá và 282 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi có tới 19 mã tăng giá, 6 mã đứng tham chiếu và chỉ 5 mã điều chỉnh. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng gần 25 điểm, tiến sát mốc 2.000 điểm.

VN-Index hồi phục sau 2 phiên giảm trên 50 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay có sự đóng góp đáng kể từ các cổ phiếu “họ Vingroup” như VIC (+3%), VHM (tăng trần), VRE (+3,8%) và VPL (+2,1%). Riêng nhóm này giúp chỉ số đại diện sàn HoSE tăng hơn 16 điểm.

Ben cạnh đó, VN-Index còn nhận được sự nâng đỡ từ các mã GAS (+6,5%), GEE (+6,9%), STB (+4,2%), FPT (+2%), BVH (tăng trần) và BSR (+2,8%).

Trái lại, nhóm cản bước thị trường gồm những cái tên như HPG (-0,7%), VPB (-0,5%), TCX (-1%), SHB (-0,9%), SSI (-0,8%), VPI (-2,5%), HVN (-0,6%), EIB (-1,2%), CRV (-2%) và KDH (-1,1%).

Khối ngoại hôm nay đẩy mạnh giải ngân tại một số cổ phiếu trụ như FPT (+ 300 tỷ đồng ), STB (+ 224 tỷ đồng ), VJC (+ 56 tỷ đồng ).

Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 100 tỷ đồng trong phiên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực xả mạnh tại một số cổ phiếu lớn, đáng chú ý là BWE (- 328 tỷ đồng ), VIC (- 261 tỷ đồng ), VHM (- 125 tỷ đồng ).

Tính riêng tháng 12 này, khối ngoại đã bán ròng trên 4.000 tỷ đồng cổ phiếu VIC và hơn 800 tỷ đồng đối với cổ phiếu VHM. Động thái "thu lưới" xuất hiện trong bối cảnh 2 mã chứng khoán liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều đang neo ở vùng giá cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, thị giá VIC và VHM đã tăng lần lượt gần 700% và gần 200%.