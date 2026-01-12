Người mua, sử dụng pate cột đèn Đồ hộp Hạ Long có được bồi thường?

Việc Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt trong vụ thịt lợn nhiễm bệnh khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người đặt câu hỏi những người đã sử dụng pate cột đèn từ nguồn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, khuẩn Salmonella của công ty này có được bồi thường?

Mới đây, CATP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty này, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Toàn được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.

Được biết, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Pate cột đèn Hải Phòng của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp… Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can với ông Bùi Đức Trọng (46 tuổi) cùng 8 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết theo Ðiều 317 BLHS 2015 sửa đổi, người nào sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm, mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm…thì bị phạt tiền 50-200 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Phạm tội có tổ chức; Làm chết người; Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng… thì bị phạt tiền 200-500 triệu đồng hoặc phạt tù 3-7 năm…

Trường hợp thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá 500 triệu đồng trở lên…thì bị phạt tù 12-20 năm.

Như vậy, với hành vi "sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy", thì đối tượng thực hiện có thể bị xử lý hình sự với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Có thể nói, hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy để chế biến thực phẩm không chỉ vi phạm pháp luật mà dưới góc độ đạo đức, hành vi này là không thể chấp nhận được. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của người tiêu dùng, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Do vậy, cơ quan tiến hành tố tụng cần xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện việc thu hồi, tiêu huỷ tất cả thực phẩm không đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm.

Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh với những cá nhân đã mua, sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng có thể liên hệ với cơ quan chức năng cung cấp thông tin, giao nộp chứng cứ (hóa đơn mua sản phẩm, sản phẩm mua đang hoặc chưa sử dụng), đề nghị được tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại và đưa ra yêu cầu đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bồi thường thiệt hại (nếu có). Cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ trên các chứng cứ này cùng các tài liệu liên quan để xem xét quyết định việc bồi thường.