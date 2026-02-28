Công ty Đồ hộp Hạ Long vẫn dừng sản xuất

Đây là thông tin được đại diện Ban Công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng chia sẻ.

Theo Báo Lao động, đại diện ban công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho biết công nhân tại CTCP Đồ hộp Hạ Long hiện vẫn chưa đi làm trở lại.

Cụ thể, nhà máy của doanh nghiệp tại Hải Phòng có 650 lao động. Trong giai đoạn ngày 3-28/1, công ty thông báo cho toàn bộ người lao động khối sản xuất tạm nghỉ việc. Đối với khối hỗ trợ, khối kinh doanh, các trưởng bộ phận sắp xếp, bố trí cán bộ, công nhân viên tạm nghỉ hoặc nghỉ luân phiên căn cứ theo công việc thực tế.

Về chế độ, quyền lợi, công nhân làm việc tại trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc là 3,7 triệu đồng/người/tháng; làm việc tại các khu vực còn lại được hưởng tiền lương ngừng việc là 5,31 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Đến hết thời gian trên, CTCP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục thông báo tới người lao động nghỉ thêm 30 ngày, lý do vẫn chưa thể bố trí sản xuất trở lại. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động, chi trả trước Tết.

Phía Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã rà soát, trợ cấp cho 50 công nhân tại doanh nghiệp này trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng kèm nhiều phần quà Tết khác.

Qua làm việc với Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, doanh nghiệp cho biết đang cố gắng để người lao động quay lại sản xuất trong tháng 3, tuy nhiên thời gian cụ thể vẫn chưa xác định được.

Trước đó, Công ty Đồ hộp Hạ Long cho biết nguyên nhân tạm dừng hoạt động sản xuất từ ngày 12/1 do bị thu hồi hệ thống chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực với chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6).

Việc các chứng nhận bị thu hồi/đình chỉ dẫn đến các sản phẩm của công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường.

Liên quan việc Công ty Đồ hộp Hạ Long phải đóng cửa, tạm dừng sản xuất, tháng 9 năm ngoái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời khởi tố 9 bị can. Công an TP Hải Phòng cũng đã phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức khám xét, lấy mẫu thịt heo tại 4 kho lạnh Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả cho biết có 132,3 tấn thịt heo nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Lực lượng chức năng sau đó đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt và sản phẩm nêu trên, đồng thời tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả heo châu Phi. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90 g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp "patê cột đèn" loại 150 g/hộp.

Theo Báo Tiền phong, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, CQĐT cũng khởi tố 3 bị can là nhân viên công ty này, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, ở phường Hồng Bàng), Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan (SN 1979, ở phường Đông Hải), nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Ngô Quyền), nhân viên bộ phận đầu vào, Phòng Quản lý chất lượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.