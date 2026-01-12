Hải Phòng lên tiếng về thương hiệu pate Cột Đèn

Thành phố Hải Phòng chỉ rõ thương hiệu pate Cột Đèn truyền thống để người tiêu dùng tránh nhầm lẫn với "pate Cột Đèn Hải Phòng" của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Thương hiệu pate công nghiệp đang gây tranh cãi nhiều ngày qua. Ảnh: Minh Thúy/FB.

Sau vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hải Phòng và một số đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng đã có văn bản thông tin về thương hiệu Pate Cột Đèn Hải Phòng.

Theo nội dung văn bản, những ngày qua, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, đóng gói đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn “Pate Cột Đèn Hải Phòng”.

Đáng chú ý, tên gọi pate Cột Đèn Hải Phòng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long trùng với sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng của thành phố, gắn với thương hiệu foodtour Hải Phòng, do các hộ kinh doanh ở chợ Cột Đèn, phường Lê Chân bán từ nhiều năm nay.

Theo Sở này, sự việc đã gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh du lịch của thành phố.

Cơ quan quản lý cho hay 2 sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, có hương vị đặc trưng, thời hạn sử dụng ngắn và cần bảo quản lạnh. Trong khi đó, pate của Halong Canfoco là sản phẩm sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc, có thời hạn bảo quản dài và phân phối rộng rãi tại các siêu thị trên toàn quốc.

Trước đó, vào tối 8/1, đại diện Pate Cột Đèn Cô Kim Loan, thương hiệu có truyền thống 30 năm sản xuất sản phẩm pate, cũng đã lên tiếng thanh minh trên Fanpage 67.000 lượt theo dõi.

Đơn vị này khẳng định sản phẩm của đơn vị là pate thủ công, chế biến theo phương pháp truyền thống, tiêu thụ trực tiếp tại địa phương và không liên quan đến pate đóng hộp do công ty công nghiệp đang gây tranh cãi sản xuất.

"Dòng sản phẩm từ thịt sử dụng tên gọi Cột Đèn gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc với pate Cột Đèn truyền thống - một đặc sản lâu đời của Hải Phòng", người đại diện viết, đồng thời khẳng định đơn vị là một trong những hộ gìn giữ và tiếp nối cách làm từ thế hệ đi trước cho đến ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, thương hiệu trên hy vọng người tiêu dùng đánh giá và phản ánh thông tin được thực hiện một cách rõ ràng, có sự phân biệt cụ thể, để không vô tình làm ảnh hưởng đến những giá trị ẩm thực truyền thống vốn được gây dựng bằng sự nghiêm túc và tâm huyết trong nhiều năm.

Liên quan vụ việc xảy ra tại Công ty Đồ hộp Hạ Long, ngày 10/1 vừa qua, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào, cụ thể là thu gom, kiểm tra chất lượng, bảo quản... số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng cho biết tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hai xe ôtô chở 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, nhiễm dịch tả heo châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh trong kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, vào các ngày 6 và 7/9/2025. Một số sản phẩm của công ty này cũng dương tính với virus tả heo châu Phi như hơn 4.000 kg chả giò rế, hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Ngoài ra, hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh của công ty cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp (gây bệnh đường ruột). Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số thịt heo nhiễm bệnh đã được niêm phong và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định.