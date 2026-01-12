Khách lỡ mua đồ hộp của Halong Canfoco được trả hàng

Nhiều chuỗi bán lẻ, siêu thị lớn đồng loạt triển khai chính sách đổi trả các sản phẩm liên quan đến CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) sau vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm.

Một số lô sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco bị phát hiện có liên quan thịt heo bệnh. Ảnh: Halong Canfoco.

Đại diện chuỗi Bách Hóa Xanh cho biết sau những thông tin mới nhất liên quan vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm xảy ra tại CTCP Đồ hộp Hạ Long, hệ thống đã quyết định áp dụng chính sách đổi trả đối với tất cả sản phẩm liên quan nhà cung cấp này.

Riêng nhóm hàng khô, thời gian đổi trả thông thường là trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. Tuy nhiên, với các sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), khách hàng vẫn được hỗ trợ đổi trả ngay cả khi đã quá thời hạn 7 ngày.

"Ngay khi có thông tin phản ánh, Bách Hóa Xanh đã gỡ toàn bộ sản phẩm của Halong Canfoco khỏi hệ thống trên toàn quốc", đại diện đơn vị chia sẻ.

Tương tự, đại diễn chuỗi WinMart cũng cho biết các siêu thị trong chuỗi đang tiếp nhận đổi, trả sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long còn nguyên vẹn và có hóa đơn mua hàng tại WinMart. Trường hợp không còn hóa đơn, khách hàng có thể cung cấp thời gian mua hàng và số điện thoại Hội viên WiN để hệ thống tra soát giao dịch, làm cơ sở hỗ trợ.

Theo đại diện WinMart, từ ngày 8/1, đơn vị đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm của Halong Canfoco trên toàn hệ thống, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp làm rõ, giải trình cụ thể về sự việc.

Ghi nhận tại Go! Gò Vấp (TP.HCM), nhân viên siêu thị cho biết nếu khách muốn trả bất cứ sản phẩm nào của Công ty Đồ hộp Hạ Long, đều được đơn vị này nhận lại và ghi biên nhận để đổi sản phẩm khác. Về chính sách đổi trả hàng cụ thể hơn, đại diện chuỗi cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin đến khách hàng. Tương tự, đại diện MM Mega Market cũng cho biết sẽ sớm công bố thông tin về các chính sách đổi, trả hàng.

Trước đó, Saigon Co.op cho biết ngay trong tối 7/1, sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến CTCP Đồ hộp Hạ Long, đơn vị đã tiến hành rà soát và rút toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp này khỏi quầy kệ. Đồng thời, yêu cầu nhà cung cấp có giải trình cụ thể và nêu rõ quan điểm không để sản phẩm kém chất lượng đi vào hệ thống.

Các hệ thống bán lẻ khác như siêu thị Go!, MM Mega Market, Kingfood Mart cũng xác nhận đã gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng trên toàn hệ thống.

Những động thái kể trên diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhiều tháng trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) đã phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh, trong đó hơn 120 tấn được đưa vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long tại địa chỉ 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Ngày 11/1, Halong Canfoco cho biết đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày 12/1. Theo doanh nghiệp, việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và được báo cáo HĐQT xem xét, quyết định trong các bước tiếp theo.

Cùng với đó, HĐQT Halong Canfoco thống nhất giao ông Cao Nhật Huy - Phó giám đốc sản xuất - điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong thời gian Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành, liên quan đến việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng giám đốc công ty.

Sáng 12/1, trên fanpage chính thức của Halong Canfoco, doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận sự quan tâm, lo lắng và cả những nghi vấn từ phía người tiêu dùng và cộng đồng trong những ngày qua, coi đó là biểu hiện của "trách nhiệm cộng đồng và tình cảm dành cho thương hiệu". Doanh nghiệp khẳng định luôn tiếp cận các ý kiến này với tinh thần cầu thị và nghiêm túc.

Về vấn đề nguồn nguyên liệu, công ty này cho biết đây là nội dung cần được làm rõ "một cách khách quan, minh bạch và đúng thẩm quyền", đồng thời khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng và tôn trọng các kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan điều tra, coi đó là căn cứ cao nhất để thông tin tới công luận và người tiêu dùng.

Liên quan đến yếu tố an toàn sức khỏe, doanh nghiệp cho rằng trên cơ sở khoa học, các tác nhân như virus dịch tả heo châu Phi hoặc vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt đúng quy chuẩn. Đồng thời, các sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng...